Zapytasz YouTube'a o cenę produktu na filmie. Odpowie

Siłą YouTube’a jest jego otwartość i darmowy charakter. Każdy może oglądać za darmo i wrzucać własne treści na platformę. Mimo tego twórcy platformy cały czas ulepszają doświadczenia użytkowników. Nowe rozwiązania w dużej mierze bazują na rozwiązaniach Google’a, takich jak sztuczna inteligencja Gemini.

YouTube porzuca sztywne rekomendacje na rzecz kanałów tematycznych

Pierwszym sporym ulepszeniem, jakie przygotował YouTube, jest możliwość dopasowania treści wyświetlanych przez serwis do nastroju użytkownika. Firma chce odejść od statycznego układu rekomendacji na rzecz własnych kanałów tematycznych.

Oznacza to, że wyszukiwarka filmów nie będzie już tylko bazować na słowach kluczowych czy tytułach. W grę ma wejść sztuczna inteligencja, którą będziemy musieli poprosić o wyszukanie treści na podstawie krótkiego polecenia, takiego jak "przepisy na 10 minut" czy "gry z lat 90". Hasła zostaną zapisane na koncie i na ich podstawie strona główna będzie rekomendować treści.

Mikroseriale w filmach Shorts oraz zakładka społeczności na telewizorach

YouTube widzi potencjał w filmach typu Shorts, czyli pionowych, najczęściej krótkich treściach. Tylko w pierwszej połowie 2026 r. materiały klasyfikowane jako mikrodramaty osiągnęły 6,5 mld wyświetleń, a ich czas oglądania wzrósł o ponad 50 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Aby bardziej zachęcić twórców do przygotowywania powiązanych ze sobą treści, wprowadzono funkcję seriali w Shorts. Dzięki nim można dzielić materiały na sezony i odcinki. W tym celu wdrożono sekwencyjne odtwarzanie i obsługę osobnych miniatur.

Oprócz tego w aplikacji YouTube na telewizory wdrożono sekcję społeczności. Na stronie kanałów dodano specjalną przestrzeń na posty, w której można przeczytać wiadomości wysłane przez twórców. Wcześniej w tym celu trzeba było otwierać aplikację na telefonie lub YouTube’a w przeglądarce.

Wspieranie ulubionych kanałów i pytanie o produkty

YouTube w ramach nowości wprowadza też ulepszenie funkcji Zapytaj YouTube. Pozwala ona analizować recenzje w długich filmach i materiałach Shorts, odpowiadając na pytania zakupowe dotyczące ceny i specyfikacji. Podobny asystent trafia także do aplikacji YouTube Music, co pozwala na tworzenie stacji radiowych czy spersonalizowanych playlist.

Polska również będzie jednym z pierwszych krajów, które otrzymają dostęp do funkcji wspierania ulubionych kanałów Hype za pomocą Jewels. Jest to cyfrowa waluta, dzięki której można wyróżniać ulubione materiały twórców. Dla YouTuberów to nowe, bezpośrednie źródło przychodów.

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