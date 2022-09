Nowy "Kapitan Ameryka" już budzi emocje. Nie chodzi jednak o aktora, a o nową bohaterkę z Izraela

Tak jak serial "The Falcon and The Winter Soldier" pokazał nam, że ta zmiana warty nie była wcale taka prosta, tak po sześciu odcinkach nowe status quo utrzymano. Sam Wilson został Kapitanem Ameryką, co wywołało naturalnie oburzenie wśród tych "fanów", którzy na każdego czarnoskórego bohatera reagują alergicznie. Tyle dobrego, że teraz te głosy już nieco ucichły (do tego to akurat jest motyw żywcem wyjęty z komiksów, tak samo jak czarny Superman).