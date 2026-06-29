Najszybszy dron świata. Powstał, aby dogonić najlepszych

Telewizyjne transmisje na żywo weszły na zupełnie inny poziom. Po niemalże dwóch latach testów Formuła 1 postanowiła wreszcie wprowadzić do użytku najszybszego drona stworzonego do transmisji telewizyjnej na świecie. Sprzęt zadebiutował na austriackim Grand Prix, które odbyło się w minioną niedzielę, 28 czerwca. Pozwala nam oglądać wyścigi w sposób, jaki dotąd nie był możliwy.

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Formuła 1 ma najszybszego drona do transmisji telewizyjnych

Formuła 1 od zawsze wprowadzała rewolucyjne technologie. Rozwiązania w głównej mierze trafiały do bolidów wykorzystywanych w wyścigach. Samochody w najbardziej prestiżowej lidze potrafią rozpędzać się do prędkości przekraczających 350 km/h. Tym razem wprowadzono coś zupełnie innego – niezwiązanego z samym samochodem.

Mowa o dronie telewizyjnym, który zapewnia zupełnie nową perspektywę w transmisjach wyścigów realizowanych na żywo. Sprzęt jest w stanie dotrzymać kroku samochodom Formuły 1, osiągając prędkości na poziomie przekraczającym 350 km/h. Dron rozpędza się do 300 km/h w zaledwie kilka sekund, zupełnie tak jak bolidy wykorzystywane na torach Formuły 1.

Rozwiązanie zostało wykorzystane po raz pierwszy w Austrii na torze Red Bull Ring podczas ostatniego Grand Prix Austrii (28 czerwca 2026 r.). Dron podążał idealnie za torem wyścigowym przez szybkie zakręty.

Aby zapewnić najlepszą jakość, zamontowano zaawansowane kamery, które dały zupełnie nową perspektywę w transmisji. Formuła 1 nie podaje technicznych szczegółów, ale wystarczy spojrzeć na wycinki z klipów. Gdy sam oglądałem wczorajsze Grand Prix, byłem pod wrażeniem, jak to dobrze wygląda. Dotychczas istniały powietrzne perspektywy, ale te były realizowane za sprawą kamery z helikoptera z dużym przybliżeniem. Nie miały więc tak dobrej dynamiki.

Realizatorzy połączyli ujęcia z najszybszego drona na świecie z ujęciami z kamer umiejscowionych na tarkach, które pokazują bolidy z poziomu gruntu. Sam fakt zastosowania drona, który rozpędzał się do ponad 300 km/h, transmitował obraz na żywo bez zakłóceń i przede wszystkim nie wybuchł, robi wielkie wrażenie.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.