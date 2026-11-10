Windows 11 ze świetną nowością. Koniec męczarni z suwakami

Nigdy nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego Microsoft nie oferował zaawansowanej kopii zapasowej dla komputerów. Owszem, z chmurą synchronizowały się podstawowe dane: pliki, dokumenty, zdjęcia, ale bez ustawień aplikacji czy chociażby układu paska zadań i menu Start. W telefonach jest to dostępne od lat, ale Windows 11 wprowadza ulepszenia dopiero teraz.

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Windows 11 poprawia kopię zapasową w komputerach i laptopach

Microsoft już rok temu wprowadził pierwsze większe zmiany w kwestii wykonywania kopii zapasowej. Rozwiązanie w tym roku zostało przemianowane na "Kopia zapasowa i przywracanie ustawień systemu Windows".

Wraz z nową aktualizacją Windows 11 26H2 wdrożono mechanizm nazwany restore summary, który zapewnia podsumowanie informacji przywróconych ze starego komputera na nowy. Najważniejsze jest jednak to, że cały proces przebiega w pełni automatycznie.

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W tegorocznym wydaniu systemu operacyjnego zmieniono też podejście do samej konfiguracji narzędzia - rozwiązanie w wersji 26H2 jest domyślnie włączone. Oprócz tego Microsoft udostępnił moduł WindowsBackupAdmin zapewniający większą kontrolę administratorom odpowiadającym za sprzęt w organizacji - np. firmie lub szkole.

Dodano również inne rozwiązania, takie jak ESR (Enterprise State Roaming). Wszystkie te nowości dotyczą jednak biznesowej wersji Windowsa 11 i z założenia nie obejmują zwykłego użytkownika domowego.

Kopia zapasowa w Windowsie 11 wciąż pozostawia wiele do życzenia

Najlepszym przykładem tworzenia pełnoprawnych kopii zapasowych są smartfony i komputery od Apple’a. Jeśli konfiguruje się nowy komputer lub telefon z jabłkiem, po przywróceniu kopii systemy samodzielnie dostosowują urządzenia, zapewniając taki efekt, że mamy wrażenie, jakbyśmy korzystali z tego samego sprzętu, co wcześniej.

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Przesiadka na nowy model przebiega niezwykle płynnie. Tymczasem nawet jeśli zalogujemy się na to samo konto Microsoft na nowym komputerze, wciąż mamy wrażenie obcowania z zupełnie inną maszyną - samemu ostatnio przyszło mi przez to przechodzić. Fakt, istnieje opcja synchronizacji kilku elementów. Mimo wszystko nie działa to tak jak u Apple’a. Miejmy nadzieję, że kolejne zmiany w tej kwestii będą dotyczyć też zwykłych użytkowników.

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