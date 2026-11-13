Windows 11 dostał potężne ułatwienie. Najlepsza zmiana od lat

Najnowsza zmiana ma poprawić kwestię odnajdowania się w opcjach systemu Microsoftu. Zamiast przeszukiwania całego panelu w celu znalezienia jednej konkretnej funkcji, niebawem będzie można wykorzystać wyszukiwarkę w pasku zadań. To chyba najlepsza i najprzydatniejsza zmiana wprowadzona do systemu w ostatnich latach.

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Windows 11 ułatwia znalezienie funkcji

W najnowszej testowej wersji Windows 11, oznaczonej numerem 26320.9876, użytkownicy mogą zarządzać ustawieniami komputera z poziomu paska zadań. Microsoft ulepszył bowiem wyszukiwarkę, do której dodano możliwość wpisywania poleceń dotyczących zmiany opcji systemowych.

Jak to ma działać? Wystarczy kliknąć pasek wyszukiwania i napisać, co chcemy zrobić. Rozwiązanie wspiera polecenia takie jak:

włącz Bluetooth;

aktywuj tryb ciemny;

wycisz komputer;

przyciemnij ekran.

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Jeśli ulepszona wyszukiwarka wspiera taką opcję, wyświetli nam kafelek prowadzący do wykonania określonej czynności. Nie jest to jednak bardziej zaawansowane przeszukiwanie menu oraz funkcji systemu. Kliknięcie nie powoduje bowiem przejścia do konkretnej sekcji panelu. Akcja jest wykonywana natychmiastowo. Skąd więc będziemy wiedzieć, że system jest w stanie obsłużyć takie polecenie? Czynność jest podpisana jako akcja, natomiast nieobsługiwane komendy zostały oznaczone jako "wyszukaj z Bing".

Nowe rozwiązanie może również służyć np. do rozmieszczenia otwartych okien na pulpicie.

Wyszukiwarka została jednocześnie bardzo uproszczona

Od lat wyszukiwarka w Windowsie 11 miewała mnóstwo problemów. Do niedawna element ten wyświetlał przede wszystkim wyniki z internetu za pośrednictwem Binga. Ostatnio zostało to trochę poprawione i Microsoft skupił się głównie na wyszukiwaniu lokalnym. Wciąż narzędzie to odbiega od ideału. Po wprowadzeniu aktualizacji będzie nieco lepiej. Rozwiązanie powinno zostać udostępnione w następnym roku.

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