Sprawdziłem ceny używanych PlayStation 5 do GTA 6. Totalny odlot

GTA 6 ma zadebiutować w ciągu kilku następnych dni - premiera została zaplanowana na 19 listopada. Produkcja będzie dostępna wyłącznie na czterech konsolach: PlayStation 5, PS5 Pro oraz Xbox Series X|S. Obecne ceny konsol są jednak wyjątkowo wysokie i dla wielu osób kupno nowego sprzętu ze sklepu to zbyt duży wydatek. Czy rynek wtórny ratuje sytuację? Ani trochę.

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Ceny nowych PS5 oraz PS5 Pro są wysokie

Nowa konsola PlayStation 5 w zależności od wersji kosztuje od ok. 3000 zł nawet do 7500 zł. Dostępne są trzy główne modele, które warto brać pod uwagę:

PlayStation 5 Digital 1 TB (lub starsze 825 GB) - ok. 2900 zł;

PlayStation 5 z napędem 1 TB - ok. 3300 zł;

PlayStation 5 Pro 2 TB - ok. 7000-7500 zł.

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Rozstrzał cenowy jest zatem ogromny, szczególnie jeśli porównamy wersję bazową bez napędu z PS5 Pro. Oczywiście bardziej zaawansowane wydanie konsoli wygrywa z bazową wersją pod każdym możliwym względem:

układem graficznym AMD RDNA 3 składającym się z 60 jednostek obliczeniowych, zamiast RDNA 2 z 36 jednostkami;

szybszym układem CPU taktowanym do 3,85 GHz, zamiast 3,5 GHz;

16 GB pamięci współdzielonej GDDR6 + 2 GB pamięci DDR5 dla systemu, zamiast 16 GB GDDR6;

2 TB przestrzeni na dysku SSD zamiast 825 GB lub 1 TB.

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Ceny konsol wystrzeliły w górę głównie ze względu na obecną sytuację na rynku pamięci DRAM i NAND. Jeszcze rok temu podczas Black Friday PS5 można było kupić nawet za 1600 zł, z kolei PS5 Pro bywało dostępne za 3000-3500 zł. Dziś trzeba zapłacić dwa razy tyle, a czasem nawet jeszcze więcej.

Używane PS5 (Pro) ratunkiem przed wysokimi cenami? Nie

Jeśli coś jest zbyt drogie jako nowe, warto sprawdzić rynek wtórny. Tak to od zawsze wyglądało w przypadku wielu różnych kategorii elektroniki użytkowej. Problem jest jednak taki, że rynek z drugiej ręki również szybko dostosowuje się do nowych realiów i osoby, które kupiły swoje urządzenia w dużo niższych cenach, chcąc na nich zarobić, wystawiają je znacznie drożej.

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Każdy ma prawo sprzedać swoje urządzenie w dowolnej cenie. Rzecz jednak w tym, że sprzedający często mocno przesadzają. Widać to szczególnie po rynkach, które dynamicznie się zmieniają z roku na rok. Na przykład telewizor ze średniej półki, kosztujący 5-6 tys. zł, po kilku latach wcale nie jest tyle warty. Nowe, dużo tańsze panele bywają znacznie lepsze, a my kupując w sklepie, zyskujemy spokój oraz gwarancję.

Cena zwykłego PS5 Slim

W konsolach oczywiście sytuacja jest nieco inna, ponieważ PS5 nie doczekało się bezpośredniego następcy, a co najwyżej lekkich odświeżeń, takich jak wersja Slim. Mimo to kwoty, które widać na popularnych portalach ogłoszeniowych, są naprawdę wysokie.

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Sprawdziłem bazową wersję PS5 Digital i większość z tych konsol na popularnych serwisach aukcyjnych kosztuje średnio 2500 zł. Niektórzy chcą bliżej 2300 zł, inni zaś 2700 zł. Mimo wszystko różnica między nową konsolą ze sklepu a używaną jest na tyle niewielka, że trudno uznać to za dobrą ofertę. Nie uwzględniam oczywiście odklejonych od rzeczywistości ogłoszeń, gdzie sprzedawcy dorzucają cztery pudełkowe gry warte łącznie jakieś 200 zł, dodatkowego pada i żądają za taki zestaw 4000 zł.

Sytuację nieco ratują starsze wersje konsoli w wydaniu Fat - te pozbawione charakterystycznej linii na obudowie oraz o większych gabarytach. Urządzenia można kupić już za ok. 1800 zł, natomiast czy jest to dobra cena za 4-5-letni sprzęt? Niekoniecznie.

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Ceny PS5 Pro? Pogrom

Na koniec zostawiłem PS5 Pro. Sprzedawcy chcą za tę konsolę ok. 4500-5500 zł. Kwota ta jest oczywiście znacznie niższa w porównaniu ze sklepowymi 7000 zł, natomiast wciąż pozostaje przerażająca, zważywszy na to, że konsola do niedawna była dostępna za 3000-3500 zł.

To ja już wolę PS5 ze sklepu

Kupować używaną czy nową konsolę PS5 do GTA 6? Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Nie ma tu jednej odpowiedzi. Jeśli wyhaczycie dobrą ofertę na nowsze wydanie PS5 w wersji Slim - najlepiej rewizję E-Chassis z 2025 r. w cenie bliższej 2000 zł - wtedy można zastanowić się nad jej zakupem. Osobiście nie pchałbym się w stare rewizje, takie jak A-Chassis, B-Chassis czy C-Chassis - czyli konsole w wersji Fat, o ile te nie kosztują grubo poniżej 2000 zł.

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Pamiętajmy, że są to już starsze egzemplarze, które w wielu domach przepracowały tysiące godzin. W tego typu urządzeniach po zakupie może pojawić się potrzeba dokładnego wyczyszczenia wentylatora i radiatorów czy chociażby wymiany ciekłego metalu, pomagającego w odprowadzaniu ciepła z procesora do układu chłodzenia. Stara, zakurzona konsola może mieć poważne problemy z kulturą pracy i przegrzewaniem się, szczególnie przy tak wymagającym tytule jak GTA 6.

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Pozornie zaoszczędzone pieniądze i tak trzeba będzie wydać na serwis, jeśli nie potrafi się przeprowadzić go samodzielnie. Dlatego większości osób sugeruję jednak dołożyć do nowej, pewnej konsoli prosto ze sklepu.

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