Mecz Meksyk - RPA za darmo i legalnie. Tu obejrzysz Mistrzostwa Świata online

Mundial 2026 budzi emocje, gdyż na amerykańskiej ziemi w terminie od 11 czerwca do 19 lipca zmierzą się ze sobą najlepsze narodowe drużyny piłkarskie z całego świata. Spotkania, w tym mecz otwarcia, będzie można oglądać, jak zawsze, w polskiej telewizji. Co jednak z kibicami, którzy nie mają telewizora - albo służy on im jedynie do odpalania gier z konsoli lub aplikacji VOD? Na szczęście takie osoby nie zostały na lodzie.

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Gdzie obejrzeć Mundial 2026?

Telewizja Polska będzie transmitować mecze na antenie kanałów TVP1, TVP2 i TVP Sport i to w trybie Datatainment, czyli z dodatkowymi informacjami na ekranie w czasie rzeczywistym, w tym np. o szybkości strzałów czy prędkości piłki. Pokazane mają być wszystkie spotkania, a do tego w ofercie nadawcy znalazły się dodatkowe pozycje programowe, w których rozegrane mecze będą omawiane itd.

Ceremonia otwarcia odbędzie się 11 czerwca 2026 r., godz. 18:30 i będziemy mogli ją oglądać na kanale TVP Sport. Tego samego dnia odbędzie się również pierwszy mecz, czyli Meksyk-RPA, którego start zaplanowany został na godz. 21:00. Będzie można go oglądać na antenie TVP1… i nie tylko. Obejrzymy go, podobnie jak pozostałe mecze, nie tylko w telewizji, ale również online.

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TVP VOD i Mistrzostwa Świata 2026 online na smartfonach, komputerach i telewizorach Smart TV.

Jeśli planujemy oglądać Mundial 2026 na komputerze, to trzeba odpalić w przeglądarce stronę www sport.tvp.pl. W przypadku sprzętów mobilnych (smartfony, tablety) oraz na platformach Smart TV (telewizorach i przystawkach typu set-top-box), należy skorzystać z apki wideo na żądanie od TVP.

A co Mistrzostwami Świata 2026 na YouTubie? W tym przypadku nie ma co liczyć na transmisję live, ale na kanale TVP Sport w serwisie Google’a będą udostępniane oficjalne skróty wszystkich meczów. Telewizja Polska zapowiedziała również, iż codziennie ma pojawiać się tam magazyn „M jak mundial”.

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Mistrzostwa Świata 2026 - co z 4K i HDR w Polsce?

Wiele osób może być przy tym rozczarowanych faktem, iż Telewizja Polska… nie będzie transmitowała spotkań w ramach Mundialu 2026 w wysokiej rozdzielczości, czyli Ultra HD. Niestety jeszcze przed startem imprezy pojawiła się informacja, iż żadne mecze nie będą transmitowane na kanale TVP 4K.

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Obraz wyłącznie w Full HD to cios w samo serce kibiców. Polska reprezentacja może i na Mistrzostwa Świata 2026 się nie zaklasyfikowała, ale mamy przecież w kraju zagorzałych kibiców, którzy z wypiekami na twarzy będą oglądać mecze drużyn z innych krajów, którym kibicują od lat.

Tych spotkań odbędzie się zaś w USA, Kanadzie i Meksyku, które są gospodarzami Mundialu 2026, całkiem sporo. Udział w tegorocznych Mistrzostwach Świata w piłkę nożną weźmie 48 reprezentacji, które rozegrają 104 mecze. Szkoda, że widzowie z Polski będą je śledzić w kiepskiej jakości…

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To o tyle smutne, że w przeszłości Telewizja Polska transmisje w na kanale TVP 4K w Ultra HD już realizowała. W lepszej sytuacji są mieszkańcy innych państw; w wielu dostępna jest transmisja na żywo w natywnym 4K, z obsługą trybów HDR z HLG i Dolby Vision. Ba, czasem nawet z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos. Ech.

PS Możecie się teraz zastanawiać, czy da się oglądać zagraniczną transmisję w 4K z HDR w Polsce, w tym np. poprzez VPN. Trzeba jednak pamiętać, że transmisje sportowe są objęte ochroną prawną, a odpalanie streamu w naszym kraju z innego, takiego jak Stany Zjednoczony, Wielka Brytania czy Niemcy, może zostać uznane za nielegalne.

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Piotr Grabiec 11.06.2026 18:36

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