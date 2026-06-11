Nasze F-35 witają się z Polakami. Patrz w niebo, oto plan przelotu

O tym, że Polskie Siły Powietrzne oficjalnie zaprezentują swoje najnowsze nabytki, wiemy od kilku dni. Teraz poznaliśmy rozpiskę lotów. Dzięki temu wiadomo, kiedy spodziewać się głośnych gości.

Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, piloci Sił Powietrznych wykonają uroczyste przeloty nad trzema polskimi miastami w ramach wydarzenia "Powitanie z Polską". Ok. godziny 9:45 będzie można zobaczyć myśliwce w Gdańsku nad Westerplatte. Ok. 10:10 przelecą w Warszawie wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli.

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25 minut później, ok. 10:35, show zobaczą mieszkańcy Krakowa. Wtedy F-35 zaprezentują się nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, po przelocie nad stolicą Małopolski F-35 zawrócą nad Łódź, gdzie pojawią się ok. 10:45. Tego jednak w oficjalnej rozpisce (jeszcze?) nie zamieszczono.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza, że harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne oraz względy operacyjne.

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Szykuje się niemały spektakl. Jak zapowiadał MON, piloci obniżą pułap lotu nad wybranymi punktami tak, aby mieszkańcy mogli łatwiej dostrzec nasze nowe F-35A.

F-35 - nasz nowy nabytek i duma

Nowe myśliwce dotarły pod koniec maja do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Do końca tego roku w kraju ma zameldować się łącznie 14 egzemplarzy F-35. Następna transza, licząca kolejne 12 sztuk, dotrze nad Wisłę do końca 2027 r. Ostateczny finał dostaw całego zamówienia obejmującego 32 myśliwce zaplanowano na 2029 r.

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Więcej o F-35 przeczytasz na Spider's Web:

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Adam Bednarek 11.06.2026 15:22

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