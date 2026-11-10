Abonament za inteligentne funkcje w telefonie. Wyciekły ceny i progi subskrypcji Samsunga

Gdy na początku 2024 roku Galaxy AI zadebiutowało na smartfonach Samsunga, media huczały od plotek o możliwym zamknięciu dostępu do funkcji za opłatą. Te plotki jednak szybko ucichły, i w trzecim roku swojego istnienia Galaxy AI nadal pozostaje darmowe. To może się jednak zmienić, bowiem Samsung testuje abonament Galaxy AI Premium, który ma zapewnić dostęp do nowych funkcji oraz wyższe limity korzystania z AI.

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Galaxy AI pozostanie darmowe, ale nie wszystko będzie dostępne bez opłat

Galaxy AI to zestaw funkcji sztucznej inteligencji zintegrowanych z systemem i aplikacjami urządzeń Samsunga. Według SamMobile obecne narzędzia, takie jak Asystent przeglądania, Kreatywne studio, Now Brief czy Studio portretu mają pozostać bezpłatne. Płatny abonament ma natomiast zaoferować dodatkowe funkcje, w tym Gen Video, Bixby Action, Daily Briefing oraz Galaxy Claw.

Samsung rozważa kilka poziomów abonamentu. Najnowsze informacje wskazują na nazwy Starter, Plus i Pro, choć wcześniejsza wersja aplikacji Galaxy AI Premium zawierała odniesienia do planów Starter i Max. W kodzie aplikacji znaleziono również ceny 4,99 dol. (ok. 19,50 zł) miesięcznie i 47,99 dol. (ok. 187,45 zł) rocznie, ale Samsung może jeszcze zmienić zarówno cennik, jak i strukturę całej oferty.

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Jednym z elementów płatnej usługi mają być wyższe limity wykorzystania AI. SamMobile informuje o systemie kredytów, których liczba może wynosić 10 tys., 20 tys. lub 50 tys. w zależności od poziomu. Samsung ma również rozważać jednorazowe pakiety kredytów, ważne przez trzy lata. Firma ma także przygotowywać takowe dla nowo zakupionych smartfonów, które nie będą wymagały wykupienia abonamentu i mają zachowywać ważność przez trzy lata.

Osobne limity mają dotyczyć m.in. tłumaczeń, podsumowań tekstu i generowania obrazów. Darmowy poziom ma zapewniać dziennie 10 tłumaczeń, pięć podsumowań i dwa wygenerowane obrazy, podczas gdy poziom Essential zwiększy te wartości do 100, 50 i 20. Najwyższy poziom ma oferować nielimitowane korzystanie z tych funkcji.

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Samsung nie potwierdził jeszcze oficjalnie planów wprowadzenia Galaxy AI Premium. W aplikacji znaleziono jednak oznaczenie wersji AI "20271", co może wskazywać, że nowa subskrypcja początkowo trafi na urządzenia z serii Galaxy S27. Wszystkie szczegóły, w tym ceny, nazwy planów, limity i dostępność na poszczególnych rynkach, mogą jeszcze ulec zmianie.

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