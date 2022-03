Najnowszy zeszyt "Immortal X-Men" to kolejny rozdział opowieści o mutantach, którzy pokonali śmierć. Jest on bezpośrednią kontynuacją wątków rozpoczętych w seriach "House of X" i "Powers of X", w których uwielbiani przez fanów bohaterowie i złoczyńcy połączyli siły. Mutanci tacy jak Profesor X, Cyklop, Magneto i Apokalips porzucili odpowiednio marzenie zintegrowaniu się z resztą społeczeństwa i plany podboju świata. Zamiast tego utworzyli własny kraj.



Pozycję na rynku międzynarodowym nacja mutantów zlokalizowana na wyspie Krakoa zdobyła za sprawą niemalże magicznych leków, w tym środków wydłużających ludziom życie nawet o pięć lat. Opinia publiczna nie wie jednak, że sami mutanci nie muszą ich zażywać, bo są teraz... nieśmiertelni. Możliwość wskrzeszania zmarłych zachęciła przy tym gorliwego katolika Kurta Wagnera A.K.A. Nightcrawlera do stworzenia religii dla mutantów.