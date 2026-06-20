Disney+ w Polsce będzie gorszy. Tak, za to płacicie

Disney+ znów ma pod górkę w Europie. Po kilku miesiącach względnego spokoju wraca temat, który wielu widzów uważało za zamknięty: z platformy znikają Dolby Vision i 3D - i to nie tylko w Niemczech, ale aż w jedenastu krajach Unii Europejskiej. Powód? Kolejna odsłona patentowego sporu z amerykańską firmą InterDigital, która tym razem wygrała przed nowym europejskim sądem patentowym UPC. A Disney, chcąc nie chcąc, musi się podporządkować.

To nie jest pierwszy raz, kiedy europejscy subskrybenci Disney+ budzą się bez Dolby Vision. W lutym format HDR premium zniknął z aplikacji w całej Europie, choć wtedy problem dotyczył wyłącznie Niemiec. W marcu sytuacja wróciła do normy - ale jak się okazuje, tylko na chwilę. Teraz historia zatacza szersze koło.

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Widzowie, którzy liczyli na powrót filmów 3D na Disney+, również mogą poczuć rozczarowanie. Format 3D na platformie jest technicznie powiązany z Dolby Vision, więc jego wyłączenie automatycznie odcina także trójwymiar.

Co pozostaje? Standardowe 4K i HDR10, które nie są objęte sporem patentowym.

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Disney usuwa ślady Dolby Vision z Europy. I milczy - prawie

Platforma nie tylko wyłączyła Dolby Vision, ale też usunęła wszystkie wzmianki o tym formacie ze swoich europejskich stron obsługi technicznej. To sygnał, że firma nie spodziewa się szybkiego rozwiązania problemu.

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Redakcji FlatpanelsHD udało się zdobyć komentarz Disneya, choć nie od globalnego czy europejskiego działu, a od Disney Nordic. Z braku lepszego oświadczenia cytujemy to dostępne: „W wyniku sporu sądowego przed Europejskim Sądem Patentowym zostaliśmy zmuszeni do wprowadzenia zmian w dostępności Dolby Vision i 3D w Danii i kilku krajach sąsiednich. Jesteśmy rozczarowani tą decyzją i podzielamy frustrację naszych klientów.”

W wolnym tłumaczeniu: nie poddajemy się, ale niczego nie obiecujemy.

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Amazon dogadał się z InterDigital. Disney - jeszcze nie

Ciekawym kontekstem jest fakt, że Amazon… właśnie rozwiązał ten sam problem. Prime Video może nadal oferować Dolby Vision, bo firma zawarła ugodę z InterDigital. Disney najwyraźniej nie poszedł tą drogą - albo negocjacje trwają.

Cała sytuacja pokazuje, jak kruchy jest ekosystem nowoczesnych formatów wideo. Dolby Vision, 3D, kodeki AV1 czy VVC - wszystko to jest obwarowane patentami, licencjami i opłatami. Wystarczy jeden wyrok sądu, by globalna platforma musiała wyłączyć kluczową funkcję w połowie Europy.

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Ale żyjemy w świecie, w którym Dolby Vision jest synonimem „premium”, a producenci telewizorów i platform streamingowych chętnie się nim chwalą. Dopóki tak jest, dopóty spory patentowe będą wracać jak bumerang.

Na razie jedno jest pewne: europejscy widzowie Disney+ muszą przyzwyczaić się do życia bez Dolby Vision. A to ironiczne, bo mówimy o platformie, która jeszcze niedawno chwaliła się, że oferuje „najwyższą jakość obrazu w streamingu”. Dziś - przynajmniej w części Europy - już nie oferuje.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.