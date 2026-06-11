REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Patostreaming zakazany przez Sejm. Widzieli Magicala i z marszu przyjęli

Sejm przegłosował projekt ustawy dotyczącej zakazu patostreamingu w Polsce. Za zmianami w prawie stanęła dominująca większość. Teraz pozostaje czekać na kluczowy podpis prezydenta.

Albert Żurek
Dodaj do ulubionych w Google
Zakaz patostreamingu
REKLAMA

Czwartkowe głosowanie dotyczące ustawy o zakazie patostreamingu zakończyło się sukcesem. 419 posłów zagłosowało za nowelizacją przepisów, 19 było przeciw, natomiast jedna osoba wstrzymała się od głosu. I to po tym, jak dzień wcześniej jeden z najbardziej rozpoznawalnych patostreamerów w Polsce - Daniel Magical - pojawił się w budynku Sejmu podczas debaty o patostreamingu.

REKLAMA

Zakaz patostreamingu. Sejm przyjął nową ustawę

Rząd już wcześniej przygotowywał projekty ustaw mających na celu usprawnienie walki z patostreamingiem. Własne projekty ustaw zaproponowały PiS oraz KO. Różnice w projektach obu partii miały dotyczyć głównie kwestii odpowiedzialności karnej oraz promocji hazardu. Prace w komisjach i podkomisjach pozwoliły przyjąć poprawki, które były odpowiednie dla obu stron.

W efekcie wspólny projekt został przegłosowany przez zdecydowaną większość: 419 posłów zagłosowało za. Ustawa zakłada kary w związku z rozpowszechnianiem w internecie treści ukazujących przestępstwa lub inscenizacje przestępstw.

Ustawa skupia się na twórcach internetowych (tzw. patostreamerach), którzy zarabiają na rozpowszechnianiu w sieci treści przedstawiających popełnianie czynu zabronionego. Dotyczy to m.in. sytuacji:

  • poniżającego traktowania drugiej osoby (także za jej zgodą) z naruszeniem nietykalności cielesnej;
  • znęcania się nad zwierzęciem lub jego zabicia;
  • przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie;
  • działań dotyczących organizacji hazardowych.
REKLAMA

Te czyny rozpowszechniane za sprawą internetu mają być zagrożone karą więzienia nie krótszą od pięciu lat. Natomiast treści przedstawiające dopuszczenie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej skutkują karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

Czytaj też:

REKLAMA

Czekamy jeszcze na podpis prezydenta

Pamiętajmy, że przegłosowanie ustawy przez Sejm nie jest ostatecznym krokiem. Rząd obecnie liczy na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski sugeruje, że projekt ma trafić na biurko prezydenta w najbliższych tygodniach i ustawa zostanie podpisana w sierpniu.

REKLAMA
Albert Żurek
11.06.2026 15:10
Tagi: polskarządsejmStreaming
REKLAMA
Najnowsze
15:17
BLIK zbliżeniowy w końcu na iPhonie. Fani Androida przestaną się śmiać
Aktualizacja: 2026-06-11T15:17:44+02:00
15:10
Patostreaming zakazany przez Sejm. Widzieli Magicala i z marszu przyjęli
Aktualizacja: 2026-06-11T15:10:53+02:00
13:49
Google dokręca śrubę. Już nie poblokujesz sobie reklam w przeglądarce
Aktualizacja: 2026-06-11T13:49:05+02:00
13:43
Pod Wadowicami przyćmią Dubaj. Zimę chcą mieć cały rok 
Aktualizacja: 2026-06-11T13:43:37+02:00
13:22
Ruszyliśmy z produkcją kluczowego elementu amunicji. Koniec z importem
Aktualizacja: 2026-06-11T13:22:33+02:00
12:04
Pokazali "robota" przyszłości. Bardzo szybko musieli się tłumaczyć
Aktualizacja: 2026-06-11T12:04:26+02:00
11:32
Chcą zakazać fajerwerków w całej Polsce. Tylko po co ten wyjątek?
Aktualizacja: 2026-06-11T11:32:19+02:00
11:07
Nowa odpowiedź na najważniejsze pytanie ludzkości. Życie na Ziemi narodziło się w złotym świecie
Aktualizacja: 2026-06-11T11:07:48+02:00
9:56
Najpotężniejsze AI na świecie nie chce mówić o katarze. "Za duże ryzyko"
Aktualizacja: 2026-06-11T09:56:04+02:00
9:25
RegioJet się nie poddaje. Uciekł, a teraz wraca na polskie tory
Aktualizacja: 2026-06-11T09:25:50+02:00
9:06
Technology Leader of Tomorrow 2026. Lider technologii wchodzi w nową rolę
Aktualizacja: 2026-06-11T09:06:29+02:00
8:32
Potężny cios w Google'a. Sąd: "Nikt nie potrzebuje waszego AI"
Aktualizacja: 2026-06-11T08:32:01+02:00
8:04
Polska chmura dojrzewa, a agenci AI pukają do drzwi każdej firmy
Aktualizacja: 2026-06-11T08:04:41+02:00
7:38
Wrzucili sztuczną inteligencję do etui. Te słuchawki zrobią notatki za ciebie
Aktualizacja: 2026-06-11T07:38:45+02:00
6:58
Siri jak człowiek. Poprosi o przerwę i przekaże bolesną prawdę
Aktualizacja: 2026-06-11T06:58:00+02:00
6:14
Miliard euro na satelity. Nasza konkurencja nie ma szans
Aktualizacja: 2026-06-11T06:14:00+02:00
6:11
ISS traci powietrze, a Rosjanie chcieli ciąć moduł. NASA ich wyjaśniła
Aktualizacja: 2026-06-11T06:11:00+02:00
5:34
Elon Musk pokazał przyszłość AI. SpaceX stworzy orbitalne centrum
Aktualizacja: 2026-06-11T05:34:00+02:00
5:06
Sąsiedzi zachwycili. Możemy zazdrościć prawdziwego hotelu na torach 
Aktualizacja: 2026-06-11T05:06:00+02:00
21:37
Windows z rekordową aktualizacją. Potraktuj obowiązkowo
Aktualizacja: 2026-06-10T21:37:33+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA