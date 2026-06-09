Łatwogang ofiarą złodziei tożsamości. Bezczelnie żerują na dobroci ludzi

Cyberoszuści bywają wyjątkowo bezczelni i potrafią podszyć się nawet pod najszlachetniejsze inicjatywy. Tym razem ktoś podszywa się pod Łatwoganga – uruchomił sklep i rzekomo sprzedaje ciuchy nawiązujące do legendarnej transmisji, na której zebrano setki milionów złotych na szczytny cel. CERT Orange Polska ukazuje prawdziwe oblicze tego sklepu.

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Podszywają się pod Łatwoganga i nawołują do politycznych ruchów

Na fenomen Łatwoganga składa się mnóstwo czynników. Jednym z nich jest fakt, że prowadząc charytatywną transmisję, zupełnie odciął się od kwestii politycznych. 23-letni chłopak pokazał, że można pomagać i nie walczyć o to, która strona ma rację. Niestety, niektórzy tego nie rozumieją i starają się powiązać influencera z działalnością polityczną.

Jednocześnie oszuści chcą wykorzystać popularność młodego influencera w nieuczciwych celach. Jak informuje CERT Orange Polska, w sieci pojawił się sklep internetowy działający pod domeną nawiązującą do Łatwoganga. Nie jest to jednak witryna w żaden sposób powiązana z influencerem.

Jeden z produktów w "sklepie"

Witryna została zarejestrowana 26 kwietnia 2026 r., czyli w ostatnim dniu transmisji, którą można określić jako legendarną. Sklep został stworzony w oparciu o platformę Shopify, która ułatwia tworzenie internetowych miejsc do sprzedaży. W jego ofercie znajduje się kilkadziesiąt produktów: głównie odzieży sygnowanej logotypem Łatwoganga. Opisy produktów wyglądają na starannie napisane, co ma zwiększyć wiarygodność fałszywego sklepu.

Strona ewidentnie wygląda na fałszywy sklep podszywający się pod popularność twórcy internetowego, lecz całość ma drugie dno: witryna nawołuje do jakiegoś strajku zaplanowanego na 1 sierpnia 2026 r. Zawiera hasła polityczne – w tym takie niepozbawione wulgaryzmów. Twórcy w opisie zastrzegają, że publikowane treści nie stanowią porady prawnej.

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CERT Orange Polska przeanalizował techniczne rozwiązania i twierdzi, że pomimo wiarygodnego wyglądu i wykorzystania autentycznych narzędzi, warto omijać ten sklep szerokim łukiem.

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Łatwogang również na to zareagował

O fałszywym sklepie internetowym zrobiło się głośno na początku miesiąca. Informacja dotarła też do internetowego twórcy. Łatwogang zareagował i wypowiedział się na temat oszustwa:

Nie zakładam żadnych stron, nic nie sprzedaję i wszystkie tego typu rzeczy to oszustwo. Proszę, naprawdę uważajcie na to. Jedyne prawdziwe źródło informacji wychodzących ode mnie to mój TikTok, Instagram i YouTube.

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Influencer zapowiedział, że już podjął działania mające na celu zamknięcie fałszywych stron, które wykorzystują jego wizerunek w celach zarobkowych.

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Albert Żurek 09.06.2026 15:18

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