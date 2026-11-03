Disney+ z reklamami wleci do Polski jak dzik w kartofle. Cena ujawniona
Disney+ zamierza wejść do Polski ze swoim tańszym planem zawierającym reklamy. Właśnie poznaliśmy cenę, jaką trzeba będzie zapłacić za miesiąc dostępu do usługi.
Dotychczas do dyspozycji były dwa plany Disney+: 1080p z obsługą 2 urządzeń oraz 4K na 4 urządzenia. Plany nie należały do najdroższych: kosztowały odpowiednio 34,99 zł oraz 59,99 zł/mies. Teraz ofertę dopełni trzeci pakiet. Pod względem możliwości nie różni się zbytnio od wcześniejszego najtańszego planu - główną różnicą są przerywniki reklamowe.
Nowy najtańszy plan Disney+ z reklamami
Disney+ po cichu w sekcji centrum pomocy ujawnił szczegóły dotyczące nowego pakietu. Nazwano go Standard z reklamami i, tak jak nazwa sugeruje, obejmuje przerywniki w postaci reklam. W ramach planu możemy liczyć na:
- odtwarzanie treści w rozdzielczości FullHD (1080p);
- obsługę dźwięku przestrzennego 5.1;
- możliwość odtwarzania na 2 urządzeniach jednocześnie;
- cenę: 24,99 zł/mies., bez opcji skorzystania z pakietu rocznego.
W odróżnieniu od bazowego planu Disney+ Standard, kosztującego 34,99 zł/mies. (lub 349,90 zł rocznie), nie dostajemy tutaj opcji oglądania bez reklam. W tym pakiecie platforma nie pozwala również na pobieranie filmów i seriali - w zwykłym Standardzie taka funkcja jest dostępna na maksymalnie 10 urządzeniach.
To akurat ma sens, ponieważ do wyświetlania reklam konieczne jest aktywne połączenie z internetem. W trybie offline nie ma przerywników - platforma najwyraźniej nie chciała, aby użytkownicy omijali reklamy, pobierając treści na urządzenie.
Jest taniej, ale różnica w cenie powinna być większa
Nie wiem, jak wy, ale gdy ja płacę za jakąś usługę, nie chcę widzieć reklam. To jeden z powodów, dla których nie oglądam telewizji - mimo że za pakiety płaci się jak za woły, wciąż jesteśmy zasypywani mnóstwem przerywników. Nowy pakiet Disney+ jest o 10 zł tańszy od dotychczasowego planu Standard.
Oszczędzając 120 zł w skali roku, będziemy musieli cały czas patrzeć na reklamy. Zdecydowanie bardziej opłacalną opcją jest roczny pakiet Standard bez reklam za 349,90 zł - jeśli podzielimy to na 12 części, wychodzi ok. 29,15 zł/mies. Oczywiście w tym przypadku trzeba postawić na płatność z góry - to opcja dla tych, którzy stale oglądają treści na Disney+. Dla osób, które wykupują dostęp pod konkretną premierę, np. raz w roku, dopłata 10 zł mimo wszystko nie powinna stanowić problemu.
Gdyby pakiet z reklamami kosztował 20 zł, miałoby to znacznie więcej sensu.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.