Jak ustawić preferowane źródła w Google News? Instrukcja krok po kroku

Największa wyszukiwarka świata ma to do siebie, że dopasowuje wyniki pod każdego użytkownika osobno. Jesteśmy stale profilowani, zwłaszcza po zalogowaniu się na swoje konto Google. Algorytmy na podstawie historii wyszukiwań oraz masy innych danych decydują, jakie wyniki nam wyświetlać. Często trafiają, ale zdarza się, że chcieliśmy im pomóc. I teraz mamy ku temu okazję.

Nowa funkcja w wyszukiwarce pozwala dodać wybrane przez nas strony do listy ulubionych jako "preferowane źródła", by śledzić nowe informacje z konkretnych witryn. Google z początku wdrożył tę nowość w Stanach Zjednoczonych oraz Indiach, gdzie taka możliwość pojawiła się w ubiegłym roku. Teraz trafia ona do kolejnych krajów, a wśród nich jest również Polska.

REKLAMA

Wyszukiwarka Google: jak dodać ulubioną stronę na komputerze?

Aby dodać strony do ulubionych w wyszukiwarce Google, możemy po prostu wyszukać frazę, przy której w wynikach pojawi się sekcja o nazwie "Najważniejsze artykuły". Nie każda lista wyników jest okraszona newsami, ale jeśli tylko przyjdzie nam do głowy temat „na czasie”, to z pewnością na takowe trafimy. Sam wpisałem hasło "Łatwogang", ale działa to też przy np. nazwiskach polityków.

Jeśli już jesteśmy na stronie wyników wyszukiwania, gdzie pojawił się box "Najważniejsze artykuły", to należy wcisnąć ikonkę ze znaczkiem gwiazdki, która jest uniwersalnym symbolem dodania do ulubionych. Potem w okienku, które wyskoczy, wystarczy wpisać nazwy tych serwisów, który chcemy dodać do ulubionych i zaznaczyć ptaszek. Listę można oczywiście edytować w dowolnym momencie.

A jak edytować listę, dodawać do niej strony i je z niej usuwać bez konieczności szukania konkretnej frazy, gdzie wspomniany box się pojawi? W tym celu na stronie Google należy po zalogowaniu się na swoje konto kliknąć w prawym górnym rogu w swoje zdjęcie, z listy wybrać opcję "Personalizacja wyszukiwarki", a następne pozycję "Ustawienia źródła" z sekcji "Twoje dane z wyszukiwarki".

Wyszukiwarka Google: jak dodać ulubioną stronę na smartfonie (Android, iOS)?

Działa to w analogiczny sposób, co na komputerze. Należy znaleźć hasło, które ma w wynikach zawarty box "Najważniejsze wiadomości", wcisnąć odpowiedni guzik i wpisać nazwę serwisu. Google podaje przy tym, że wiadomości z wybranych stron Będą one częściej pojawiać się w wynikach wyszukiwania danego użytkownika - ale to nie koniec. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę.

Jeśli tylko dodamy stronę do ulubionych, to będzie nam łatwiej dostrzec wpisy z niej w wynikach wyszukiwania. Jeśli wyszukiwarka uzna, że post z danego serwisu internetowego pasuje do wyszukiwanego przez nas hasła, to w sekcji "Najważniejsze artykuły" pogrubi jego nazwę oraz opatrzy ją dodatkową ikonką - identyczną jak ta, którą klikamy, by dodać strony do listy preferowanych witryn.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3 Krok 1: W wynikach wyszukiwania Google musimy znaleźć box „Najważniejsze artykuły”

Dobra wiadomość jest przy tym taka, iż nie musimy tego procesu powtarzać osobno na każdym naszym urządzeniu. Informacje o tym, które strony dodajemy do ulubionych w ramach preferowanych witryn w wyszukiwarce, są synchronizowane w ramach naszego konta Google. Jeśli dodamy danego wydawcę raz do listy na komputerze, to będzie on potem lepiej widoczne na smartfonie (i na odwrót).

Google podaje przy tym, że od wdrożenia tej nowości wybrano w ten sposób już 200 tys. witryn "od niszowych blogów lokalnych po globalne serwisy informacyjne". A co jeśli nie możecie znaleźć tutaj ulubionej strony? Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele, w tym np. niepoprawny apostrof, ale Google zaznacza, że te źródła, które nie są regularnie aktualizowane, mogą być niedostępne.

REKLAMA

Zachęcam rzecz jasna do dodania do obserwowania serwisów Grupy Spider’s Web, w tym Spider’s Web Rozrywka, jeśli chcecie widzieć więcej tekstów pisanych przeze mnie oraz pozostałych redaktorów - w tym zarówno o technologii, jak i o popkulturze. Jeśli to zrobicie, to będzie mi bardzo miło! Zapraszam również do obserwowania nas w Google Discover poprzez link poniżej.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Piotr Grabiec 30.04.2026 18:10

