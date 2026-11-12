Starlinka zabierzesz wszędzie. Nie musisz myśleć o gniazdku

SpaceX wprowadziło Starlink Mini 2. To ulepszona wersja satelitarnego terminala internetowego, w której po raz pierwszy zastosowano baterię. Dzięki temu nie trzeba mieć ze sobą zewnętrznego sprzętu zasilającego. Akumulator będzie można wymienić i korzystać z sieci dalej.

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Starlink wreszcie z baterią - koniec z szukaniem gniazdka

Największą zaletą Starlinka jest brak potrzeby dostępu do zaawansowanej infrastruktury sieci komórkowej czy np. światłowodowej. Wcześniejsze terminale miały jednak zasadniczy problem: wymagały zewnętrznego źródła zasilania - gniazdka lub dużych powerbanków, np. o pojemności 30 000 mAh.

Starlink Mini 2 z kolei jest wyposażony w akumulator o pojemności 71 Wh. Taka wartość pozwala na 4,5-godzinne korzystanie z internetu satelitarnego bez konieczności sięgania po zasilacz. Bateria jest wymienna i ma mechanizm zwalniania, więc po wyczerpaniu jednej można włożyć drugą i dalej działać. Ogniwo ładujemy za pomocą USB-C z mocą 60 W, czyli taką samą ładowarką jak laptopa lub telefon.

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W odróżnieniu od smartfonów, producent do zestawu dorzuca zasilacz sieciowy o mocy 60 W oraz trzymetrowy kabel USB-C. Jest też możliwość zasilania terminala z USB-C bez korzystania z baterii - tak żeby ładować akumulator i mieć go gotowego na następne 4,5 godziny pracy bez przewodów.

Wymiary i masa sprawiają, że zabierzesz go wszędzie

Antena Starlink Mini 2 jest niewielka: ma wymiary 314 × 263 × 23,1 mm oraz waży ok. 1,6 kg - z czego 490 g to akumulator. Sprzęt obsługuje też nowszą technologię łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6 (zamiast Wi-Fi 5). Zasięg obejmuje ok. 170 metrów kwadratowych. Dodatkowo terminal jest odporny na pył i wodę za sprawą stopnia ochrony IP67.

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Mimo kompaktowych rozmiarów sprzęt po uruchomieniu jest w stanie połączyć się z siecią w zaledwie 60 sekund. Urządzenie jak na razie jest dostępne do kupienia wyłącznie w USA za 1000 dolarów (ok. 4000 zł). U nas w Polsce Starlink dodaje urządzenia do planów „W drodze” (dostępne są pakiety 100 GB i bez limitu danych), ale za router Mini X SpaceX chce tylko ok. 600 zł. Nie wiemy, kiedy Mini 2 trafi do oferty w kraju nad Wisłą.

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