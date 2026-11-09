Zamachowiec jeszcze strzelał, a w internecie już kłamali. Co pokazuje tragedia w Krakowie?

Napastnik strzelający do ludzi jeszcze nie został ujęty, gdy już można było oglądać w internecie filmy z zamachu. Dosłownie chwilę po jego obezwładnieniu w sieci pojawiło się wideo pokazujące policjanta bohatersko walczącego o życie w starciu z Michałem O. Tragedia działa się na oczach milionów Polaków – ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu.

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Byliśmy z żoną w tym dniu w Krakowie i choć przebywaliśmy w Nowej Hucie, w bezpiecznym miejscu, bardzo szybko zaczęliśmy otrzymywać telefony od bliskich martwiących się o nas. Trudno im się dziwić, Rynek Główny w Krakowie jest bardzo naturalną destynacją dla przyjezdnego.

Tragedie oglądamy teraz na żywo

Pamiętam 11 września 2001 r., gdy nastąpił atak na World Trade Center, jeszcze dokładniej zachował się w pamięci 10 kwietnia 2010 r., gdy wydarzyła się katastrofa w Smoleńsku. Siedziałem wtedy przed telewizorem i oczekiwałem na nowe informacje. Dziś świat wygląda inaczej i w pierwszym odruchu zajrzałem na dawnego Twittera, czyli X-a. Natychmiast otrzymałem porcję filmów pokazujących zamach z różnych ujęć. Z lekkim opóźnieniem te same relacje pojawiały się w kanałach informacyjnych telewizji.

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Mówi się, że jednym z pierwszych ataków niemal transmitowanych na Twitterze był zamach w Bostonie z 15 kwietnia 2013 r. Powstało wtedy wiele tekstów mówiących, że media właśnie zmieniły się nie do poznania, że nie nadążają, że społecznościówki przejęły ich rolę. W 2026 r. ten efekt znacznie się wzmocnił. Ma to szereg negatywnych konsekwencji.

Co zamach w Krakowie mówi nam o stanie internetu i debaty publicznej?

Po pierwsze, praktycznie natychmiast temat został zaopiekowany przez polityków do uprawniania działalności bieżącej. Wyjątkowo paskudne były oskarżenia, że policja nie reagowała i nie było jej na miejscu, podczas gdy na wideo rejestrującym rajd zamachowca przez ulicę Grodzką w kierunku Wawelu widać jadący za nim w pościgu radiowóz policyjny. Od miejsca wjazdu na Rynek do okolic placu św. Marii Magdaleny, gdzie film nakręcono jest około 700-800 metrów. Serwis X został zalany przez polityków powtarzających kłamstwa o nieobecności policji. Bardzo mnie to wzburzyło, bo wystarczyło połączyć dwa obrazki w całość, żeby zobaczyć, że kłamstwo jest szyte grubymi nićmi.

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Kardynał Ryś, metropolita krakowski wypowiedział w dniu zamachu zdanie, które uderzyło mnie ze względu na swoją utopijność. Brzmiało ono: „Musimy być razem”. Stało się dokładnie odwrotnie. Na ulicach Krakowa działy się dantejskie sceny, a politycy ruszyli do ataku – żeby jeszcze bardziej polaryzować społeczeństwo, podburzać nastroje. Kiedyś istniało w polityce pojęcie racji stanu. Oznaczało nadrzędność interesu państwa nad partykularnym interesem politycznym. Dziś brzmi wyjątkowo naiwnie. Politycy zamiast jednoczyć straumatyzowane zamachem społeczeństwo, robią coś przeciwnego i jest to obrzydliwe.

Drugi problem, jaki jawi się po wydarzeniach w Krakowie dotyczy tego, jak my sami reagujemy w sieci. Wysyp „śledztw” na podstawie rozpikselowanych zbliżeń ze stopklatek filmów był porażający. Odpuściłem śledzenie społecznościówek w momencie, gdy algorytm zaczął mi podpowiadać przeciwstawne „analizy” tego, czy Michał O. był prawicowym czy lewicowym ekstremistą. Kanwą do takich rozważań była z jednej strony wypowiedź ministra spraw wewnętrznych, z drugiej profil zamachowcy na Facebooku. Lewicowość przypięto mu między innymi na podstawie t-shirtu z motywami z mangi.

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Na podstawie wątłych informacji wydaje się dziś natychmiast wyrok. „Analizy” przypadkowych kont w internecie mają przesądzać o czyjejś winie czy politycznych sympatiach. Najpaskudniejsze były wpisy dotyczące walki rannego policjanta z 24-latkiem. Domorośli znawcy rozkładali na czynniki pierwsze liczbę strzałów i postawę policjanta. Ze swoich wygodnych kanap przesądzali, czy zachowanie funkcjonariusza było właściwe. Nie interesował ich zupełnie fakt, że człowiek ten walczył o życie w dodatku będąc – jak się później okazało – ranny. Straszne.

Trzeci problem, który się uwypuklił ma związek z pierwszym, ale celowo je rozdzieliłem, żeby nie stawiać znaku równości między naszą klasą polityczną, a obcą agenturą. Chodzi o rosyjską dezinformację, która zaczęła rozprzestrzeniać się natychmiast. Dotyczyła ona między innymi rzekomej służby Michała O. w Wojsku Polskim, rządowej prowokacji w celu odwołania Marszu Niepodległości i powiązań 24-latka z Ukrainą. OKO Press sprawdziło, że ta ostatnia fałszywka zaczęła viralowo krążyć po internecie za pośrednictwem kont z Grecji, Hiszpanii, Wietnamu, Chin i Bułgarii. Ten wątek widać również w setkach komentarzy pod medialnymi informacjami dotyczącymi zamachu. Będziemy musieli poczekać na analizy serwisów fact-checkingowych i raporty NASK, ale już widać, że wrogie ośrodki wykorzystały temat do szerzenia wielopoziomowej dezinformacji.

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Zamach w Krakowie pokazuje niepokojąco smutny obraz naszej kondycji moralnej. Uwypukla wszechobecny brak empatii, wręcz znieczulicę. Filmy ze społecznościówek oglądane na kanapach przypominają reality show lub brutalne seriale z serwisów VOD. I tak trochę je traktujemy, zapominając, że to nie fikcja, ale prawdziwe życie, gdzie giną prawdziwi ludzie. Politycy żerują na tych wydarzeniach i krążą jak sępy, podsycają nastroje, chcą nas skłócić, by ugrać większe poparcie. Koło się zamyka. Błędne koło nienawiści.

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