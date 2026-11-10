Zmiany w aparatach Samsunga. Wyciekły plany dla całej serii Galaxy S27

Seria Galaxy S Samsunga zawsze plasowała się w czołówce rynku smartfonów pod względem możliwości fotograficznych. Nie inaczej będzie w rodzinie Galaxy S27 - ale nie za sprawą wprowadzenia nowych, innowacyjnych czujników i funkcji, a za sprawą rozwiązań znanych z tegorocznej serii.

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Jakie zmiany w aparatach Galaxy S27?

Według informacji opublikowanych przez SammyGuru Samsung ma obecnie testować konfiguracje aparatów dla czterech modeli: Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro oraz Galaxy S27 Ultra. Doniesienia wskazują, że producent nie planuje dużych zmian w podstawowych modelach, a część zastosowanych sensorów może być znana z poprzednich generacji. Trzeba przy tym zaznaczyć, że są to informacje o rozwiązaniach, które Samsung obecnie rozważa, więc ostateczna specyfikacja może jeszcze ulec zmianie.

Galaxy S27 i Galaxy S27+ mają otrzymać główny aparat 50 MP wykorzystujący sensor Sony IMX955 albo Samsung S5KGNG. Drugi z nich jest tym samym czujnikiem, który znajduje się w Galaxy S26 i Galaxy S26+. Jeszcze mniej zmian ma dotyczyć aparatu ultraszerokokątnego, ponieważ według przecieku będzie on korzystał z 12-megapikselowego Sony IMX564 stosowanego przez Samsunga od serii Galaxy S23.

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Trzeci aparat w obu podstawowych modelach ma być teleobiektywem 3x z sensorem Samsung S5K3K1. Zmian może doczekać się natomiast przedni aparat, choć również nie będą one dotyczyć rozdzielczości. Samsung ma rozważać zastosowanie sensora S5K3LU lub Sony IMX874, podczas gdy pozostałe elementy zestawu pozostają bardzo zbliżone do obecnej generacji.

Więcej zmian ma czekać Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra

Oba modele mają dostać główny aparat 200 MP z sensorem Samsung S5KHP6, opartym na zaktualizowanej architekturze HP6. Według wcześniejszych informacji sensorem tym można będzie wykonywać zdjęcia o rozdzielczości 16 320 × 12 240 pikseli.

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W obu telefonach ma znaleźć się także 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny. Samsung rozważa w tym przypadku sensory S5KJN3 oraz Sony IMX855. Przednie aparaty również mają być identyczne - zarówno Galaxy S27 Pro, jak i Galaxy S27 Ultra otrzymają według przecieku 16-megapikselowy sensor Samsung S5K2P5.

Największa różnica między tymi modelami ma dotyczyć teleobiektywu. Galaxy S27 Pro ma otrzymać pojedynczy aparat 3x wykorzystujący sensor Samsung S5K3LD, czyli ten sam czujnik, który znajduje się w 3-krotnym teleobiektywie Galaxy S26 Ultra. Galaxy S27 Ultra ma natomiast korzystać z pojedynczego teleobiektywu 5x z sensorem Sony IMX855 albo Samsung S5KJN3.

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Takie rozwiązanie oznaczałoby zmianę dotychczasowej konfiguracji aparatu w modelu Ultra. Zamiast dwóch teleobiektywów Samsung miałby zastosować tylko jeden, podczas gdy Galaxy S27 Pro otrzymałby własny teleobiektyw 3x. W rezultacie wszystkie cztery modele Galaxy S27 mają mieć po trzy aparaty z tyłu: Galaxy S27 i S27+ z zestawem 50 MP + 12 MP + 3x, Galaxy S27 Pro z 200 MP + 50 MP + 3x oraz Galaxy S27 Ultra z 200 MP + 50 MP + 5x.

Na obecnym etapie są to jednak niepotwierdzone informacje dotyczące testowanych przez Samsunga konfiguracji. Dlatego mam nadzieję, że przeciek jednak nie jest prawdziwy i Koreańczycy wysilą się trochę bardziej. Zwłaszcza że RAMokalipsa dusi możliwości podbicia specyfikacji i aparat to jedyne pole, na którym można zrobić jakąkolwiek różnicę.

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