Zagrasz w GTA 6 na Xbox One. 13-letnia konsola daje radę

Nadchodzące Grand Theft Auto, które zadebiutuje już w następnym tygodniu, oficjalnie wychodzi tylko na najnowszą generację konsol. Grę obsłużą zatem PS5, PS5 Pro oraz Xbox Series X|S. Posiadacze 13-letniego sprzętu od Microsoftu mogą z kolei skorzystać z usługi grania w chmurze. To sposób, żeby nie kupować nowej konsoli.

REKLAMA

Granie w GTA 6 na Xbox One możliwe

Xbox One jest jedną z opcji na uruchomienie GTA 6 na premierę. Rockstar Games potwierdził ostatnio, że na tym urządzeniu będziemy mogli skorzystać z usługi grania w chmurze Xbox Cloud Gaming. Taka opcja jest dostępna również na nowszych Xboksach Series X|S, ale tam to zupełnie bez sensu, ponieważ te konsole natywnie wspierają grę.

Jak to w ogóle możliwe? Xbox Cloud Gaming działa na zasadzie strumieniowania wideo. Gra jest uruchamiana na zewnętrznym serwerze Microsoftu, który renderuje i wysyła obraz oraz dźwięk na nasze urządzenie. Natomiast sterowanie, czyli kliknięcie przycisku lub wychylenie gałki analogowej na kontrolerze, przesyła sygnał bezpośrednio do chmury. Następnie na ekranie widzimy tego efekt.

REKLAMA

Do obsługi GTA 6 na Xbox One zaleca się:

korzystać z szybkiego połączenia z internetem - najlepiej ze światłowodu o prędkości ok. 300 Mb/s;

zrezygnować z Wi-Fi - Xbox One bazuje na Wi-Fi 4 w wersji fat lub Wi-Fi 5 w wariancie One S oraz One X;

podpiąć Xboksa One do routera za pomocą kabla Ethernet.

REKLAMA

Xbox Cloud Gaming tak naprawdę jest jedynym sposobem na uruchomienie GTA 6 w chmurze. Inne usługi gamingu w chmurze, np. GeForce Now czy Amazon Luna, pozwalają zazwyczaj uruchamiać gry na dowolnym urządzeniu: konsolach, komputerach, laptopach czy nawet telefonach. GTA 6 jest wyjątkiem. Microsoft ograniczył obsługę gry wyłącznie do konsol.

GTA 6 na Xbox One z gorszą grafiką z Xbox Series S

Oczywiście, grając w Grand Theft Auto 6 na Xbox One za pomocą chmury, nie licz na takie same wrażenia, jak po uruchomieniu gry natywnie na konsoli PS5 (Pro) czy Xbox Series X|S.

REKLAMA

W usłudze Xbox Cloud Gaming GTA 6 będzie działało w trybie ustawień graficznych z mniej zaawansowanej konsoli Xbox Series S. Oznacza to, że szczegółowość grafiki na starszym Xboksie One nie będzie tak wysoka jak np. na PS5 Pro. Gra ma jednak działać w 30 kl./s niezależnie od sprzętu.

REKLAMA

Gaming w chmurze wiąże się również z opóźnieniami oraz kompresją przesyłanego obrazu. Innymi słowy, grając w tegoroczne wydanie gangsterskiej sagi na Xboksie One, trzeba pójść na kompromisy.

Czego potrzebujemy do gry w GTA 6 na Xbox One i ile to będzie kosztować?

Załóżmy dwa scenariusze i policzmy, ile będzie kosztować nas gra w GTA 6 na Xbox One. W pierwszym mamy do dyspozycji starą konsolę Xbox One lub One S/X. Wtedy trzeba:

kupić GTA 6 w jednej z dwóch wersji: Standard za 349 zł lub Ultimate za 429 zł na konsolę Xbox Series X|S - najlepiej w sklepie Microsoft Store;

wykupić czas gry w chmurze Microsoftu: 14,99 zł za 10 godz., 28,99 zł za 25 godz., 43,99 zł za 50 godz.

REKLAMA

Gra z pewnością będzie długa - podejrzewam, że jej ukończenie wraz z zadaniami dodatkowymi spokojnie zajmie ok. 100 godz. Wtedy będziemy musieli zapłacić ok. 88 zł (dokładnie 87,98 zł) za dostęp do chmury. Dodajmy do tego jeszcze samą grę. W przypadku wersji Ultimate całość będzie kosztować ok. 517 zł.

Co, jeśli nie mamy do dyspozycji Xboksa One? Na ratunek przychodzi rynek używanych konsol. Ceny urządzeń są bardzo różne i zależą od wydania. Osobiście sugerowałbym wybrać nowszego Xboksa One S, którego w dobrym stanie można kupić nawet do 300 zł. Wtedy wychodzi:

GTA 6 - 349 zł lub 429 zł;

100 godz. grania w chmurze Microsoftu - ok. 88 zł;

konsola Xbox One - 300 zł;

łącznie: 737 zł lub 817 zł, w zależności od wersji gry.

REKLAMA

Zaznaczę, że wersja urządzenia nie ma tu znaczenia. Na wszystkich trzech modelach gra będzie działać tak samo.

Wygoda kontra zaoszczędzone pieniądze

Mimo wszystko gra w GTA 6 będzie najprostsza na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. W ich przypadku wystarczy uruchomić konsolę oraz kupić i zainstalować grę. Jakość, płynność i ogólne wrażenia będą tutaj najlepsze. Tyle że jeśli nie ma się konsoli obecnej generacji, trzeba będzie ją najpierw kupić. Ceny PS5 są naprawdę wysokie i sięgają nawet 3000 zł. Czy kupowanie konsoli w tej cenie tylko po to, by zagrać w jedną grę, ma sens? Wolę sposób z Xboksem One.

REKLAMA

Czytaj też:

Ładowanie...