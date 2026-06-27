Scena jak z futurystycznej satyry: humanoidalny robot klęczy na chodniku w chińskim Chengdu, trzyma miskę, obok ma QR‑kod, a do przechodniów mówi, że „nie ma pieniędzy na doładowanie”.

Nagranie błyskawicznie obiegło chińskie platformy społecznościowe, a potem resztę świata. I choć wygląda to jak viral z pogranicza memu i performance’u, to w rzeczywistości mówi o współczesnej robotyce więcej, niż mogłoby się wydawać.

REKLAMA

Źródła szybko ustaliły, że bohaterem nagrania jest Unitree G1 - humanoid produkowany przez Unitree Robotics z Hangzhou, firmę, która w ostatnich latach stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych graczy w segmencie tanich, mobilnych robotów dwunożnych.

Robot-żebrak, czyli marketing, przypadek… a może diagnoza branży?

Robot-żebrak

Wideo pokazuje maszynę klęczącą na ulicy w prowincji Syczuan, wyposażoną w miseczkę, tabliczkę i kod do płatności. Robot miał tłumaczyć przechodniom, że „nie ma pieniędzy na doładowanie” i prosi o pomoc w pokryciu kosztów energii. Nie wiadomo, kto zorganizował tę scenę - żadna firma ani osoba nie przyznała się do autorstwa.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

To jednak nie przeszkodziło w tym, by nagranie stało się wiralem. Jedni uznali je za satyrę na hype wokół AI, inni za komentarz do sytuacji gospodarczej, a jeszcze inni - za zwykły prank. Ale w tle jest coś więcej: to, że robot w ogóle „prosi o pieniądze” jest w pewnym sensie metaforą realnych ograniczeń technologii.

Bateria, czyli pięta achillesowa humanoidów

Podobne nagrania świetnie obnażają największy problem współczesnych humanoidów: energię. Według analizy, Unitree G1 - podobnie jak większość mobilnych humanoidów - działa na akumulatorze pozwalającym na około dwie godziny pracy. To liczba, która w realnym świecie jest po prostu niewystarczająca.

REKLAMA

Roboty przemysłowe stojące przy liniach produkcyjnych mogą pracować niemal non stop, bo są zasilane przewodowo i działają w przewidywalnych warunkach. Humanoidy mają być mobilne, zwinne, zdolne do interakcji z ludźmi - a to kosztuje energię. W efekcie ich autonomia jest dziś największą barierą w komercyjnym wdrożeniu.

Między boomem a krytyką

Nagranie pojawia się w momencie, gdy chińska branża robotyki przeżywa gwałtowny wzrost. Roboty przemysłowe biją rekordy gęstości wdrożeń, a humanoidy stają się wizytówką firm technologicznych. Jednocześnie sektor jest pod ostrzałem krytyki. W kwietniu podczas półmaratonu w Pekinie ponad 300 humanoidów wystartowało w pokazowym biegu. Większość z nich przewróciła się po kilku metrach, wpadała na bariery lub traciła równowagę, co wywołało falę drwin w sieci.

Jeszcze wcześniej przewodniczący TSMC, Wei Zhejia, stwierdził, że wiele chińskich robotów „głównie podskakuje” i służy raczej jako demonstracja niż realne narzędzie. Dodał też, że nawet 95 proc. kluczowych chipów napędzających te konstrukcje pochodzi z Tajwanu - co jest dość wymownym komentarzem na temat samowystarczalności technologicznej.

REKLAMA

Humanoidy jako memy. I jako test społeczny

Takie nagrania - niezależnie od tego, czy są ustawione - pełnią funkcję nieformalnych testów społecznych. Reakcje ludzi na ulicy stają się danymi: czy robot wzbudza empatię? Czy budzi niepokój? Czy jest traktowany jak narzędzie, czy jak istota? To swoiste testy akceptacji społecznej, prowadzone nie w laboratorium, lecz w przestrzeni publicznej.

W tym sensie robot‑żebrak jest czymś więcej niż viralem. To przykład, jak antropomorfizacja - celowa lub przypadkowa - staje się produktem samym w sobie. Nie liczy się już udźwig, precyzja czy prędkość chodu. Liczy się to, czy robot potrafi wywołać emocję.

REKLAMA

A może to po prostu marketing?

W branży robotyki coraz częściej mówi się o „ekonomii uwagi”. Widoczność w sieci bywa dziś równie cenna jak realny postęp technologiczny. Jeśli nagranie było akcją marketingową, to zadziałało perfekcyjnie: Unitree G1 znów stał się bohaterem globalnej dyskusji. Jeśli był to prank - efekt jest ten sam. W obu przypadkach wygrywa ten, kto potrafi połączyć technologię z narracją.

REKLAMA

Ładowanie...

Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.