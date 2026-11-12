Wielkie telewizory OLED przestaną być kiepskie. LG dokonało przełomu

W świecie telewizorów większe zwykle oznacza droższe. Droższe zaś powinno oznaczać lepsze. Problem w tym, że w przypadku największych OLED-ów LG ta prosta zależność od pewnego czasu nie działała. Nabywca monstrualnego, 97-calowego telewizora dostawał wprawdzie ekran robiący piorunujące wrażenie samymi rozmiarami, ale jego panel nie korzystał z najnowszych rozwiązań dostępnych w mniejszych i znacznie tańszych odmianach.

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LG najwyraźniej zamierza wreszcie uporządkować tę sytuację. Pierwsze informacje o telewizorach firmy na przyszły rok pojawiły się jeszcze przed oficjalną prezentacją nowej gamy, za sprawą nagród CES Innovation Awards. Wśród wyróżnionych urządzeń znalazł się LG OLED evo 97W7, czyli 97-calowy następca z rodziny Wallpaper.

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97-calowy OLED LG wreszcie dostanie panel z najwyższej półki

Dotychczas największym panelem Tandem WOLED LG był wariant 83-calowy. Tegoroczny 97-calowy LG G6 nie otrzymał tej technologii, mimo że trafiła ona do jego mniejszych krewnych. W praktyce klient wybierający najbardziej spektakularną wersję rozmiarową jednocześnie rezygnował więc z części postępu technologicznego, za który LG każe płacić w swojej najwyższej serii.

W przyszłym roku sytuacja ma się zmienić. Dokumentacja CES dotycząca modelu 97W7 podaje szczytową jasność 4000 nitów oraz 83 proc. pokrycia przestrzeni barw BT.2020. Te parametry stanowią potwierdzenie przeniesienia rozwiązania tandemowego do największego 97-calowego panelu.

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LG OLED Evo 97W7

To ważne, bo przez ostatnie lata wyścig OLED-ów nie polegał już wyłącznie na poprawianiu czerni, z którą przecież technologia samoemisyjna od dawna radzi sobie znakomicie. Jednym z głównych pól bitwy stała się jasność. Producenci próbują wycisnąć z OLED-ów coraz więcej światła, jednocześnie nie tracąc kontroli nad temperaturą, trwałością panelu czy poborem energii.

4000 nitów jasności szczytowej nie oznacza, że 97-calowy ekran będzie świecił z jasnością 4000 nitów na całej powierzchni. To parametr szczytowy, którego nie należy utożsamiać z jasnością pełnoekranową. Dopiero niezależne pomiary gotowego egzemplarza pokażą, jak 97W7 będzie zachowywał się na różnych planszach pomiarowych i, przede wszystkim, podczas wyświetlania prawdziwego materiału HDR.

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97 cali to już naprawdę kawał telewizora

Liczba 97 może brzmieć abstrakcyjnie, dopóki nie przeliczymy jej na bardziej namacalny rozmiar. Mówimy o ekranie o przekątnej około 246 cm. Przy proporcjach 16:9 sam aktywny obraz ma mniej więcej 215 cm szerokości i 121 cm wysokości. To urządzenie, dla którego trzeba projektować ścianę.

Tym ciekawsze jest więc to, co LG zrobiło z konstrukcją. Według oficjalnego opisu CES 97W7 ma zaledwie 15,7 mm grubości, a jego masa ma pozostać poniżej 40 kg. W tylnej części zastosowano materiał z włókna węglowego, a telewizor zaprojektowano z myślą o montażu płasko przy ścianie.

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To właśnie tutaj powraca koncepcja Wallpaper TV, z którą LG eksperymentowało już wcześniej. Zamiast traktować telewizor jak duży czarny mebel, producent próbuje możliwie mocno zintegrować go ze ścianą. Przy 97 calach zaczyna to mieć nawet większy sens niż przy mniejszych przekątnych. Ekran szeroki na ponad dwa metry ustawiony na klasycznej podstawie automatycznie staje się centralnym meblem pomieszczenia. Dociśnięty niemal do ściany może bardziej przypominać ogromną powierzchnię obrazu. Oczywiście pod warunkiem, że mamy odpowiednio dużą ścianę. I odpowiednio duży portfel.

Kabel HDMI? LG wolałoby, żebyśmy go nie oglądali

W7 wykorzystuje także Zero Connect, czyli system bezprzewodowego przesyłania sygnału do właściwego ekranu. To rozwiązanie pozwalające transmitować nieskompresowane wideo 4K, dzięki czemu przy samym ekranie można ograniczyć liczbę przewodów sygnałowych.

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W telewizorze mającym niespełna 16 mm grubości i wiszącym praktycznie płasko przy ścianie plątanina HDMI prowadzących do konsoli, odtwarzacza, dekodera i pozostałych urządzeń zwyczajnie zniszczyłaby cały efekt. LG rozwija więc pomysł rozdzielenia powierzchni wyświetlającej obraz od urządzenia przyjmującego źródła sygnału. To szczególnie logiczne właśnie w produktach typu Wallpaper, gdzie cała filozofia konstrukcji sprowadza się do tego, żeby na ścianie pozostał przede wszystkim ekran. „Bezprzewodowy telewizor” nadal należy oczywiście rozumieć z odpowiednim zastrzeżeniem. Wyświetlacz wciąż potrzebuje zasilania. Rewolucji w fizyce LG na CES raczej nie zapowie.

Jest też 165 Hz. Pecetowi gracze mają do czego wzdychać

Dla konsol nie będzie to najważniejszy argument, ale dla osób zamierzających podłączyć potężny komputer do gigantycznego OLED-a z VRR i 165 Hz robi się znacznie ciekawiej. Telewizory coraz mocniej wchodzą na teren jeszcze niedawno zarezerwowany dla monitorów gamingowych i 165 Hz jest kolejnym tego przykładem.

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Oczywiście nie należy oczekiwać, że nawet bardzo mocny pecet będzie nonszalancko generował 165 kl./s w każdej nowej grze w natywnym 4K przy maksymalnych ustawieniach. Taki zapas częstotliwości odświeżania daje jednak znacznie więcej swobody, szczególnie w mniej wymagających produkcjach, grach sieciowych czy przy korzystaniu z technik rekonstrukcji obrazu i generowania dodatkowych klatek.

Dla OLED-a jest to tym bardziej interesujące ze względu na bardzo krótki czas reakcji pikseli. Monitor gamingowy o przekątnej prawie dwóch i pół metra? No nie mówię nie…

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LG ma jeszcze kilka liczb, którymi chce się pochwalić

W specyfikacji znalazła się również refleksyjność na poziomie 1,1 proc., co będzie szczególnie interesujące w tak ogromnym ekranie. Duża powierzchnia telewizora oznacza bowiem dużą powierzchnię zdolną do odbijania jasnego salonu, okien i źródeł światła. Ostateczną skuteczność powłoki ponownie najlepiej będzie jednak ocenić dopiero na gotowym produkcie. Specyfikacja wymienia ponadto Bluetooth Ultra Low Latency, funkcje Gallery+ oraz wirtualny system dźwięku 11.1.2.

Ten ostatni zapis warto traktować dokładnie tak, jak został sformułowany: mowa o wirtualnym 11.1.2, a nie o zastąpieniu kilkunastu fizycznych głośników rozmieszczonych w salonie. Przy telewizorze tej klasy i wielkości prawdopodobnie i tak trudno wyobrazić sobie wielu kupujących, którzy budując kino domowe poprzestaliby wyłącznie na dźwięku z samego ekranu. Najciekawsze w W7 pozostają zdecydowanie panel, jasność, konstrukcja i 165-hercowe odświeżanie.

I tu dochodzimy do problemu wielkiego jak sam telewizor

Obecny 97-calowy LG OLED G5 kosztuje około 100 tys. zł. Ceneo pokazuje ofertę za 99 995 zł, a wyspecjalizowany sklep Studio HiFi wycenia ten sam model na 102 499 zł. Tymczasem na tym samym polskim rynku 100-calowy telewizor LCD można kupić za mniej niż 10 tys. zł. Przykładowo 100-calowy Hisense E7S Pro pojawia się w cenie 9950 zł.

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Innymi słowy, w skrajnym przypadku mówimy o dziesięciokrotnej różnicy w cenie pomiędzy gigantycznym OLED-em LG a 100-calowym LCD. Oczywiście nie są to telewizory tej samej klasy i samo porównanie przekątnej nie mówi nic o jakości obrazu, ale właśnie o to chodzi: klient marzący przede wszystkim o kinowym ekranie zajmującym pół ściany ma dziś znacznie tańsze sposoby na osiągnięcie celu.

Co ciekawe, tak ogromna cena 97-calowego OLED-a nie jest regułą w całej Europie. We Francji LG G5 97 można obecnie znaleźć od 14 999 euro, natomiast niemiecka porównywarka Geizhals pokazuje wariant G5 od 17 999 euro.

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OLED nie musi już przekonywać obrazem. Musi zacząć przekonywać ceną

LG Display pracuje nad obniżaniem kosztu dużych paneli OLED, a efekty spadków cen były już widoczne w przypadku przekątnych 77 i 83 cale. Niewiadomą pozostaje 97 cali. To o tyle ważne, że rynek bardzo dużych telewizorów zaczyna żyć według innych reguł niż jeszcze kilka lat temu. Sam argument „to prawie 100 cali” przestaje wystarczać do usprawiedliwienia astronomicznej ceny, skoro konkurencyjne technologie również oferują zbliżone przekątne.

OLED ma oczywiście swoje fundamentalne zalety: każdy piksel emituje własne światło, dzięki czemu nie potrzebujemy systemu strefowego wygaszania charakterystycznego dla LCD. Przy ogromnym ekranie można więc zachować precyzyjną kontrolę kontrastu bez typowych kompromisów związanych z lokalnym wygaszaniem. Tyle że klient stojący przed dwoma telewizorami o rozmiarach około 100 cali może ostatecznie dojść do bardzo prozaicznego wniosku: idealna czerń jest świetna, ale kilkadziesiąt tysięcy złotych pozostających na koncie również wygląda całkiem atrakcyjnie. Dlatego nawet 4000 nitów, Tandem WOLED i 165 Hz nie odpowiedzą na najważniejsze pytanie dotyczące 97W7. Odpowie na nie dopiero cennik.

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LG pokazało przy okazji kawałek swojej oferty na CES 2027

Sam przeciek jest interesujący również dlatego, że wydarzył się właściwie oficjalną drogą. LG zostało wyróżnione w ramach CES 2027 Innovation Awards, a więc informacje o części przyszłorocznego sprzętu pojawiły się jeszcze przed właściwą prezentacją gamy telewizorów. W7 nie jest zresztą jedyną ciekawostką. LG informuje również o wyróżnieniu 77-calowego Signature OLED T6, wykorzystującego przezroczysty panel OLED oraz wysuwaną czarną przesłonę. Producent dostał także nagrodę za monitor UltraGear 25G590B z natywnym odświeżaniem 1000 Hz przy Full HD.

Z całej tej technologicznej menażerii 97W7 może być jednak urządzeniem najbardziej istotnym dla kierunku rozwoju klasycznych telewizorów. Nie dlatego, że miliony Polaków nagle powieszą sobie w salonach 97-calowe OLED-y. Nie powieszą. Chodzi raczej o demonstrację, że najnowsza generacja technologii OLED może być skalowana również do ekranów o powierzchni przekraczającej dwa metry szerokości. A w tle czai się coś jeszcze większego - mowa o perspektywie 111-calowych OLED-ów. Na razie jednak nie wybiegajmy aż tak daleko. 97W7 i tak ma sporo do udowodnienia.

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Na razie wiemy, że powstanie jeden z najbardziej imponujących telewizorów konsumenckich 2027 r. Technologicznie trudno będzie mu odmówić rozmachu. Tylko że przy niemal 100-calowych telewizorach największym problemem OLED-a nie jest już przekątna ani nawet jasność. Jest nim cena. I jeśli LG naprawdę chce zrobić z 97-calowego OLED-a coś więcej niż ekskluzywną zabawkę dla najbogatszych, właśnie tutaj powinno wydarzyć się największe ulepszenie.

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