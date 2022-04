Fani mają ból tylnej części ciała, ale kobieta-Thor to strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Już tłumaczę

Otwartym pozostaje jednak cały czas pytanie, czy ta kobieta-Thor, którą wiedzieliśmy w trailerze do "Thor: Miłość i grom", to ta sama Jane Foster, którą już znamy z filmów "Thor" i "Thor: Mroczny Świat". Trzeba w końcu pamiętać, że "Loki", "What If...?" i "Spider-Man: Bez drogi do domu" otworzyły bramy wieloświatu w ramach Marvel Cinematic Universe, a "Doktor Strange w multiwersum obłędu" może namieszać tutaj jeszcze bardziej.