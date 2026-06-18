InPost wygasza swoją usługę. Jest już następca

Wygaszenie InPost Fresh rozpocznie się już w ciągu dwóch tygodni: 1 lipca 2026 r. Od tego czasu nie będzie można już zamawiać produktów - sama aplikacja również ma zostać niebawem zamknięta.

REKLAMA

To koniec InPost Fresh - podano konkretne daty

InPost Fresh to usługa uruchomiona w lipcu 2021 r., która według Rafała Brzoski miała zostać "największym ogólnopolskim marketplace’em spożywczym". Początkowo działała tylko w dużych miastach, lecz z czasem została udostępniona również mieszkańcom mniejszych miejscowości. Usługa pozostawała jednak w wersji beta i nigdy z niej nie wyszła.

Po pięciu latach od wprowadzenia na rynek firma kurierska postanowiła wycofać się z tego projektu. Od 1 lipca 2026 r. składanie zamówień poprzez aplikację InPost Fresh nie będzie już możliwe. Dostęp do samego oprogramowania ma być możliwy przez kolejne dwa miesiące, aż do 1 września 2026 r.

Oznacza to, że usługa przez następne dni pozostanie aktywna i wciąż będzie można robić w niej zakupy. Wszystkie zamówienia złożone przed 1 lipca oczywiście zostaną zrealizowane. Klienci mogą jednak liczyć na zachowanie wszystkich praw konsumenckich - reklamacje i zwroty dotyczące wcześniejszych zamówień będzie można zgłaszać na dotychczasowych zasadach.

InPost Fresh ma już zastępcę - Von Halskiego

Wyłączenie InPost Fresh ma bezpośredni związek z wdrożeniem przez InPost nowego podejścia do zakupów: asystenta sztucznej inteligencji Von Halskiego. Pozwala on dokonywać zakupów online bez wyszukiwania konkretnych firm czy produktów. Rozwiązanie polega na kontekstowym dobieraniu produktu na podstawie czatu z użytkownikiem. InPost potwierdził na Facebooku, że to właśnie asystent sztucznej inteligencji przejmie pomoc w zakupach - bez potrzeby korzystania z dwóch aplikacji.

REKLAMA

fot. InPost Fresh / Facebook

Jak działał InPost Fresh?

InPost Fresh był platformą e-commerce, która skupiała się na sprzedaży produktów spożywczych. Mimo nazwy "Fresh" większa część oferty usługi opierała się na paczkowanych lub puszkowanych produktach, które nie wymagały specjalnej formy dostawy.

Klient podczas zakupów w InPost Fresh mógł skorzystać z dostawy realizowanej przez InPost: do wyboru było dostarczenie kurierem oraz do Paczkomatu. Standardowa dostawa trwała kilka dni, lecz w wersji ekspresowej można było liczyć na natychmiastowe dostarczenie w ciągu godziny od zakupu.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Ładowanie...

Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.