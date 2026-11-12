Ziemia ma nowego naturalnego satelitę. Szkoda, że tylko na chwilę

Ziemia ma nowego towarzysza. Astronomowie potwierdzili, że niewielka planetoida została przechwycona przez grawitację naszej planety i od kilku miesięcy krąży w jej pobliżu jako tymczasowy naturalny satelita. Odkrycie jest tym ciekawsze, że jeszcze niedawno badacze nie byli pewni, czy obserwują kosmiczną skałę, czy zwykły fragment rakiety.

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Obiekt oznaczony jako 2026 QQ8 ma zaledwie około 1-2 m średnicy. Ziemia przechwyciła go prawdopodobnie w kwietniu, ale dopiero pod koniec października potwierdzono jego naturalne pochodzenie. Ten mini-Księżyc nie zamierza jednak zostać z nami na długo.

Drugi Księżyc Ziemi odkryty przypadkiem. Jest naprawdę maleńki

Węgierski astronom Krisztián Sárneczky dostrzegł niewielki obiekt w pobliżu Ziemi już 20 sierpnia. Początkowo nosił on oznaczenie Sar2901, ale jego pochodzenie budziło wątpliwości. Mógł być małą planetoidą albo fragmentem sprzętu pozostawionego przez człowieka w przestrzeni kosmicznej.

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Dalsze obserwacje przeprowadzone m.in. za pomocą Lowell Discovery Telescope w Arizonie oraz teleskopu Uniwersytetu Hawajskiego pozwoliły rozwiązać zagadkę. 29 października Minor Planet Center nadało mu oficjalne oznaczenie 2026 QQ8 i ogłosiło, że jest to obiekt naturalny, najprawdopodobniej niewielka planetoida.

Astronomowie ustalili również, że Ziemia przechwyciła go grawitacyjnie już pod koniec kwietnia. Przez kilka miesięcy mieliśmy więc dodatkowego satelitę, nie wiedząc nawet o jego istnieniu. Nie należy jednak wyobrażać sobie drugiego Księżyca widocznego na nocnym niebie. 2026 QQ8 ma prawdopodobnie od 1 do 2 m średnicy, czyli rozmiary porównywalne ze wzrostem dorosłego człowieka. Nie da się go zobaczyć gołym okiem ani przez zwykły amatorski teleskop.

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Grawitacja Ziemi złapała planetoidę, ale tylko na kilka miesięcy

2026 QQ8 przez większość czasu krąży wokół Słońca, podobnie jak inne planetoidy bliskie Ziemi. Jego obieg trwa około 359 dni, a zatem niewiele krócej niż ziemski rok. Dzięki temu obiekt regularnie powraca w okolice naszej planety.

W kwietniu znalazł się jednak wystarczająco blisko, by grawitacja Ziemi zmieniła jego ruch. Wszedł w obszar określany jako sfera Hilla, w którym przyciąganie naszej planety może utrzymywać niewielkie ciała na tymczasowych orbitach. Obliczenia wskazują, że od tego momentu 2026 QQ8 pozostaje związany grawitacyjnie z Ziemią.

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Jego trajektoria zupełnie nie przypomina niemal kołowej orbity naszego Księżyca. To skomplikowana pętla wynikająca z jednoczesnego oddziaływania grawitacji Ziemi, Słońca i Księżyca. Planetoida nie ma wystarczająco stabilnej orbity, by zostać tutaj na stałe.

Według obecnych wyliczeń pozostanie naszym tymczasowym towarzyszem do końca grudnia, a na początku 2027 r. ponownie zacznie samodzielnie obiegać Słońce. W tym czasie wykona około 1,5 obiegu względem Ziemi.

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Astronomowie odtworzyli także wcześniejsze spotkania planetoidy z naszą planetą. W 1965 r. przeleciała stosunkowo blisko, ale nie została przechwycona. Kolejne istotne zbliżenie przewidywane jest w 2058 r., choć tym razem również nie powinno zakończyć się powstaniem tymczasowego satelity.

Nowy Księżyc czy kosmiczny śmieć? Astronomowie musieli to sprawdzić

Ustalenie pochodzenia tak niewielkiego obiektu jest trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Z odległości setek tysięcy kilometrów fragment rakiety może wyglądać podobnie do małej planetoidy. Samo śledzenie położenia na niebie nie zawsze wystarcza do ich rozróżnienia.

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W przypadku 2026 QQ8 dodatkowe obserwacje pozwoliły oszacować wpływ ciśnienia promieniowania słonecznego na jego ruch. Lekki, pusty fragment metalowej konstrukcji reagowałby na nie inaczej niż bardziej zwarta kosmiczna skała. Otrzymane wyniki przemówiły za naturalnym pochodzeniem obiektu.

Podobna zagadka pojawiła się już kilka lat temu. W 2021 r. opisywaliśmy mini-Księżyc 2020 SO, który okazał się fragmentem rakiety wykorzystanej podczas misji Surveyor 2 w 1966 r. Został przechwycony przez Ziemię, ale nie był naturalnym satelitą. Tym razem sytuacja wygląda inaczej. Badacze nie znaleźli powiązania z żadnym znanym obiektem sztucznym, a pomiary wskazują na niewielką planetoidę.

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Ziemia miewa więcej takich księżyców. Nie wszystkie naprawdę ją okrążają

2026 QQ8 nie jest pierwszym mini-Księżycem w historii. Podobne obiekty obserwowano już wcześniej, a niektóre pozostawały związane z naszą planetą znacznie dłużej. Przykładowo 2020 CD3 miał spędzić na tymczasowej orbicie okołoziemskiej kilka lat, zanim ponownie oddalił się w przestrzeń międzyplanetarną.

W 2024 r. pisaliśmy o planetoidzie 2024 PT5, która przez kilkadziesiąt dni miała towarzyszyć Ziemi. Choć nazywano ją mini-Księżycem, jej ruch nie oznaczał pełnego przechwycenia grawitacyjnego w takim samym sensie jak w przypadku 2026 QQ8.

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Jeszcze inną kategorię stanowią quasi-satelity. W ubiegłym roku opisywaliśmy odkrycie 2025 PN7, który porusza się wokół Słońca po orbicie zbliżonej do ziemskiej. Z naszej perspektywy wygląda, jakby krążył wokół planety, choć nie jest z nią grawitacyjnie związany.

Podobnym obiektem jest Kamoʻoalewa, którą w tym roku bada chińska sonda Tianwen-2. Takie planetoidy mogą pozostawać w pobliżu Ziemi przez wiele lat, ale działają według innych zasad niż prawdziwe, tymczasowo przechwycone satelity.

Czy nowy mini-Księżyc może uderzyć w Ziemię?

2026 QQ8 nie stanowi obecnie zagrożenia dla naszej planety. Jego orbita jest na tyle dobrze poznana, że astronomowie mogą przewidywać dalszy przebieg wizyty. Dotychczasowe obserwacje wskazują na bezpieczne odległości.

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W oficjalnych parametrach orbity podano wartość około 0,0038 jednostki astronomicznej, odpowiadającą blisko 568 tys. km. Jest to jednak minimalna odległość między orbitami Ziemi i planetoidy, a nie odległość dzieląca oba ciała w tej chwili.

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Nawet gdyby niewielka skała w przyszłości weszła w ziemską atmosferę, najprawdopodobniej spłonęłaby, zanim dotarłaby do powierzchni. Obiekt o średnicy 1-2 m nie jest porównywalny z dużymi planetoidami, które stanowią przedmiot badań obrony planetarnej.

Dla astronomów jego odkrycie ma jednak naprawdę olbrzymią wartość. Pozwala bowiem lepiej zrozumieć, jak często Ziemia przechwytuje niewielkie ciała i jak długo potrafi utrzymywać je na niestabilnych orbitach. Maleńkie planetoidy bywają trudniejsze do zauważenia niż znacznie większe obiekty przelatujące dalej od naszej planety.

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*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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