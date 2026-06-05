ChatGPT z ogromnym ulepszeniem. Dostaniesz je za darmo

Jednym z największych usprawnień Chatu GPT było wdrożenie bardziej zaawansowanej funkcji pamięci, dzięki której AI w rozmowach mogła wykorzystywać informacje pozyskane z poprzednich konwersacji – nawet tych przeprowadzonych wiele miesięcy temu. Darmowi użytkownicy mogli liczyć na podstawową pamięć, gdy bardziej zaawansowana technologia była dostępna dla osób płacących za plany Plus lub Pro. Teraz OpenAI ulepsza funkcję pamięci i po raz pierwszy udostępnia ją darmowym użytkownikom.

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ChatGPT udostępnia funkcję pamięci dla darmowych użytkowników

Twórcy ChataGPT wprowadzili ogromne zmiany w systemie pamięci, wdrażając funkcję nazwaną dreaming (śnienie). Dzięki nowemu systemowi firmie po raz pierwszy udało się udostępnić możliwość zapamiętywania większej ilości informacji dla korzystających za darmo.

Wiele funkcji dostępnych dla subskrybentów nie trafia do darmowych użytkowników ze względu na wysokie zapotrzebowanie na moc obliczeniową. To po prostu by się firmie OpenAI nie opłacało - gigant nie jest w stanie pozwolić sobie na udostępnianie wszystkiego za darmo. Kluczowa jest tu optymalizacja narzędzi.

Według twórców ChataGPT, aby ulepszone udostępnienie pamięci dla darmowych użytkowników było możliwe, firma musiała ok. pięciokrotnie zmniejszyć moc obliczeniową wymaganą przez tę funkcję. Jak podają autorzy: "w ciągu najbliższych tygodni możliwe będzie udostępnienie funkcji śnienia użytkownikom wersji bezpłatnej, a użytkownicy wersji Plus i Pro będą mogli zwiększyć pojemność pamięci".

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Dopiero teraz możemy zaoferować użytkownikom wersji Free odsłonę, która spełnia nasze standardy jakości i jest praktyczna w obsłudze na dużą skalę - dodaje OpenAI.

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ChatGPT ulepszył pamięć

Funkcja pamięci, wdrożona po raz pierwszy w kwietniu 2025 r., została znacząco ulepszona. Nowy system syntezy pamięci, określany przez twórców jako śnienie, ma być wydajniejszy oraz lepiej się skalować. Efekty tego procesu będzie można przeglądać w formie podsumowań, z których dowiemy się, jakie dokładnie informacje na nasz temat zebrał ChatGPT.

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Nowy system pozwolił na ulepszenia pod kilkoma kluczowymi względami. Sztuczna inteligencja ma lepiej znać nasze preferencje oraz sprawniej przenosić kontekst z wcześniejszych rozmów. Nowe rozwiązanie ma być jednak wdrażane stopniowo - w pierwszej kolejności trafi do użytkowników wersji płatnej (plany Plus oraz Pro) w USA. Zanim funkcja śnienia w pełni dotrze do darmowych użytkowników w Europie, przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.

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Albert Żurek 05.06.2026 18:51

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