Xbox zamknięty w... aligatorze. Szalony pomysł przed premierą GTA 6

Wielkimi krokami zbliża się premiera GTA VI, do której pozostały niecałe dwa tygodnie. Jeżeli jeszcze nie masz sprzętu, na którym zagrasz w nadchodzący hit Rockstar Games, Xbox ma dla ciebie klimatyczną propozycję: specjalną wersję Xbox Series X ukrytą we wnętrzu ponad 150-centymetrowego aligatora. Konsola nosi nazwę Series X-BITE, działa jak standardowy model i jest jedynym takim egzemplarzem na świecie. Microsoft zamierza przekazać ją jednemu ze swoich fanów w ramach konkursu.

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Xbox Series X-BITE to konsola Xbox ukryta w paszczy aligatora

Konsola została umieszczona w specjalnie przygotowanej figurze aligatora mierzącej ponad 150 cm od pyska do ogona. W jego brzuchu znajduje się działający Xbox Series X, a charakterystyczne logo producenta zostało podświetlone i wyeksponowane na powierzchni obudowy. Projektanci zadbali również o szczegóły nawiązujące do wyglądu konsoli. Oczy gada mają zielone tęczówki w kolorze kojarzonym z marką Xbox oraz źrenice inspirowane jej charakterystycznym symbolem Nexus.

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Nie zabrakło również kontrolera. W paszczy aligatora umieszczono specjalny bezprzewodowy pad Xbox Wireless Controller, na którym znalazły się ślady przypominające ugryzienia. Całość ma tworzyć jedną konstrukcję, łączącą funkcjonalną konsolę z rozbudowaną figurą kolekcjonerską. Microsoft zaznacza jednak, że Xbox Series X-BITE najlepiej sprawdzi się jako element ekspozycji.

Za wykonanie projektu odpowiada John Nolan Studio, czyli zespół specjalizujący się w animatronice, modelowaniu 3D, rzeźbieniu i produkcji filmowych stworzeń. Studio pracowało wcześniej przy takich produkcjach jak "Wiedźmin" i "Jurassic World Dominion", a także przy nadchodzącym serialu "Harry Potter" od HBO. W przypadku Xbox Series X-BITE specjaliści odpowiadali za przygotowanie całej sylwetki aligatora, jej faktury oraz elementów konstrukcyjnych, w których umieszczono konsolę.

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Microsoft podkreśla, że podczas realizacji projektu nie ucierpiało żadne prawdziwe zwierzę. Aligator jest w całości wykonanym przez specjalistów modelem, a nie wypchanym okazem.

Xbox Series X-BITE można wygrać, ale...

Xbox Series X-BITE powstał w nakładzie jednej sztuki, którą na szczęście można wygrać w konkursie, a dołączenie do zabawy nie wymaga zakupu żadnego produktu. Na nieszczęście, w konkursie mogą wziąć tylko pełnoletni mieszkańcy 50 stanów USA oraz Dystryktu Kolumbii.

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Aby zgłosić się do konkursu, należy obserwować oficjalny profil Xbox na platformie X, Instagramie lub TikToku, udostępnić wskazany przez Microsoft post konkursowy i ręcznie dodać do niego hashtag #XbiteSweepstakes. Konto uczestnika musi być publiczne, aby organizatorzy mogli zweryfikować zgłoszenie. Potencjalny zwycięzca otrzyma następnie 48 godzin na potwierdzenie wygranej.

Microsoft nie wymienił bezpośrednio GTA VI jako inspiracji dla projektu, ale trudno przeoczyć powiązania z nadchodzącą produkcją Rockstar Games. Akcja gry będzie rozgrywać się w fikcyjnej wersji Florydy, a aligatory zostały już potwierdzone jako jeden z gatunków zwierząt występujących w jej świecie. Xbox na blogu wspomniał wprost o amerykańskiej Florydzie jako źródle inspiracji - wymieniając o tamtejszą przyrodę i charakterystyczne atrakcje jako natchnienie do wsadzenia Xboxa w paszczę aligatora.

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Projekt jest szczególnie ze względu na współpracę marketingową Rockstar Games z Sony. PlayStation jest oficjalnym partnerem promocyjnym GTA VI, dlatego Microsoft nie zdecydował się na bezpośrednie nawiązanie do tytułu w materiałach poświęconych swojej nietypowej konsoli. Xbox Series X-BITE pozostaje więc projektem inspirowanym klimatem Florydy, choć jego związek z nadchodzącą grą trudno uznać za przypadkowy.

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