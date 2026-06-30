Fiido wjeżdża nowymi rowerami. Na prąd, bo jakby inaczej

Nowe rowery elektryczne Fiido powstały z myślą o różnych potrzebach i zastosowaniach. W ofercie znajdziemy modele zaprojektowane do codziennych dojazdów do pracy, długich wycieczek rowerowych, a nawet do transportu ciężkich ładunków.

Fiido Nomads Pro - stworzony do dojazdów i wycieczek rowerowych

Elektryczne rowery mają to do siebie, że łączą zalety klasycznych jednośladów, do napędzenia których potrzebna jest siła ludzkich mięśni, z możliwościami akumulatorów i silników elektrycznych. We wszystkich nowych propozycjach znajdziemy wysokowydajny silnik zamontowany centralnie o momencie obrotowym 100 Nm i mocy 250 W. Ma on sprawdzić się zarówno na miejskich ulicach, jak i na drogach szutrowych. Maksymalna prędkość wspomagania to 25 km/h.

Pierwsza propozycja, czyli Fiido Nomads Pro, to rozwiązanie typowo do miasta oraz na długie wyprawy. Rower charakteryzuje się dużymi, 29-calowymi kołami z oponami terenowymi oraz wytrzymałą aluminiową ramą. Aby zapewnić maksymalną wygodę w trudniejszych warunkach, oprócz sporych kół otrzymujemy też powietrzny amortyzator o skoku 120 mm. Takie połączenie ma zagwarantować optymalną przyczepność i komfort na różnych nawierzchniach.

W standardowej wersji tego modelu zastosowano akumulator o zasięgu do 75 km. Fiido zaprojektowało jednak specjalny bagażnik na baterie, który pozwala dodać kolejne ogniwa na ramie i zwiększyć zasięg aż do 225 km. Do dyspozycji są dwie wersje Nomads Pro: M oraz L, stworzone dla osób o wzroście odpowiednio 170–185 cm oraz 180–200 cm.

Ile to kosztuje? Fiido Nomads Pro w podstawowej wersji jest dostępny za 1999 euro (ok. 8 600 zł), z kolei wersja Extended – za 2699 euro (ok. 11 600 zł). Przygotowaliśmy jednak dla was kod rabatowy: Spidersweb129 na 129 zł dla zamówień powyżej 2146 zł i Spidersweb215 na 215 zł na zakupy powyżej 4296 zł.

Fiido T3 oraz T3 Max - propozycje do codziennej jazdy i przewożenia ładunków

Oprócz modeli do dłuższych tras Fiido przygotowało również rowery T3 oraz T3 Max. T3 to, jak twierdzi producent, zwrotny i kompaktowy rower towarowy typu Short-Tail, który zda egzamin podczas poruszania się po mieście - np. w przypadku rodzin oraz kurierów. Sprzęt odznacza się zwartą konstrukcją z krótkim tyłem i oferuje ładowność do 150 kg.

T3 sprawdzi się więc podczas codziennych dojazdów, zakupów, a nawet w pracy kurierskiej (np. przy dostarczaniu jedzenia przez aplikacje). Model ten został wyposażony w 20-calowe koła oraz ten sam silnik o mocy 250 W i momencie obrotowym 100 Nm. Jest zatem świetnie dostosowany do podróży na krótkich i średnich dystansach w mieście. Fiido oferuje tu zasięg do 120 km na jednej baterii. Rama jest uniwersalna, dzięki czemu z roweru wygodnie skorzystają użytkownicy o wzroście 155–200 cm.

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Z kolei Fiido T3 Max to jeszcze bardziej zaawansowana propozycja, stworzona dla fanów przemierzania długich dystansów, kempingowiczów oraz użytkowników wymagających ogromnej przestrzeni bagażowej. Rower radzi sobie bowiem z obciążeniem do 200 kg, a więc jest dostosowany do ciężkich ładunków rodzinnych, dostaw komercyjnych i długodystansowych wypraw.

T3 Max korzysta z tych samych 20-calowych kół co standardowy T3, ale jest od niego nieco większy i obsługuje dwie baterie, które zapewniają łączny zasięg do 200 km. Oba modele posiadają identyczny interfejs akumulatora, dzięki czemu istnieje opcja dzielenia się prądem z drugim użytkownikiem T3 lub T3 Max. Ciekawą funkcją jest to, że rowery te mogą działać jako mobilna sieć energetyczna, z której naładujemy lub zasilimy urządzenia takie jak smartfony, głośniki czy minilodówki.

Fiido T3 został wyceniony na 1899 euro (ok. 8 150 zł), T3 Max z jedną baterią – na 2299 euro (ok. 9 870 zł), a T3 Max z dwoma bateriami – na 2999 euro (ok. 12 870 zł). Przygotowaliśmy jednak dla was kod rabatowy: Spidersweb129 na 129 zł dla zamówień powyżej 2146 zł i Spidersweb215 na 215 zł na zakupy powyżej 4296 zł. Wszystkie trzy nowe modele marki mają być produkowane we Francji, co ułatwi ich serwisowanie oraz wsparcie techniczne.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.