Allegro i InPost zawieszają broń. Klienci tylko na tym zyskają

Allegro i InPost poinformowały o podpisaniu niewiążącego listu intencyjnego w zakresie wypracowania nowej umowy. Ta ma dotyczyć dostaw dostępnych na platformie Allegro, realizowanych w formacie out-of-home (poza domem) - do punktów oraz automatów. Zawieszono również postępowanie, w którym InPost domagał się prawie 100 mln zł.

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Sprawa sięga początku 2025 r., kiedy to użytkownicy Allegro zaczęli zauważać, że platforma automatycznie zmienia preferowaną opcję dostawy na automaty paczkowe One Box. InPostowi, który w głównej mierze stoi za popularyzacją paczkomatów w Polsce, to się oczywiście nie spodobało. Firma zarzuciła platformie manipulację, nadużywanie swojej pozycji oraz nieczystą grę.

InPost nie zamierzał siedzieć cicho - we wrześniu 2025 r. firma pozwała Allegro i domagała się od platformy zapłaty kary umownej na poziomie 98,7 mln zł za utrudnianie klientom wyboru formy dostawy. Allegro odpierało jednak te zarzuty.

W miniony czwartek doszło jednak do podpisania niewiążącego listu intencyjnego, który może być początkiem końca batalii InPostu z Allegro. Doniesienia wskazują na możliwość podpisania nowej umowy ramowej w nadchodzących miesiącach. Zakres kontraktu obejmuje:

obniżone ceny dostaw oraz zrewidowaną formułę indeksacji cen;

wieloletnie ustalenia dotyczące wolumenu, przepustowości oraz poziomu świadczonych usług.

Po zawarciu nowej umowy ta zastąpi dotychczasową i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2031 r. - przez następne pięć lat. Rozwiązanie ma zapewnić obu stronom "większą przewidywalność oraz bezpieczeństwo w ramach długoterminowego planowania operacyjnego i finansowego".

Istotną częścią porozumienia ma być zawieszenie aktualnie toczącego się postępowania arbitrażowego. Chodzi o pozew na kwotę 98,7 mln zł, który ma zostać odłożony na bok na czas trwania negocjacji w zakresie nowej umowy. Oczywiście list pozostaje dokumentem niewiążącym. Jego skuteczność jest uzależniona od zawarcia nowej umowy.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.