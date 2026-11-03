Disney+ z reklamami wleci do Polski jak dzik w kartofle. Cena ujawniona

Dotychczas do dyspozycji były dwa plany Disney+: 1080p z obsługą 2 urządzeń oraz 4K na 4 urządzenia. Plany nie należały do najdroższych: kosztowały odpowiednio 34,99 zł oraz 59,99 zł/mies. Teraz ofertę dopełni trzeci pakiet. Pod względem możliwości nie różni się zbytnio od wcześniejszego najtańszego planu - główną różnicą są przerywniki reklamowe.

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Nowy najtańszy plan Disney+ z reklamami

Disney+ po cichu w sekcji centrum pomocy ujawnił szczegóły dotyczące nowego pakietu. Nazwano go Standard z reklamami i, tak jak nazwa sugeruje, obejmuje przerywniki w postaci reklam. W ramach planu możemy liczyć na:

odtwarzanie treści w rozdzielczości FullHD (1080p);

obsługę dźwięku przestrzennego 5.1;

możliwość odtwarzania na 2 urządzeniach jednocześnie;

cenę: 24,99 zł/mies., bez opcji skorzystania z pakietu rocznego.

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W odróżnieniu od bazowego planu Disney+ Standard, kosztującego 34,99 zł/mies. (lub 349,90 zł rocznie), nie dostajemy tutaj opcji oglądania bez reklam. W tym pakiecie platforma nie pozwala również na pobieranie filmów i seriali - w zwykłym Standardzie taka funkcja jest dostępna na maksymalnie 10 urządzeniach.

To akurat ma sens, ponieważ do wyświetlania reklam konieczne jest aktywne połączenie z internetem. W trybie offline nie ma przerywników - platforma najwyraźniej nie chciała, aby użytkownicy omijali reklamy, pobierając treści na urządzenie.

Jest taniej, ale różnica w cenie powinna być większa

Nie wiem, jak wy, ale gdy ja płacę za jakąś usługę, nie chcę widzieć reklam. To jeden z powodów, dla których nie oglądam telewizji - mimo że za pakiety płaci się jak za woły, wciąż jesteśmy zasypywani mnóstwem przerywników. Nowy pakiet Disney+ jest o 10 zł tańszy od dotychczasowego planu Standard.

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Oszczędzając 120 zł w skali roku, będziemy musieli cały czas patrzeć na reklamy. Zdecydowanie bardziej opłacalną opcją jest roczny pakiet Standard bez reklam za 349,90 zł - jeśli podzielimy to na 12 części, wychodzi ok. 29,15 zł/mies. Oczywiście w tym przypadku trzeba postawić na płatność z góry - to opcja dla tych, którzy stale oglądają treści na Disney+. Dla osób, które wykupują dostęp pod konkretną premierę, np. raz w roku, dopłata 10 zł mimo wszystko nie powinna stanowić problemu.

Gdyby pakiet z reklamami kosztował 20 zł, miałoby to znacznie więcej sensu.

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