Patostreaming zakazany przez Sejm. Widzieli Magicala i z marszu przyjęli

Czwartkowe głosowanie dotyczące ustawy o zakazie patostreamingu zakończyło się sukcesem. 419 posłów zagłosowało za nowelizacją przepisów, 19 było przeciw, natomiast jedna osoba wstrzymała się od głosu. I to po tym, jak dzień wcześniej jeden z najbardziej rozpoznawalnych patostreamerów w Polsce - Daniel Magical - pojawił się w budynku Sejmu podczas debaty o patostreamingu.

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Zakaz patostreamingu. Sejm przyjął nową ustawę

Rząd już wcześniej przygotowywał projekty ustaw mających na celu usprawnienie walki z patostreamingiem. Własne projekty ustaw zaproponowały PiS oraz KO. Różnice w projektach obu partii miały dotyczyć głównie kwestii odpowiedzialności karnej oraz promocji hazardu. Prace w komisjach i podkomisjach pozwoliły przyjąć poprawki, które były odpowiednie dla obu stron.

W efekcie wspólny projekt został przegłosowany przez zdecydowaną większość: 419 posłów zagłosowało za. Ustawa zakłada kary w związku z rozpowszechnianiem w internecie treści ukazujących przestępstwa lub inscenizacje przestępstw.

Ustawa skupia się na twórcach internetowych (tzw. patostreamerach), którzy zarabiają na rozpowszechnianiu w sieci treści przedstawiających popełnianie czynu zabronionego. Dotyczy to m.in. sytuacji:

poniżającego traktowania drugiej osoby (także za jej zgodą) z naruszeniem nietykalności cielesnej;

znęcania się nad zwierzęciem lub jego zabicia;

przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie;

działań dotyczących organizacji hazardowych.

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Te czyny rozpowszechniane za sprawą internetu mają być zagrożone karą więzienia nie krótszą od pięciu lat. Natomiast treści przedstawiające dopuszczenie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej skutkują karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

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Czekamy jeszcze na podpis prezydenta

Pamiętajmy, że przegłosowanie ustawy przez Sejm nie jest ostatecznym krokiem. Rząd obecnie liczy na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski sugeruje, że projekt ma trafić na biurko prezydenta w najbliższych tygodniach i ustawa zostanie podpisana w sierpniu.

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Albert Żurek 11.06.2026 15:10

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