Europa wstała z kolan. Mamy jasny plan na walkę z Chinami i USA

Unia Europejska najwyraźniej uznała, że czas przestać być cyfrowym klientem świata i zacząć grać w pierwszej lidze. Komisja Europejska ogłosiła pakiet, który ma być fundamentem europejskiej suwerenności technologicznej. Od nowej wersji Chips Actu, przez prawo regulujące rozwój chmury i AI, po strategię open source i cyfryzację energetyki. To próba zbudowania technologicznego kręgosłupa Europy na najbliższe dekady.

W tle pobrzmiewa niepokój. Popyt na moc obliczeniową rośnie szybciej, niż ktokolwiek przewidywał, a generatywna AI tylko dolewa oliwy do ognia. Europa, która przez lata oddawała kluczowe technologie w outsourcing do Stanów Zjednoczonych i Azji nagle odkryła, że w świecie, gdzie AI staje się infrastrukturą krytyczną zależność od zewnętrznych dostawców może być kosztowna. I to nie tylko finansowo.

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W komunikacie Komisji padają słowa: „Europa jest mocno zależna od technologii spoza UE”. To elegancki sposób na powiedzenie, że bez amerykańskich chmur, bez azjatyckich chipów i bez globalnych modeli AI Europa miałaby dziś poważny problem z funkcjonowaniem gospodarki.

Ursula von der Leyen mówi o „ochronie obywateli” i „możliwości podejmowania własnych decyzji”. To już nie jest narracja o cyfrowej transformacji, tylko o bezpieczeństwie. Centra danych zużywają tyle energii co średnie państwo, a modele AI wymagają mocy obliczeniowej rosnącej wykładniczo - technologia przestaje być dodatkiem do gospodarki. Staje się jej rdzeniem.

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Chips Act 2.0: Europa chce chipów do AI, a nie tylko fabryk do starszych procesów

Pierwszy Chips Act miał odbudować europejską produkcję półprzewodników. Drugi ma ją przestawić na tory przyszłości. Komisja podkreśla, że do 2030 r. ponad 70 proc. wartości rynku półprzewodników będzie związane z AI. Jeśli Europa nie zbuduje własnych kompetencji w projektowaniu i produkcji zaawansowanych układów to zostanie sprowadzona do roli podwykonawcy.

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Nowa wersja Chips Actu ma przyspieszyć inwestycje, uprościć procedury i stworzyć europejskie „regiony doskonałości” w półprzewodnikach. W praktyce chodzi o to, by Europa nie była tylko miejscem, gdzie buduje się fabryki do produkcji chipów starszych generacji, ale by powstały tu również kompetencje projektowe i produkcyjne w zakresie układów dla AI - od akceleratorów po wyspecjalizowane procesory.

Na dziś europejskie firmy nie mają odpowiedników Nvidii czy AMD. Ale jeśli UE chce mieć jakikolwiek wpływ na przyszłość AI to musi zacząć od fundamentów.

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Europa chce potroić moc obliczeniową. I to szybko

Jest też plan potrojenia mocy europejskich centrów danych w ciągu najbliższych pięciu do siedmiu lat. To ogromne wyzwanie, bo każde nowe data center to nie tylko beton i serwery, ale też gigantyczne zapotrzebowanie na energię, chłodzenie i infrastrukturę sieciową.

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Nowe prawo dotyczące chmury i AI ma uprościć budowę takich obiektów, ale też narzucić im wysokie standardy zrównoważenia. Komisja chce, by Europa miała własne zaplecze obliczeniowe, zamiast polegać na AWS, Google Cloud czy Microsoft Azure. Między wierszami widać ambicję stworzenia europejskich alternatyw dla hyperscalerów. Czy to realne? To zależy od tego, czy UE będzie w stanie połączyć siły publiczne i prywatne, zamiast rozpraszać je na dziesiątki lokalnych inicjatyw.

Jednocześnie Komisja zapowiada stworzenie jednolitego systemu oceny „suwerenności chmury i AI”. To może być narzędzie, które pozwoli odróżnić europejskie rozwiązania od tych, które tylko udają europejskość, a w praktyce są zależne od infrastruktury spoza UE.

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Open source jako europejska broń strategiczna

Europa ma ponad trzy miliony aktywnych twórców open source. Komisja chce tę energię wykorzystać i przekształcić w przewagę strategiczną. Nowa strategia open source zakłada wspieranie projektów, które mogą stać się fundamentem europejskiej niezależności technologicznej - od AI, przez chmurę, po cyberbezpieczeństwo i półprzewodniki.

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To jeden z najbardziej pragmatycznych elementów pakietu. Open source nie jest kontrolowany przez jedną firmę ani jedno państwo. Dla Europy, która nie ma własnych gigantów technologicznych to szansa na budowanie technologii, które są naprawdę „własne”, a nie tylko licencjonowane.

Komisja chce też inwestować w kompetencje i start‑upy open source oraz poprawić bezpieczeństwo europejskiej infrastruktury open source. To ważne, bo wiele kluczowych projektów open source utrzymuje garstka programistów, często pracujących po godzinach. Europa chce to zmienić.

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Energetyka też ma wejść w erę AI

Ostatni filar pakietu dotyczy energetyki. Komisja chce, by data center były integrowane z systemem energetycznym w sposób przejrzysty i zrównoważony. Jednocześnie AI ma pomóc w modernizacji sieci, zarządzaniu popytem i przyspieszeniu wdrażania inteligentnych liczników.

Rosnąca liczba centrów danych może w przyszłości stać się problemem dla europejskich sieci energetycznych. Komisja chce temu zapobiec, zanim zrobi się naprawdę gorąco. W planach jest rozwój europejskich modeli AI dla energetyki, ułatwienie wymiany danych między państwami i przyspieszenie cyfryzacji sieci.

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Co dalej? Europa szykuje własne „AI Gigafactories”

Pakiet nie wchodzi w życie od razu. Teraz czeka go proces legislacyjny w Parlamencie Europejskim i Radzie UE. Komisja zapowiada jednak, że już w lipcu ruszy nabór na europejskie „AI Gigafactories” - duże ośrodki obliczeniowe i badawcze, które mają być fundamentem europejskiej infrastruktury AI.

Równolegle mają ruszyć konsultacje dotyczące stworzenia europejskiej „zdolności kapitałowej”, czyli funduszu, który ma finansować projekty związane z suwerennością technologiczną. To sygnał, że UE chce nie tylko regulować, ale też inwestować.

Czy to wystarczy, by dogonić Stany Zjednoczone i Chiny?

To pytanie, które będzie wracać jeszcze długo. Pakiet jest ambitny, szeroki i - co rzadkie w europejskiej polityce - spójny. Ale nie rozwiązuje wszystkich problemów. Europa nadal nie ma własnych gigantów technologicznych, nadal jest zależna od amerykańskich chmur i nadal brakuje jej skali inwestycji, którą mogą pochwalić się Stany Zjednoczone i Chiny.

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Z drugiej strony: lepiej późno niż wcale. Jeśli UE chce być czymś więcej niż rynkiem zbytu dla cudzych technologii to musi zacząć działać odważniej. Ten pakiet to krok w tym kierunku. Czy wystarczająco duży? Przekonamy się w najbliższych latach.

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Maciej Gajewski 04.06.2026 16:10

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