Starlink tańszy niż światłowód. Internet z kosmosu wreszcie się opłaca

Nowa promocja na internet satelitarny obniża bazową cenę o połowę dla wszystkich pakietów przeznaczonych do domu oraz w podróży. Najlepsze jest to, że cała usługa działa bez długoterminowych umów na czas określony. Korzystasz i płacisz tylko wtedy, kiedy potrzebujesz.

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Starlink 50 proc. taniej

Akcja promocyjna trwa do końca miesiąca - czyli do 30 listopada. Do tego czasu można zyskać tańszego Starlinka przez trzy pierwsze miesiące. Ceny poszczególnych pakietów wyglądają następująco:

prędkość do 100 Mb/s - 67,50 zł/mies. - od 4. miesiąca cena wraca do 135 zł/mies.;

prędkość do 200 Mb/s - 95 zł/mies. - od 4. miesiąca cena wraca do 190 zł/mies.;

bez limitu prędkości - 132,50 zł/mies. - od 4. miesiąca cena wraca do 265 zł/mies.

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Takie rozwiązanie pozwala sporo zaoszczędzić - w zależności od wybranego pakietu zyskujemy od około 200 zł do prawie 400 zł w perspektywie wspomnianych trzech miesięcy. Oczywiście po tym okresie opłaty wracają do standardowego poziomu, ale jak dotąd jest to najniższa cena w historii Starlinka za dostęp do internetu satelitarnego.

Oprócz abonamentu za dostęp do sieci trzeba będzie jednak uiścić jednorazową opłatę w wysokości 101 zł. W cenę wliczona jest wysyłka, obsługa oraz podatek. Sam sprzęt jest wynajmowany za 0 zł. Jeśli zrezygnujemy z usługi, antenę oraz router trzeba będzie oddać.

Cena niższa od światłowodu oraz internetu mobilnego

Jeszcze kilka lat temu mało kto pomyślałby, że dostęp do internetu prosto z kosmosu - który można uruchomić w zasadzie w dowolnym miejscu z dostępem do prądu - będzie tyle kosztował. Klasyczny światłowód nierzadko potrafi nadwyrężyć domowy budżet znacznie mocniej, szczególnie w przypadku budynków jednorodzinnych. Owszem, tradyczni operatorzy stacjonarni oferują zazwyczaj wyższe prędkości, ale najtańsze stawki i tak są zarezerwowane głównie dla dużych miast i blokowisk.

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Starlink celuje w zupełnie inny segment: domy jednorodzinne na obrzeżach miast, gdzie fizycznie nie dociera światłowód, albo chociażby domki letniskowe ukryte na terenach wiejskich. W takich miejscach często brakuje nawet szybkiego i stabilnego internetu opartego na sieci komórkowej.

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