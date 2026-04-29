Tłumacz Google ze świetną nowością. Będzie jak nauczyciel

Trudno sobie to wyobrazić, ale Tłumacz Google jest już na rynku 20 lat. Uruchomiono go 28 kwietnia 2006 r. i od tego czasu aplikacja otrzymała mnóstwo usprawnień. Początkowo była dostępna tylko w przeglądarce internetowej, natomiast z aplikacją mobilną wystartowano na początku 2010 r. Teraz oprogramowanie dostaje przydatną nowość: funkcję ćwiczenia wymowy.

Tłumacz Google z funkcją ćwiczenia wymowy języków obcych

Tłumacz Google niedawno otrzymał wsparcie sztucznej inteligencji Gemini, dzięki której użytkownicy z wybranych państw mogą ćwiczyć języki obce. Rozwiązanie pozwala skorzystać z dwóch głównych opcji: ćwiczenia języka (niczym w Duolingo) oraz modułów zrozum i zapytaj.

Teraz firma ulepsza funkcję ćwiczenia – oprócz dotychczasowego ustawienia polegającego na słuchaniu, dodano też opcję nazwaną ćwiczenie wymowy. Narzędzie działa trochę jak nauczyciel języka obcego, tyle że bazuje na sztucznej inteligencji. Jest dostępne na każde zawołanie oraz, co najważniejsze, całkowicie darmowe.

Rozwiązanie opiera się na modelu Gemini, który dobrze znamy m.in. z wyszukiwarki, trybu AI czy czatbota wbudowanego w system Android. Właściwie nie trzeba nawet korzystać bezpośrednio z aplikacji Tłumacz, aby szlifować język. Obecnie ćwiczenie wymowy jest jednak nieco ograniczone – funkcję znajdziemy tylko na Androidzie w wybranych krajach (takich jak USA czy Indie) i dla języków: angielskiego, hiszpańskiego czy hindi.

Z czasem rozwiązanie powinno stać się bardziej ogólnodostępne. Mówimy bowiem o funkcji bazującej na modelu Gemini, który bez problemu radzi sobie z językiem polskim.

Czytaj też:

Google chwali się też wynikami z okazji 20 lat usługi

Google Tłumacz jest dostępny na całym świecie i korzysta z niego miliard użytkowników. Nie służy wyłącznie do bezpośredniego tłumaczenia tekstu w wyszukiwarce czy aplikacji, ale wspiera też Obiektyw Google oraz Circle to Search. Każdego miesiąca za jego pośrednictwem tłumaczy się bilion słów.

Albert Żurek 29.04.2026 20:11

