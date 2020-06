Windows 10 2006 już dostępny na Xboxa. Wreszcie ogarniemy bibliotekę gier

Tę grę kupiłeś, tamtą dostałeś w prezencie, jeszcze inna pochodzi z Xbox Game Pass. Jak się w tym wszystkim połapać? Od dziś będzie to banalnie proste – wystarczy pobrać aktualizację Windowsa 10 do wersji 2006.

Konsolowa edycja Windowsa 10 wydaje się być najdynamiczniej rozwijana przy zachowaniu wysokiej jakości kodu. Nic dziwnego, wszak to system zamknięty, przeznaczony na jeden rodzaj sprzętu w bardzo nielicznych odmianach - uaktualnianie i serwisowanie takiej platformy jest nieporównywalnie łatwiejsze niż w wydaniu na otwarte pecety.

W każdym razie Windows 10 2006 w wersji na konsole jest już dostępny. Wprowadza raptem dwie, bardzo skromne nowości. Skromne nie oznacza jednak mało użyteczne. Tak po prawdzie pierwsza ze zmian to coś, na co czekałem od bardzo dawna. Zgaduję, że wy też.

Windows 10 2006 dla konsol Xbox. Biblioteka gier staje się czytelna.

Xbox One zapewnia zdumiewająco wiele sposobów pozyskiwania gier. Po pierwsze, najzwyczajniej w świecie, możemy je kupić. Po drugie, co miesiąc otrzymujemy w ramach abonamentu Xbox Live Gold 100-procentowe rabaty na cztery gry. Po trzecie, mamy kilkadziesiąt darmowych gier w ramach usługi EA Access. I wreszcie po czwarte kilkaset gier w ramach Xbox Game Pass. Które są nasze? Które mamy, bo płacimy za którąś usług? I za którą właściwie? Zgaduj, zgadula.

Jak widać na powyższym zrzucie ekranowym, od wersji 2006 na okładce każdej z gier pojawia się stosowna ikonka, jeżeli gra nie znajduje się w naszym posiadaniu, a możemy w nią grać z uwagi na członkostwo w jakiejś usłudze. Pomoże nam to zdecydować czy chcemy wstrzymać opłacanie kolejnych miesięcy abonamentu, czy też wiązać się to będzie z utratą dostępu do zainstalowanej gry, którą jeszcze byśmy chcieli się pobawić.

Druga z nowości jest dużo mniej użyteczna, wspominam o niej w zasadzie dla porządku. Od teraz przy ikonie naszego profilu widnieć będzie oznaczenie członkostwa w usługach, które opłacamy. Dodatkowo, Kluby tworzone przez twórców gier od teraz będą oznaczone stosowną ikonką, by wyróżnić je od tych tworzonych przez graczy.

Aktualizacja jest obowiązkowa i zajmie około 15 minut.