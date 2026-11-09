Wyślij swoje imię na Tytana. Przełomowa misja na księżyc Saturna

Tytan to miejsce pod każdym względem wyjątkowe. To największy księżyc Saturna i drugi co do wielkości naturalny satelita w Układzie Słonecznym. Ma średnicę około 5151 km, jest więc większy od Merkurego. Składa się głównie z lodu wodnego i skał.

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To jedyny księżyc w Układzie Słonecznym otoczony gęstą atmosferą, składającą się głównie azotu ze śladowymi ilościami metanu, w której ciśnienie przy powierzchni jest o ok. 50 proc. większe niż na Ziemi

Jest również jedynym znanym obiektem poza Ziemią, na którym istnieją stabilne zbiorniki cieczy na powierzchni. Znajdują się tam jeziora i morza ciekłych węglowodorów (m.in. metanu i etanu, np. Kraken Mare). Co więcej, występują tam zjawiska pogodowe przypominające ziemskie. Są więc chmury, opady deszczu z metanu, ale wszystko to napędza nie woda, ale obieg węglowodorów.

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Wisienką na torcie jest fakt, że Tytan jest bogaty w materię organiczną.

Misja jakiej jeszcze nie było

Tytan jest celem jednej z najciekawszych misji kosmicznych ostatnich lat. NASA wyśle na księżyc Saturna niezwykły śmigłowiec o nazwie Dragonfly (ważka).

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Misja NASA Dragonfly po prostu zwali was z nóg. Dzięki pierwszej w historii misji naukowej z udziałem śmigłowca, NASA zbada największy księżyc Saturna, Tytana. Z radością zabieramy ludzkość w podróż życia i zapraszamy wszystkich do wysłania swoich imion na pokładzie tego małego, ale potężnego śmigłowca, który odkryje sekrety wszechświata w ramach misji powszechnie uważanej za jedną z najbardziej ekscytujących misji kosmicznych w naszym życiu - powiedział Nicky Fox, zastępca administratora w Dyrekcji Misji Naukowych w siedzibie NASA w Waszyngtonie.

Dragonfly na powierzchni Tytana.

NASA podkreśla, że nigdy wcześniej ludzie nie planowali powietrznej misji naukowej na inny świat, takiej jak Dragonfly. Zamiast ograniczać się tylko do obszaru wokół miejsca lądowania, wirniki Dragonfly będą przenosić statek przez wiele kilometrów nad Tytanem. Misja ma trwać ponad 3 lata. W tym czasie Dragonfly ma zbadać szereg interesujących geologicznie obszarów, w tym wydmy i krater Selk.

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Naukowcy planują, że Dragonfly będzie wykonywał jeden lot co 1-2 dni. Chodzi jednak nie o nasze dni, ale dni Tytana, zwane Tsol, które trwają około 16 dni ziemskich.

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Pokonując w każdym locie kilka kilometrów przez żółtawą, zadymioną mgiełkę bogatej w azot atmosfery Tytana, Dragonfly będzie lądować w różnych stanowiskach geologicznych, gdzie będzie pobierać próbki materiału powierzchniowego. Będą one następnie analizowane wewnątrz wiropłata za pomocą zestawu instrumentów naukowych.

Eksploracja zróżnicowanych lokalizacji pomoże scharakteryzować środowisko Tytana pod kątem jego przydatności do zamieszkania. Najważniejszym pytaniem jest oczywiście, czy na tym odległym świecie istnieje życie. Jednak Dragonfly zbada również lokalną chemię prebiotyczną, zidentyfikuje związki o znaczeniu astrobiologicznym, a nawet będzie poszukiwać chemicznych wskaźników życia opartego na wodzie lub węglowodorach.

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Jest to misja mająca na celu zbadanie chemii, która istniała przed pojawieniem się biologii na Ziemi - mówi Elizabeth Turtle, główny naukowiec misji Dragonfly, planetolog w Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.

Zapisz się na kartach historii

Z tej okazji NASA zaprasza wszystkich do wysłania swoich imion nazwisk na Tytana, na pokładzie śmigłowca Dragonfly. Osoby zainteresowane mogą zarezerwować sobie miejsce na liście pasażerów Dragonfly do 15 stycznia 2027 r.

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Skorzystajcie z tej wyjątkowej okazji, bo jest to rzadka okazja, by zapisać się, i to dosłownie, na kartach historii podboju kosmosu. Formularz znajdziecie w tym miejscu.

Obecnie w Johns Hopkins Applied Physics Laboratory w Laurel w stanie Maryland trwa montaż śmigłowca Dragonfly. Start misji planowany jest na 2028 r. Statek dotrze na Tytana w 2034 r.

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