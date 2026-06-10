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Pokazali miejsca schronienia dla 24 mln Polaków. Twoja okolica jest na mapie?

Aplikacja "Gdzie się ukryć" ma już 83 tysiące miejsc doraźnego schronienia dla blisko 24 milionów osób - podała Kancelaria Premiera.

Bogdan Stech
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Aplikacja "Gdzie się ukryć" ma już 83 tys. miejsc doraźnego schronienia dla blisko 24 mln osób - podała Kancelaria Premiera.
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Aplikacja "Gdzie się ukryć" jest cały czas rozwijana. Można w niej znaleźć punkty schronienia, obiekty codziennego użytku, takie jak piwnice, przejścia podziemne czy garaże, w których można się ukryć w razie zagrożenia

Aplikacja „Gdzie się ukryć” ma już 83 tysiące miejsc doraźnego schronienia dla blisko 24 mln osób! Umożliwia szybkie odnalezienie najbliższych punktów schronienia w Polsce w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia. Bezpieczeństwo Polaków jest dla nas priorytetem! - podała Kancelaria Premiera w komunikacie w zamieszczonym w serwisach społecznościowych.

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Aplikacja "Gdzie się ukryć" została stworzona przez Biuro Informatyki i Łączności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wskazuje ona lokalizację najbliższych dostępnych miejsc schronienia, korzystając z ustalonej lokalizacji użytkownika. System wskazuje obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu oraz wyznacza trasę do takiego punktu.

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Aplikacja pokazuje miejsca, które mogą uratować życie

Aplikację można znaleźć pod na stronie gdziesieukryc.pl. W przyszłości aplikacja będzie również dostępna w mObywatelu. Aplikacja przewiduje również możliwość zgłaszania własnych potencjalnych miejsc schronienia, które mogą zostać zakwalifikowane jako nowe punkty schronienia, po pozytywnym audycie realizowanym przez PSP.

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Punkty schronienia uwzględnione w aplikacji to m.in. przejścia podziemne i tunele piesze lub komunikacyjne, stacje metra i węzły przesiadkowe z kondygnacjami podziemnymi, garaże podziemne czy piwnice.

Aplikacja nie pokazuje schronów , czyli obiektów o najwyższej kategorii ochronnej. PSP wspólnie przedstawicielami nadzoru budowlanego sprawdza obiekty uznawane za budowle ochronne, funkcjonujące przed wejściem w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. W Polsce wytypowano ok. 2 tys. obiektów, które będą dostosowywane do wymagań najwyższej kategorii ochronnej (takich jak schrony, ukrycia, miejsca doraźnego schronienia). 

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Przygotowanie zamiast paniki

Kluczowym elementem funkcjonalności narzędzia jest wykorzystanie geolokalizacji. Użytkownik, uruchamiając aplikację w swoim telefonie, natychmiast widzi najbliższe punkty ochrony na interaktywnej mapie. System nie tylko wskazuje lokalizację, ale również wyznacza najkrótszą i najbezpieczniejszą trasę dotarcia do celu. To rozwiązanie znacznie nowocześniejsze niż wcześniejsza strona internetowa "Schrony," którą nowa aplikacja całkowicie zastąpiła. Mobilność i szybkość działania mają tu kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy liczy się każda minuta.

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Aplikacja rozróżnia obiekty pod kątem ich dostępności. Użytkownik dowie się, czy dany punkt jest dostępny całodobowo, czy też posiada ograniczenia wynikające np. z godzin pracy danej instytucji.

Sama obecność punktu na cyfrowej mapie to jednak dopiero połowa sukcesu. Równie istotna jest fizyczna dostępność i czytelne oznakowanie obiektów w terenie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało wdrożenie szeroko zakrojonego planu certyfikacji i oznaczania miejsc schronienia. Proces ten ma ruszyć pełną parą jeszcze w 2026 r. Specjalne symbole na budynkach mają sprawić, że nawet bez telefonu w ręku obywatel będzie w stanie zidentyfikować bezpieczną strefę.

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Wprowadzenie jasnych zasad oznakowania wiąże się również z nałożeniem konkretnych obowiązków na zarządców nieruchomości. Osoby odpowiedzialne za budynki wyznaczone jako miejsca schronienia zostaną formalnie powiadomione o konieczności ich udostępnienia w momencie ogłoszenia alarmu.

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Bogdan Stech
10.06.2026 11:59
Tagi: rządowe centrum bezpieczeństwaschronywojna
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