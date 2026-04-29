Tłumacz Google ze świetną nowością. Będzie jak nauczyciel

Tłumacz Google otrzymał świetną aktualizację. Z okazji 20-lecia usługi dodano funkcję, która działa niczym osobisty nauczyciel w telefonie.

Albert Żurek
Trudno sobie to wyobrazić, ale Tłumacz Google jest już na rynku 20 lat. Uruchomiono go 28 kwietnia 2006 r. i od tego czasu aplikacja otrzymała mnóstwo usprawnień. Początkowo była dostępna tylko w przeglądarce internetowej, natomiast z aplikacją mobilną wystartowano na początku 2010 r. Teraz oprogramowanie dostaje przydatną nowość: funkcję ćwiczenia wymowy.

Tłumacz Google z funkcją ćwiczenia wymowy języków obcych

Tłumacz Google niedawno otrzymał wsparcie sztucznej inteligencji Gemini, dzięki której użytkownicy z wybranych państw mogą ćwiczyć języki obce. Rozwiązanie pozwala skorzystać z dwóch głównych opcji: ćwiczenia języka (niczym w Duolingo) oraz modułów zrozum i zapytaj.

Teraz firma ulepsza funkcję ćwiczenia – oprócz dotychczasowego ustawienia polegającego na słuchaniu, dodano też opcję nazwaną ćwiczenie wymowy. Narzędzie działa trochę jak nauczyciel języka obcego, tyle że bazuje na sztucznej inteligencji. Jest dostępne na każde zawołanie oraz, co najważniejsze, całkowicie darmowe.

Rozwiązanie opiera się na modelu Gemini, który dobrze znamy m.in. z wyszukiwarki, trybu AI czy czatbota wbudowanego w system Android. Właściwie nie trzeba nawet korzystać bezpośrednio z aplikacji Tłumacz, aby szlifować język. Obecnie ćwiczenie wymowy jest jednak nieco ograniczone – funkcję znajdziemy tylko na Androidzie w wybranych krajach (takich jak USA czy Indie) i dla języków: angielskiego, hiszpańskiego czy hindi.

Z czasem rozwiązanie powinno stać się bardziej ogólnodostępne. Mówimy bowiem o funkcji bazującej na modelu Gemini, który bez problemu radzi sobie z językiem polskim.

Czytaj też:

Google chwali się też wynikami z okazji 20 lat usługi

Google Tłumacz jest dostępny na całym świecie i korzysta z niego miliard użytkowników. Nie służy wyłącznie do bezpośredniego tłumaczenia tekstu w wyszukiwarce czy aplikacji, ale wspiera też Obiektyw Google oraz Circle to Search. Każdego miesiąca za jego pośrednictwem tłumaczy się bilion słów.

29.04.2026 20:11
Tagi: GoogleTłumacz google
Najnowsze
19:24
Nvidia ulepsza laptopy. Ważne usprawnienie na przyszłość
Aktualizacja: 2026-04-29T19:24:02+02:00
18:31
Huawei przecenia zegarki na majówkę. Idealne na komunię
Aktualizacja: 2026-04-29T18:31:07+02:00
18:00
Motorola rozwiązała problem tanich telefonów. Takiej baterii się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2026-04-29T18:00:00+02:00
17:50
Bez paliwa nie ma państwa. Orlen i WOT reagują na nowe zagrożenia
Aktualizacja: 2026-04-29T17:50:50+02:00
17:26
Stworzył absolutnie kultowe post-apo RPG. "Mam jeszcze jeden pomysł na koniec kariery"
Aktualizacja: 2026-04-29T17:26:10+02:00
17:20
Samsung Galaxy A57 w potężnej promocji. Co trzeba zrobić?
Aktualizacja: 2026-04-29T17:20:36+02:00
17:00
Ten smartfon nie ma głównego aparatu. Wszystkie są tak samo dobre
Aktualizacja: 2026-04-29T17:00:00+02:00
16:12
Największa zmora graczy pokonana. Ten DRM miał być niepokonany
Aktualizacja: 2026-04-29T16:12:09+02:00
15:56
Allegro odpala osobistego asystenta. Będzie ci pomagał
Aktualizacja: 2026-04-29T15:56:57+02:00
15:14
Policzono, ile lat ma statystyczny Polak. Aż poczułem, jak łupie mnie w krzyżu
Aktualizacja: 2026-04-29T15:14:22+02:00
15:09
Przełom u Samsunga. Nie dość, że OLED 3D, to jeszcze nie wymaga okularów
Aktualizacja: 2026-04-29T15:09:50+02:00
15:08
Mniejszy smartfon z potężną baterią. Vivo X300 FE zaraz w Polsce
Aktualizacja: 2026-04-29T15:08:24+02:00
14:28
Oszuści kuszą wysokim zwrotem podatku. Polują na zapominalskich
Aktualizacja: 2026-04-29T14:28:59+02:00
14:01
DHL ułatwia zwroty. Już nie muszę odpalać drukarki
Aktualizacja: 2026-04-29T14:01:14+02:00
13:41
Kłócą się o małpki, a tu trzeba działać. "Mogliśmy uniknąć tego śmietniska"
Aktualizacja: 2026-04-29T13:41:52+02:00
13:18
Facebook wcale nie chroni dzieci. Unia Europejska wkracza do akcji
Aktualizacja: 2026-04-29T13:18:26+02:00
12:36
Eveline to teraz Ewelina. Tak się wygrywa polski internet
Aktualizacja: 2026-04-29T12:36:37+02:00
12:24
Niemal cała Polska na czerwono. Zagrożenie jak w środku lata
Aktualizacja: 2026-04-29T12:24:43+02:00
12:10
Dziwne balony lądowały w Polsce. Sprawcy wpadli na gorącym uczynku
Aktualizacja: 2026-04-29T12:10:49+02:00
11:54
Polska szykuje się na największe zaćmienie Słońca od 27 lat. "Zarezerwujcie czas"
Aktualizacja: 2026-04-29T11:54:23+02:00
