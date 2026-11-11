Windows 11 ma problem z aktualizacją. Użytkownicy namierzyli winnego
Listopadowa aktualizacja Windowsa 11, KB5132061, nie chce się instalować na części komputerów. Microsoft problemu jeszcze nie ogarnął, ale użytkownicy sami znaleźli zaskakującego podejrzanego: Windows Sandbox.
Miesięczne aktualizacje Windows mają ten szczególny urok, że nigdy do końca nie wiadomo, czy po kliknięciu „Zainstaluj” dostaniemy poprawki bezpieczeństwa, czy dodatkowo bezpłatne zajęcia z diagnostyki systemu operacyjnego. Tym razem część użytkowników Windows 11 wylosowała wariant numer dwa.
Chodzi o KB5132061, czyli zbiorczą aktualizację zabezpieczeń opublikowaną przez Microsoft 10 listopada. Pakiet jest przeznaczony dla Windows 11 26H2 i 25H2 we wszystkich edycjach oraz Windows 11 24H2 w edycjach Enterprise i Education. Po jego zainstalowaniu systemy mają odpowiednio numery kompilacji 26300.9974, 26200.9974 i 26100.9974.
Czytaj też:
Tyle że na części komputerów do tego etapu w ogóle nie udaje się dojść. Użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z pobieraniem i instalacją KB5132061, najczęściej zakończone błędem 0x800f0993. Pojawiają się też zgłoszenia kodów 0x800f0989, 0x800f0915 i 0x80070306. Problem szybko zaczął wyglądać na coś bardziej skomplikowanego. Jeden z użytkowników dokopał się do dzienników systemowych i znalazł trop prowadzący do funkcji, która na pierwszy rzut oka nie ma z aktualizacją wiele wspólnego.
Aktualizacja jest ważna, ale Windows niekoniecznie chce ją przyjąć
KB5132061 nie jest opcjonalną aktualizacją podglądową, którą można spokojnie zignorować w oczekiwaniu na następny miesiąc. To listopadowa aktualizacja zabezpieczeń Windowsa 11. Oprócz poprawek bezpieczeństwa Microsoft wymienia w jej dokumentacji m.in. dalsze zmiany związane z dystrybucją nowych certyfikatów Secure Boot, poprawkę problemu z uruchamianiem urządzeń USB Audio 1.0 oraz poprawkę błędu występującego przy dodawaniu drukarki opublikowanej w Active Directory.
Nie wiadomo jak szeroka jest skala problemu. Zniecierpliwiony oczekiwaniem na informacje od Microsoftu jeden z użytkowników postanowił zajrzeć do pliku CBS.log, czyli dziennika mechanizmu Component-Based Servicing odpowiedzialnego m.in. za obsługę aktualizacji i opcjonalnych składników Windowsa. W logach pojawił się błąd STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND związany z brakującym plikiem Professional.xml w WinSxS. Jednocześnie system zgłaszał niepowodzenie odtwarzania obrazów kontenera. Mechanizm serwisowania z jakiegoś powodu szuka starszej wersji pliku potrzebnego Windows Sandbox do odtworzenia bazowego obrazu maszyny wirtualnej. Następnie nie może znaleźć ścieżki, w związku z czym proces się wykładał, a razem z nim instalacja KB5132061.
Ów użytkownik miał kilka komputerów z Windowsem 11, a problem występował właśnie na maszynie z włączonym Windows Sandbox. Pozostałe komputery nie zachowywały się tak samo.
Wyłączenie Sandboxa pomaga
Windows Sandbox (Piaskownica Windows) to wbudowane w odpowiednie edycje Windows izolowane środowisko, w którym można uruchamiać aplikacje i otwierać pliki bez wystawiania podstawowej instalacji systemu na takie samo ryzyko. Środowisko jest jednorazowe, więc jego zawartość i wprowadzone zmiany są usuwane po zamknięciu Sandboxa.
Sandbox można tymczasowo wyłączyć z poziomu okna „Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows”, odznaczając Windows Sandbox, zaakceptować zmianę, ponownie uruchomić komputer i spróbować jeszcze raz zainstalować aktualizację. Można zrobić to również w PowerShellu uruchomionym z uprawnieniami administratora: Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Containers-DisposableClientVM. Po restarcie pozostaje ponowić instalację KB5132061. Można potem znowu włączyć funkcję Piaskownicy
I być może najbardziej ironiczne w całej sytuacji jest to, że Sandbox ma izolować eksperymenty od właściwego systemu Windows. Tym razem wygląda na to, że to sam Windows Update może potrzebować odrobiny izolacji od Sandboxa.
Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.