GTA 5 za darmo dla posiadaczy nowych konsol. Hojny gest Rockstara

Rockstar Games najwyraźniej postanowił, że przed premierą GTA VI warto jeszcze raz przypomnieć światu dlaczego Los Santos od ponad dekady nie schodzi z list przebojów. I zrobił to w sposób, który trudno nazwać inaczej niż gestem dobrej woli - choć równie dobrze można go czytać jako ostatni, marketingowy sprint przed nadejściem nowej generacji gangsterskiej sagi.

Od jutra posiadacze dowolnej wersji GTA V na PS4 oraz cyfrowej wersji na Xbox One mogą bezpłatnie zaktualizować grę do edycji na PS5 i Xbox Series X|S. To pełnoprawny upgrade, który normalnie kosztuje około 170-200 zł.

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GTA V w wersji current‑gen działa płynniej, szybciej i wygląda zauważalnie lepiej, a do tego oferuje krótsze czasy ładowania i stabilne 60 FPS. Nie jest to może skok jakościowy na miarę remasterów z epoki PS3 → PS4, ale różnica w komforcie grania jest wyraźna.

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Na PS5 oprawa graficzna jest zauważalnie lepsza niż na PS4. Jest nawet śledzenie promieni

Dlaczego Rockstar rozdaje aktualizację za darmo? Odpowiedź jest prosta: nadchodzi GTA VI

W tle całej operacji majaczy oczywiście GTA VI, które zadebiutuje w listopadzie. Rockstar doskonale wie, że sprzedaż GTA V - mimo że wciąż imponująca - zacznie naturalnie hamować, gdy gracze zaczną odkładać pieniądze na nową odsłonę. Darmowy upgrade to więc sposób na to, by zatrzymać graczy w ekosystemie GTA Online, podbić aktywność przed premierą nowego heistu i dać ostatni impuls sprzedażowy przed symbolicznym pożegnaniem GTA V.

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Aktualizacja obejmuje zarówno GTA V (kampanię), jak i GTA Online. Oznacza to, że:

możesz przenieść stan gry fabularnej,

możesz przenieść postęp w GTA Online,

po migracji postać z last‑genów nie będzie już dostępna na starszych konsolach.

To ważne: migracja jest jednokierunkowa. Jeśli więc masz sentyment do swojej postaci na PS4 lub Xbox One to lepiej przygotuj się psychicznie - po przeprowadzce do wersji current‑gen nie wrócisz już do starego świata.

Rockstar zapewnia jednak, że proces jest prosty i szybki. W praktyce wygląda to podobnie jak przy poprzednich migracjach, np. gdy gracze PC otrzymali darmowy upgrade do wersji „Enhanced”.

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Nowa aktualizacja GTA Online: The Kortz Center Heist

Cała akcja z darmowym upgradem została ogłoszona przy okazji zapowiedzi letniej aktualizacji GTA Online - The Kortz Center Heist, która trafi do gry w lipcu. To kolejny napad, który ma przyciągnąć graczy przed premierą GTA VI. Rockstar wyraźnie gra na nostalgii i przywiązaniu do świata Los Santos, zanim przeniesiemy się do Vice City. No i nie da się ukryć: to działa.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.