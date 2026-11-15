Chcę linków, a nie wypracowań od chatbota. Niech Google skopiuje tę funkcję

Przez ostatnie lata firmy technologiczne zachowywały się tak, jakby istniała jedna odpowiedź na pytanie o przyszłość wyszukiwarki: więcej AI. Podsumowania generowane przez modele językowe zaczęły zajmować miejsce, w którym wcześniej dostawaliśmy przede wszystkim linki. Wyszukiwarka stopniowo przestawała być drogowskazem prowadzącym do informacji, a coraz częściej próbowała sama dostarczać gotową odpowiedź.

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Microsoft teraz robi interesujący krok w przeciwnym kierunku. Nie rezygnuje z AI w Bingu, oczywiście. Pozwala jednak powiedzieć wyszukiwarce: tym razem daruj sobie sztuczną inteligencję i pokaż mi normalne wyniki.

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Firma poinformowała, że Bing oferuje dwa sposoby wyszukiwania bez odpowiedzi generowanych przez AI. Pierwszym jest nowe rozszerzenie Microsoft Bing AI Search Choice, dostępne w wersji preview dla Google Chrome i Microsoft Edge. Drugim, znacznie prostszym, jest specjalny operator wpisywany bezpośrednio w zapytaniu.

Bing bez AI. Wystarczy dopisać dwie litery

Zacznijmy od rozwiązania ciekawszego, bo banalnie prostego. Microsoft wprowadził do Binga operator -ai. Wystarczy dopisać go do zapytania, żeby otrzymać wyniki bez odpowiedzi wygenerowanej przez AI. Na przykład „czemu niebo jest niebieskie -ai”. Nie trzeba instalować rozszerzenia ani zmieniać ustawień przeglądarki. To nie jest globalny wyłącznik. Operator działa na konkretne wyszukiwanie, więc przy kolejnym zapytaniu trzeba ponownie go wpisać, jeśli znów chcemy wyników bez odpowiedzi AI.

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Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Bing

I właściwie szkoda, że nie jest to mocniej eksponowana funkcja, bo -ai może być wyjątkowo przydatnym narzędziem właśnie dla bardziej świadomych użytkowników wyszukiwarki. Wyobraźmy sobie szukanie rozwiązania konkretnego problemu z Windowsem, informacji o nietypowym błędzie sprzętowym albo opinii użytkowników na temat nowej aktualizacji telefonu. AI może próbować złożyć znalezione materiały w jedną odpowiedź. Tyle że nie zawsze tego chcemy. Czasami znacznie ważniejsze jest zobaczenie różnych źródeł, wejście na kilka stron, sprawdzenie ich dat i samodzielne ustalenie, której informacji ufamy.

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I właśnie na taki scenariusz zwraca uwagę sam Microsoft. Firma twierdzi, że z jej badań wynika, iż użytkownicy chcą mieć możliwość decydowania, czy AI ma uczestniczyć w danej sesji wyszukiwania. Raz przydatne będzie szybkie podsumowanie. Innym razem lepiej przejrzeć wyniki, porównać źródła i samemu zdecydować, którym zaufać. Brzmi banalnie, ale jest to zaskakująco istotne przyznanie ze strony firmy inwestującej tak mocno w sztuczną inteligencję.

Microsoft zrobił też rozszerzenie. Tu zaczyna się zabawa

Oficjalne rozszerzenie Microsoftu do wyłączania AI w Bingu

Jeśli komuś nie chce się za każdym razem dopisywać -ai to Microsoft proponuje bardziej trwałe rozwiązanie. Microsoft Bing AI Search Choice to rozszerzenie przeglądarki udostępnione obecnie w wersji preview dla Chrome'a i Edge'a. Po jego instalacji użytkownik dostaje przełącznik pozwalający zdecydować, czy Bing ma pokazywać odpowiedzi generowane przez AI. Wybrane ustawienie obowiązuje później we wszystkich wyszukiwaniach w Bingu. Można więc wyłączyć odpowiedzi AI i wrócić do klasycznego przeglądania wyników, a następnie ponownie je włączyć, kiedy okażą się potrzebne. Microsoft zastrzega jednocześnie, że rozszerzenie pozostaje w fazie preview i może zostać zmodyfikowane na podstawie opinii użytkowników.

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Tyle że jest haczyk. Zainstalowanie rozszerzenia powoduje również ustawienie Binga jako domyślnej wyszukiwarki. W przypadku wersji dla Chrome'a dochodzi jeszcze jedna kwestia: rozszerzenie powoduje również otwieranie Binga na stronie nowej karty. Robi się z tego dość przewrotna konstrukcja: Microsoft mówi: „dajemy ci większy wybór w kwestii AI”, ale mechanizm zapewniający ten wybór jednocześnie skłania przeglądarkę do korzystania z usług Microsoftu. Możesz mieć mniej Microsoftowego AI, pod warunkiem że będziesz mieć trochę więcej Microsoftowego Binga. Trzeba przyznać, że jest w tym pewna korporacyjna elegancja.

Chcę znaleźć źródło. Nie chcę, żeby wyszukiwarka opowiadała mi, co w nim napisano.

Teraz Bing przynajmniej pozwala to wyrazić. Choć w przypadku trwałego rozwiązania Microsoft oczywiście znalazł sposób, żeby przy okazji ustawić ci Binga jako domyślną wyszukiwarkę. Bo pewne rzeczy nawet w epoce AI pozostają niezmienne.

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*Zdjęcie otwierające wygenerowane za pomocą AI

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