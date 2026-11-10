Starsze Androidy odcinane od Android Auto. Sprawdź czy jesteś na liście

Jeszcze rok temu można było machnąć ręką na informacje o kolejnych podwyższanych wymaganiach Android Auto. Google ma bowiem specyficzny zwyczaj: najpierw zmienia dokumentację, później zaczyna ostrzegać użytkowników, a dopiero na końcu rzeczywiście zakręca kurek. Niestety dotarliśmy do tego ostatniego etapu.

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Google oficjalnie podniósł minimalne wymagania Android Auto. Telefon musi działać pod kontrolą Androida 11 lub nowszego, aby pozostawał oficjalnie obsługiwany. Tym samym z listy wypadają Android 9 Pie oraz Android 10. Zmiana jest szczególnie istotna dla osób korzystających z przewodowego Android Auto, bo bezprzewodowe połączenie już wcześniej miało znacznie wyższe wymagania.

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Android 11 zadebiutował w 2020 r. Problem w tym, że samochody i telefony starzeją się w zupełnie innym tempie.

Android Auto potrzebuje teraz Androida 11

Aktualne wymagania Google’a są jasne: w przypadku przewodowego Android Auto wymagany jest telefon z Androidem 11 lub nowszym, aktywną transmisją danych oraz kompatybilny samochód. W lipcu 2024 r. Google zmienił wymagania Android Auto z Androida 8.0 Oreo na Androida 9 Pie. Jeszcze dwa lata wcześniej wymaganym minimum stał się Android 8, podczas gdy wcześniej obsługiwane były nawet urządzenia z Androidem 6 Marshmallow. Formalna zmiana nie oznaczała jednak wówczas natychmiastowego odcięcia starszych urządzeń.

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Dopiero w październiku 2025 r. Android Auto 15.5 zaczął rzeczywiście egzekwować wymaganie Androida 9. Wersja 15.4 nadal była zgodna z Androidem 8, ale kolejna beta podniosła poprzeczkę. Wówczas była to zmiana obejmująca stosunkowo niewielką część rynku. Według danych Google’a Android 8.0 odpowiadał w kwietniu 2025 r. za około 1 proc. aktywnych urządzeń, a Android 8.1 za około 3 proc. Teraz historia się powtarza, tyle że jednym ruchem wypadają dwie kolejne generacje systemu.

Jak sprawdzić, jaką masz wersję Androida? Należy uruchomić Ustawienia, zazwyczaj symbolizowane w telefonie kołem zębatym. Następny krok zależy już od producenta telefonu - zazwyczaj na samym dole listy znajduje się funkcja aktualizacji systemu. Należy ją wybrać, poza ewentualną propozycją aktualizacji wyświetli bieżącą wersję oprogramowania.

Galaxy S9 działa. Tylko Google już go nie chce w Android Auto

Samsung Galaxy S9

Wśród telefonów dotkniętych zmianą znajdują się chociażby Samsung Galaxy S9 i Galaxy Note 9 oraz Sony Xperia XZ2 Compact. Taki Galaxy S9 to sztandarowiec z 2018 r. Ma już swoje lata i naturalnie trudno oczekiwać, żeby producenci oraz Google obsługiwali go programowo bez końca. Jednocześnie telefon z procesorem Snapdragon 845 lub Exynosem 9810 i 4 GB RAM nie musi być dzisiaj urządzeniem fizycznie niezdolnym do wykonywania tak podstawowego zadania jak dostarczenie Map Google, muzyki czy obsługi połączeń do ekranu samochodu. Granicę wyznacza przede wszystkim oprogramowanie i zakończenie oficjalnej obsługi serwisowej. Samochód natomiast może przetrwać kilka kolejnych telefonów.

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Ktoś może mieć samochód z dobrze działającym ekranem i fabryczną obsługą Android Auto, telefon z działającym GPS-em, transmisją danych, Bluetooth i portem USB, a mimo tego relacja tych dwóch sprzętów zostaje przecięta przez minimalną wersję systemu operacyjnego. Nie zepsuł się ekran, kabel, samochód, nawet telefon. Zestarzał się numer przy napisie „wersja Androida”.

Stare telefony często dostają drugie życie. Zamiast trafić do szuflady mogą służyć jako odtwarzacz muzyki, zapasowy telefon albo właśnie urządzenie samochodowe. W takim zastosowaniu kilkuletni sprzęt potrafi być zupełnie wystarczający. Nie musi mieć genialnego aparatu, ekranu 120 Hz ani najnowszego procesora. Ma wyświetlić mapę, przesłać muzykę i obsłużyć połączenie. Android Auto jest wręcz modelowym zastosowaniem dla takiego starszego urządzenia.

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Nowe wymagania pokazują jednak słabość tego rozwiązania. Nawet jeśli sprzęt nadal działa poprawnie to kierowca pozostaje uzależniony od tego, jak długo Google zechce utrzymywać zgodność swojej platformy ze starą wersją Androida. Oczywiście da się wskazać argumenty po drugiej stronie. Utrzymywanie zgodności ze starymi systemami ma swój koszt, a Android 10 pochodzi z 2019 r. Android 9 jest jeszcze starszy, bo zadebiutował w 2018 r. Trudno więc mówić o wyjątkowo agresywnym odcinaniu świeżych urządzeń. To systemy mające odpowiednio około siedmiu i ośmiu lat.

Tyle że dla samochodu siedem czy osiem lat to nie jest żaden podeszły wiek. I dlatego wymagania platform samochodowych muszą być oceniane trochę inaczej niż wymagania kolejnej aplikacji społecznościowej. Niestety, w świecie „inteligentnych” samochodów coraz częściej właśnie tak wygląda awaria: nic fizycznie się nie zepsuło. Po prostu skończyła się obsługa techniczna.

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