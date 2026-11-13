Philips zrobił 100-calowego potwora. Wcale nie kosztuje fortuny

Philips The One 100PQS9001 to pierwszy 100-calowy telewizor Philipsa i jednocześnie największy model Ambilight tej marki. Ceneo pokazuje oferty startujące od 10 999 zł. Innymi słowy: sto cali nadal kosztuje niemało, ale nie są to już pieniądze porównywalne do zakupu samochodu. Szczególnie jeśli spojrzymy na to przez pryzmat tego, jak jeszcze niedawno traktowaliśmy podobne przekątne.

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100 cali, czyli telewizor zaczyna udawać ścianę

Sto cali oznacza około 254 cm przekątnej ekranu. Sam panel w urządzeniu o proporcjach 16:9 ma w przybliżeniu 2,21 m szerokości i 1,25 m wysokości. Philips długo wstrzymywał wprowadzanie do sprzedaży telewizorów największych rozmiarów, podczas gdy Hisense, LG, Samsung czy TCL zdążyły już rozgościć się w segmencie 98- i 100-calowych ekranów. Teraz sytuacja się zmienia, a PQS9001 staje się największym telewizorem Philipsa.

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Przy takich gabarytach łatwo dać się zahipnotyzować przekątnej, dobrze więc od razu ostudzić emocje. Mamy tu panel LCD wykorzystujący kropki kwantowe, czyli produkt sprzedawany jako QLED, oraz bezpośrednie podświetlenie LED. Matryca VA prawdopodobnie zapewnia przyzwoitą czerń i dobrze nasycone kolory, ale brakuje nawet systemu lokalnego wygaszania. A do tego procesor obrazu P5, Dolby Vision oraz Dolby Atmos.

Philips The One 100PQS9001/12

Na szczęście przynajmniej wyposażenie dla graczy jest w miarę kompletne. Jest odświeżanie do 144 Hz, cztery porty HDMI 2.1 i VRR. Oprócz tego telewizor może funkcjonować z odświeżaniem 240 Hz, choć już po obniżeniu rozdzielczości do 1080p.

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W PQS9001 dostajemy trójstronny Ambilight. Ciekawszą nowością jest AmbiScape: system pozwala rozszerzyć efekty świetlne Ambilight na kompatybilne inteligentne oświetlenie w pomieszczeniu. Zgodne są między innymi światła marek Philips Hue, Ikea i WiZ.

Titan OS pozostaje elementem, nad którym trzeba się zastanowić

Smart TV działa pod kontrolą Titan OS. To ważny fragment specyfikacji, bo w tej klasie cenowej część osób może automatycznie zakładać obecność Google TV. Nie tutaj. Platforma zapewnia dostęp między innymi do Apple TV, Disney+, Prime Video i Netflixa i większości mainstreamowych usług. Te bardziej niszowe mogą jednak nie mieć gotowej aplikacji na Titana.

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Cóż, przez lata największe telewizory były jednocześnie najbardziej absurdalnie drogimi modelami w katalogach producentów. Przekątna była luksusem sama w sobie. Dziś zaczyna być po prostu kolejnym parametrem, który można skalować w górę bez dokładania zera do ceny. Oczywiście 11 czy 12 tys. zł za telewizor nadal trudno nazwać małą kwotą. Tyle że rynek elektroniki zdążył nas przyzwyczaić do telefonów kosztujących 6-8 tys. zł, laptopów za kilkanaście tysięcy i najlepszych OLED-ów, których ceny również bez problemu wędrują w pięciocyfrowe rejony. Na tym tle mniej więcej 11 tys. zł za 100-calowy telewizor nie brzmi już jak oferta dla właściciela prywatnej sali kinowej.

Problem może się okazać znacznie bardziej prozaiczny: najpierw trzeba mieć gdzie go postawić, a potem jeszcze jakoś wnieść go do mieszkania. Bo ekran o szerokości około 2,2 m nie przejmuje się tym, że deweloper uznał 20-metrowy salon za „przestronny”. Jeszcze niedawno największą przeszkodą w zakupie 100-calowego ekranu była jego astronomiczna cena. Teraz coraz częściej będzie nią szerokość ściany.

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