Wsadzili ekran zamiast udawanego aparatu. Genialny pomysł

Tecno, które specjalizuje się w bardziej przystępnych cenowo modelach, pokazało model Pova 8 5G. Na pierwszy rzut oka to kolejny tani smartfon jak każdy inny, lecz diabeł tkwi w szczegółach. Telefon przypomina modele firmy Nothing i korzysta z ciekawego oraz przydatnego rozwiązania.

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Tecno Pova 8 5G – smartfon z ekranem zamiast udawanego aparatu

Nie wiem, jak wy, ale trendem w smartfonach, który denerwował mnie najbardziej, były tanie i średniopółkowe modele wyposażone w wyspy na aparaty z trzema lub czterema obiektywami. W sztandarowych modelach każdy z obiektywów ma konkretne zastosowanie: Samsung w Galaxy S Ultra stosuje obiektyw główny, szerokokątny oraz dwa teleobiektywy.

Tymczasem w tanich telefonach zazwyczaj tylko dwa aparaty (główny i szerokokątny) były użyteczne. Z kolei pozostałe dwa moduły były wypełniaczami w postaci obiektywu makro oraz sensora głębi ToF, bez których możliwości fotograficzne telefonu byłyby niemalże takie same. W droższych modelach producenci nie stosują modułów do makro, ponieważ wykorzystują w tym celu obiektyw ultraszerokokątny.

Moim zdaniem było to tworzenie pozorów, że smartfon jest lepszy i może konkurować z droższymi modelami. Prawda była jednak zupełnie inna. Nowy Tecno Pova 8 5G częściowo odchodzi od tego podejścia, ponieważ zamiast jednego z obiektywów producent zastosował ekran Matrix. Mały, okrągły panel wyświetla treści za pomocą białych kropek. Może służyć do pokazywania godziny czy ikonek w momencie otrzymywania powiadomień – słuchawki, gdy ktoś dzwoni, czy dymka wiadomości, jeśli czeka na nas wiadomość z komunikatora.

W urządzeniu znajdziemy łącznie trzy oczka, z których tak naprawdę tylko jedno jest użyteczne: to moduł z matrycą 50 Mpix. Trzeci element jest zatem wypełniaczem, więc Tecno nie rozwiązało w pełni problemu tworzenia fejkowych obiektywów, ale przynajmniej ograniczyło go do minimum. W urządzeniu tak naprawdę mogłyby zostać zastosowane dwa obiektywy (z jednym ekranem) i możliwości fotograficzne by na tym nie ucierpiały.

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Co potrafi Tecno Pova 8 5G?

Tecno Pova 8 5G to smartfon ze średniej półki cenowej. W urządzeniu zastosowano:

ekran 6,76 cala, LCD IPS, 144 Hz;

procesor MediaTek Dimensity 7100;

bateria 8000 mAh, żywotność 2000 cykli;

aparat główny 50 Mpix;

aparat przedni 13 Mpix;

system Android 16 z dwoma aktualizacjami oprogramowania.

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Smartfon nie jest jeszcze dostępny w Polsce. Ma trafić na globalny rynek, więc wprowadzenie go do kraju nad Wisłą to kwestia czasu.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.