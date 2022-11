Namor to (anty)bohater Marvela, który zaliczył swój debiut na ekranie w filmie "Czarna Pantera 2". To dość spore wydarzenie w świecie adaptacji komiksów o superbohaterach, gdyż mamy do czynienia z postacią starszą nawet od Kapitana Ameryki, Fantastycznej Czwórki, Spider-Mana oraz X-Menów (a także od jego odpowiednika ze stajni DC Comics w postaci Aquamana). Jego historia sięga końcówki lat 30. ubiegłego wieku.