Galaxy A38 i A58 nadchodzą. Ulubione tańsze Samsungi dostaną wielkie ulepszenie

Mowa o Galaxy A58 oraz Galaxy A38. Urządzenia zadebiutują w ciągu następnych 4-5 miesięcy i zapowiadają się na jedne z najciekawszych smartfonów z rodziny Galaxy A od lat. W głównej mierze kluczowe poprawki będą dotyczyć tańszego, mniej zaawansowanego modelu.

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Samsung Galaxy A38 wreszcie z większą baterią

Samsung w tańszych przedstawicielach serii Galaxy A3x praktycznie od zawsze stosował akumulatory o pojemności 5000 mAh. Taka wartość była dostępna już w Galaxy A31 wydanym w 2020 r. - ponad sześć lat temu.

W 2027 r. po raz pierwszy w historii doczekamy się zmiany w tym aspekcie. Jak wynika z najnowszych danych, przyszłoroczny Galaxy A38 zostanie wyposażony w akumulator o pojemności nominalnej 5882 mAh. Realna (typowa) pojemność baterii w tym modelu powinna wynosić 6000 mAh.

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W porównaniu z tegorocznym Galaxy A37 będzie to skok o 20 proc., który powinien być wyraźnie zauważalny w codziennym użytkowaniu. To jednak nie pierwszy przypadek, gdy Samsung sięga w serii Galaxy A po baterię 6000 mAh. Koreański producent wykorzystał już wcześniej takie ogniwo w modelu Galaxy A08. Oczekujemy, że A38 będzie drugą propozycją wyposażoną w tak pojemny akumulator.

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Urządzenie - tak jak poprzednik - powinno wspierać ładowanie o mocy 45 W. Zachowa również znany z Galaxy A37 zestaw fotograficzny składający się z trzech modułów z tyłu: głównego 50 Mpix, 8 Mpix i 5 Mpix, a także przedniego aparatu 12 Mpix.

Samsung Galaxy A58 bez zmian w ładowaniu

Z dokumentów chińskiego urzędu certyfikacyjnego wynika z kolei, że Samsung Galaxy A58 będzie wspierał ładowanie o mocy 45 W z obsługą napięcia 10 V i natężenia 4,5 A (lub 15 V i 3 A) - czyli dokładnie takie samo jak w przypadku tegorocznego Galaxy A57.

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Nie znamy jeszcze szczegółów na temat zastosowanego akumulatora. Jest szansa, że podobnie jak w Galaxy A38 Samsung postawi w modelu A58 na wyższą pojemność rzędu 6000 mAh. Nie jest to jednak potwierdzone i nie byłoby zaskoczeniem, gdyby pozostał przy dotychczasowych 5000 mAh.

Galaxy A58 ma skupić się na usprawnieniach w dwóch innych kwestiach: wyższej jasności ekranu AMOLED oraz lepszej wydajności za sprawą nowego procesora Exynos 1780. Zestaw fotograficzny tego modelu pozostanie taki sam jak w tegorocznym Galaxy A57: 50 + 12 + 5 Mpix.

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