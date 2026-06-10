Piłkarski mundial na półce z klocków. Co możesz kupić w tym momencie?

LEGO Editions to specjalna linia zestawów, która odcina się od tradycyjnych pojazdów, statków kosmicznych czy budynków. Zamiast tego stawia na prawdziwe ikony popkultury - w tym wypadku na największe nazwiska i najbardziej pożądane symbole w świecie piłki nożnej.

Zamiast kupować kolejną poliestrową koszulkę z nazwiskiem ulubionego zawodnika, dostajesz zbudowaną z klocków statuetkę, trofeum albo pełnoprawne piłkarskie „święte relikwie”. To projekty, które aż proszą się o wyeksponowane miejsce w domowej gablocie obok telewizora.

Założenie jest proste: każdą decydującą bramkę z telewizji masz przeżywać jeszcze raz, relaksując się przy własnym zestawie LEGO. To wprawdzie cyfrowo napędzana, nowoczesna akcja, ale jej ostateczne sedno pozostaje bardzo analogowe. Liczą się realne klocki, namacalne modele i specyficzna presja czasu - najciekawsze zestawy na licencji mogą zniknąć z oferty, zanim na dobre skończą się wakacje.

Główna atrakcja: Oficjalny Puchar Świata FIFA™ (43020)

W każdym turnieju jest tylko jeden, najważniejszy cel - dotrzeć do finału i unieść w górę puchar. Teraz możesz zrobić to bez wybiegania na murawę i wylewania litrów potu na treningach.

Zestaw LEGO Editions Oficjalny Puchar Świata FIFA™ (43020) to blisko 30 centymetrów złotej chwały zbudowanej z 2842 elementów. Model ten został zaprojektowany i przemyślany typowo pod kątem domowej ekspozycji. Rewelacyjnie odwzorowuje oficjalny, kultowy kształt trofeum FIFA z charakterystycznym spiralnym trzonem i globem na samym szczycie. Całość dumnie spoczywa na masywnej podstawie z oficjalną nazwą turnieju.

To zestaw z kategorii „raz a dobrze”. Przypomina bardziej szczegółową rzeźbę niż typową zabawkę do składania. Będzie to absolutny strzał w dziesiątkę dla dorosłych fanów, którzy chcą mieć w domu potężny, centralny punkt swojej piłkarskiej kolekcji.

Cena katalogowa: 779,99 zł

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Piłka meczowa, którą sam budujesz: Piłka nożna (43019)

Jeśli monumentalne trofeum to dla ciebie jeszcze zbyt wysoki próg wejścia, drugi filar nowej piłkarskiej linii stanowi zestaw Piłka nożna (43019). To pełnowymiarowa piłka nożna z klocków. Możesz ją po prostu zbudować, postawić na biurku albo potraktować jako centralny, tematyczny element twojej domowej strefy kibica.

Konstrukcja składa się z 1498 elementów. Po złożeniu doskonale imituje klasyczną piłkę turniejową, ze sprytnie zaprojektowanymi panelami ułożonymi w ten jedyny, słuszny wzór.

To model, który świetnie „gra” w salonie solo, ale równie dobrze radzi sobie w duecie z opisywanym wcześniej pucharem. Zestawione razem stworzą kompletną, piłkarską miniwystawę na komodzie. Ze względu na niższą cenę, będzie to też doskonały start dla kogoś, kto dopiero chce sprawdzić, czy sportowe Editions to jego klimat.

Cena katalogowa: 519,99 zł

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Messi: od momentów do legendy (43011, 43015, 43018)

Argentyński magik doczekał się w LEGO Editions pełnego spektrum zestawów. Producent płynnie przechodzi tutaj od stosunkowo kompaktowej scenki, aż po monumentalny model czysto kolekcjonerski.

Lionel Messi - piłkarskie momenty (43011)

Na początek najprzystępniejsza opcja. To mała, ale precyzyjnie dopracowana scenka z Messim w dynamicznej akcji. Zawodnik z charakterystycznym numerem na koszulce i piłką przy nodze to świetny gadżet, by postawić go na biurku w pracy albo na półce tuż obok konsoli.

Cena katalogowa: 124,99 zł

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Lionel Messi — piłkarska legenda (43015)

Poziom wyżej czeka na nas model z serii „piłkarska legenda”. To już znacznie większy, mocniej i gęściej zbudowany projekt z figurą Messiego ujętego w klasycznej pozie ikony światowego futbolu. Znajdziemy tu o wiele więcej detali i większą, stabilną podstawkę. Ekspozycyjny charakter sprawia, że to zestaw w sam raz, jeśli chcesz, żeby argentyński piłkarz stanowił równorzędnego partnera dla stojącego obok pucharu.

Cena katalogowa: 339,99 zł

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Lionel Messi — cieszynka (43018)

Na samym szczycie tej drabinki znajduje się „Cieszynka”. To duży, potężny model kolekcjonerski, precyzyjnie odtwarzający kultowy moment celebracji zdobytej bramki. Zestaw zaprojektowano typowo „na ołtarzyk”: wysoka figura, dynamiczna, radosna poza i mocno dopieszczona podstawka. Ponad tysiąc czterysta elementów do poskładania gwarantuje rewelacyjną zabawę podczas wolnych wieczorów między meczami fazy pucharowej.

Cena katalogowa: 779,99 zł

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Ronaldo, Mbappé i Vini Jr.: własna galeria gwiazd

Ale piłka to przecież nie tylko Messi. LEGO Editions pozwala zbudować całą tematyczną półkę złożoną z twoich ulubionych napastników.

Cristiano Ronaldo — piłkarskie momenty (43012)

Zestaw ten „zamraża” portugalską gwiazdę w jednym z jej najbardziej charakterystycznych, boiskowych momentów. Klockowa scenka od razu zdradzi wszystkim gościom, komu tak naprawdę kibicujesz, a format jest na tyle kompaktowy, że spokojnie zmieści się pod monitorem.

Cena katalogowa: 124,99 zł

Cristiano Ronaldo — piłkarska legenda (43016)

Jeśli z kolei CR7 to dla ciebie absolutny, osobny rozdział w historii sportu, sięgniesz po wersję „legenda”. To większy, znacznie bardziej spektakularny model. Oferuje rozbudowaną podstawę i mnóstwo detali, które robią świetną robotę, gdy patrzysz na ułożoną kolekcję z drugiego końca pokoju.

Cena katalogowa: 339,99 zł

Kylian Mbappé — piłkarskie momenty (43013)

Dla zagorzałych fanów francuskiej szkoły futbolu przygotowano scenkę z Kylianem Mbappé. Model ten jest mocno inspirowany reprezentacją Francji, z dumnym numerem 10 i barwami „Les Bleus”. Będzie to wyśmienity wybór, jeśli planujesz postawić obok siebie kilku zawodników w podobnej stylistyce i zbudować w domu własną minigalerię światowych napastników.

Cena katalogowa: 124,99 zł

Vini Jr. — piłkarskie momenty (43027)

Na koniec coś dla wielbicieli magicznej, brazylijskiej techniki. Vini Jr. to bardzo dynamiczna scena uchwycona w ułamku sekundy przed potężnym strzałem w kierunku bramki, z charakterystyczną sylwetką i kolorystyką napastnika. Model spoczywa na niewielkiej, zgrabnej podstawce, co ułatwia wkomponowanie go w już istniejącą klockową kolekcję albo ustawienie w roli dumnie prezentującego się w pokoju nastolatka.

Cena katalogowa: 124,99 zł

Dla tych, którzy kibicują całej drużynie: logo i koszulka (43032, 43033)

Nie każdy kibic pasjonuje się statystykami tylko jednego zawodnika - wielu śledzi losy całego turnieju albo fanatycznie dopinguje konkretnej reprezentacji. Właśnie z myślą o nich przygotowano dwa zestawy, które rewelacyjnie domykają piłkarską ścianę z klocków.

Oficjalne logo FIFA World Cup 2026™ (43032)

To sprytny ścienny model emblematu nadchodzących mistrzostw. Został od początku do końca zaprojektowany tak, by po złożeniu można go było łatwo powiesić na ścianie, zupełnie jak tradycyjny obraz. Idealnie odnajdzie się tuż nad biurkiem, w designerskim pokoju gracza albo w salonowej strefie kibica, w której obok telewizora wisi już szalik reprezentacji.

Cena katalogowa: 104,99 zł

Koszulka piłkarska reprezentacji USA 2026 (43033)

To klockowa wariacja na temat domowego trykotu reprezentacji gospodarzy nadchodzącego turnieju. To nowoczesny model 3D, który po zbudowaniu eksponuje się niczym miniaturową gablotę z cenną, pomeczową koszulką. Stanowi bardzo intrygujący i nietuzinkowy prezent dla kogoś, kto kibicuje konkretnemu krajowi, albo po prostu ceni piłkarskie koszulki jako stylowy element wystroju pokoju.

Cena katalogowa: 104,99 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ Koszulka piłkarska reprezentacji USA 2026 (43033) LEGO

Jak najlepiej rozegrać tę rozgrywkę?

Najprostsza strategia na tegoroczne piłkarskie lato z LEGO jest bardzo podobna do tej znanej z obchodów Dnia Star Wars. Zamiast dokonywać kilku chaotycznych, przypadkowych zakupów, o wiele lepiej z wyprzedzeniem zaplanować jeden większy transfer i to właśnie wokół niego powoli budować resztę domowego składu.

Jako swój centralny punkt, fundament kolekcji, możesz śmiało wybrać potężny Oficjalny Puchar Świata FIFA™ albo pełnowymiarową Piłkę nożną. Potem, w ramach uzupełnienia, warto dobrać do nich jednego lub dwóch ulubionych zawodników w nieco mniejszej wersji piłkarskie momenty albo większej legenda.

Jeśli w domu masz na pokładzie młodych kibiców, postaw na te bardziej kompaktowe scenki z Messim, Ronaldo, Mbappé czy Vinim Jr. Pozwól im samym wybrać swojego faworyta. Każdy z tych zestawów jest na tyle przystępny cenowo, że bez zrujnowania budżetu da się z nich złożyć rewelacyjną małą drużynę marzeń. Dorosłym kolekcjonerom znacznie łatwiej będzie natomiast od razu zainwestować w jeden potężny model (jak Puchar albo Messiego w słynnej cieszynce), a mniejsze zestawy traktować jako miłe zapychacze koszyka, które z uśmiechem na ustach dołożą przy kolejnych zakupach.

A potem? Potem pozostaje już tylko założyć meczową koszulkę, przygotować przekąski, wziąć pilot w dłoń i... patrzeć na własny puchar zbudowany z klocków, który będzie przypominał o tym historycznym turnieju jeszcze długo po finale.

Oliwier Nytko 10.06.2026 18:11

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