Proszę podać PESEL przy kasie. To nie żart, to nowe prawo Unii dla Polski

Już w lipcu 2027 r. mają zacząć obowiązywać nowe przepisy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLR). To unijne prawo, które wpłynie nie tylko na przedsiębiorców, ale i zwykłych mieszkańców krajów UE. Rozwiązanie to ma na celu wdrożenie obowiązkowej i dokładnej weryfikacji osób, które wykonują transakcje o znaczącej wartości.

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Będziemy podawać PESEL podczas zakupów o wyższej wartości

Unijne rozporządzenie sprawi, że klient, kupujący dobra o wyższej wartości, nie będzie już anonimowy. Jeśli zdecydujemy się na zakup w kwocie przekraczającej 10 tys. euro (ponad 42 tys. zł), będziemy zobowiązani do podania danych takich jak PESEL czy numer konta. Z kolei sprzedawca będzie musiał zweryfikować naszą tożsamość.

Unia Europejska w rozporządzeniu skupia się na towarach luksusowych, lecz dotyczy to każdego większego, jednorazowego zakupu przekraczającego wartość 10 tys. euro. Czyli na przykład samochodu, topowego roweru, czy ultra potężnego komputera. Dla takich transakcji będzie potrzebna identyfikacja. Forma płatności nie będzie miała tutaj jednak znaczenia.

Przelew bankowy z konta klienta (do którego są przypisane wszystkie dane personalne) nie będzie już zwalniał z weryfikacji. Dla wielu firm nowe prawo będzie oznaczać konieczność wdrożenia procedur lub systemów umożliwiających identyfikację klienta.

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Dla transakcji gotówkowych próg weryfikacji będzie jeszcze niższy

Unijne rozporządzenie zakłada również surowsze podejście do płatności z użyciem gotówki. Jak twierdzi Mateusz Pniewski, CEO i współzałożyciel TransactionLink, w płatnościach fizycznym pieniądzem próg wymagający uruchomienia procedury weryfikacji będzie jeszcze niższy, bo już od 3000 euro (ok. 12 700 zł).

W praktyce oznacza to konieczność identyfikacji klienta, weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia, czy nie reprezentuje innego, ukrytego beneficjenta rzeczywistego - tłumaczy ekspert.

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AMLR to odpowiedź na szarą strefę i przestępców

Jeśli myślicie, że Unia Europejska chce wam zabrać wolność, mylicie się. Nowe przepisy mają na celu pozbycie się luk wykorzystywanych do legalizowania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Ujednolicone przepisy oraz progi kwotowe transakcji, dla których wymagana jest weryfikacja, mają ograniczyć problem prania pieniędzy i pomóc w walce z tzw. szarą strefą na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

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Albert Żurek 09.06.2026 18:05

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