Google odpala tryb mundialowy. Kibice dostaną płatne funkcje za darmo

Do oficjalnego otwarcia mistrzostw świata w piłce nożnej pozostał nieco ponad dzień, dlatego Google postanowił wykorzystać turniej do promocji swoich narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Oprócz pokazu znanych już opcji, koncern postanowił na czas mundialu udostępnić funkcje, które dotychczas były dostępne jedynie dla subskrybentów płatnych planów Google One.

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Śledzenie mundialu przez wyszukiwarkę Google ma stać się znacznie wygodniejsze

Google poinformował, że jeszcze tego lata wszystkim użytkownikom wyszukiwarki udostępni bezpłatnie generowane przez AI interaktywne wizualizacje w AI Mode. Obecnie możliwość korzystania z tego typu elementów jest dostępna wyłącznie dla abonentów planów AI Mode Pro i Ultra.

Nowa funkcja pozwala zadawać bardziej złożone pytania dotyczące piłki nożnej i otrzymywać odpowiedzi w formie interaktywnych grafik. Użytkownik może na przykład poprosić o wyjaśnienie różnych ustawień taktycznych, sposobu działania konkretnych formacji czy roli poszczególnych zawodników na boisku. Zamiast ściany tekstu AI Mode wygeneruje wizualizację dopasowaną do pytania.

Interaktywna wizualizacja rozmieszczenia zawodników w trybie AI w wyszukiwarce Google

Google zapowiada, że rozwiązanie ma pomóc kibicom lepiej zrozumieć przebieg spotkań oraz taktyczne niuanse futbolu. Dotychczas dostęp do takich generatywnych interfejsów wymagał wykupienia subskrypcji, jednak w okresie letnim funkcja trafi do wszystkich użytkowników wyszukiwarki bez dodatkowych opłat.

Równolegle firma odświeża także sportowe moduły w wyszukiwarce. Podczas mundialu użytkownicy zobaczą rozbudowane karty meczowe prezentujące wyniki na żywo, składy, tabele, drabinki turniejowe, materiały prasowe oraz treści z mediów społecznościowych. Wyszukując konkretne spotkanie, będzie można jednocześnie śledzić informacje o innych trwających meczach i godzinach kolejnych transmisji.

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Najważniejsze informacje o meczu w wyszukiwarce Google

Google przypomina również o możliwości przypięcia wyniku wybranego meczu lub reprezentacji do ekranu blokady smartfona z systemem Android lub iOS. Dzięki temu aktualizacje dotyczące spotkania będą pojawiać się automatycznie przed meczem, w jego trakcie i po zakończeniu.

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Galeria: 2 zdjęcia Przypinanie relacji z meczu do ekranu blokady 1 / 2

Zmiany obejmują także aplikację Gemini. Asystent AI zyskał dostęp do bieżących informacji o meczach, tabelach, wynikach i najważniejszych wydarzeniach turnieju. W odpowiedziach mają pojawiać się dodatkowe elementy wizualne, takie jak statystyki, obrazy czy krótkie materiały wideo związane z aktualnymi wydarzeniami na boisku.

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Na potrzeby mundialu przygotowano również nowe szablony Nano Banana. Po przesłaniu zdjęcia użytkownik będzie mógł wygenerować grafiki przedstawiające siebie jako zawodnika ulubionej reprezentacji, świętującego bramkę lub występującego na stadionie w narodowych barwach.

Nowe szablony w Gemini Nano Banana

Dla abonentów Gemini Plus, Pro i Ultra przygotowano natomiast dodatkową funkcję Scheduled Actions. Pozwala ona skonfigurować automatyczne poranne podsumowania najważniejszych wydarzeń piłkarskich, wyników i informacji o wybranych drużynach oraz zawodnikach.

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Malwina Kuśmierek 10.06.2026 08:50

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