Szykuje się potężna zmiana w Galaxy S27. I powrót dziwnego składaka

Samsung opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał bieżącego roku, a spotkanie z inwestorami koreański koncern wykorzystał do przedstawienia swoich planów na kolejne miesiące. Wśród zapowiedzi znalazły się informacje dotyczące przyszłorocznych smartfonów, rozwoju składanych urządzeń oraz nowych kategorii produktów. Choć przedstawiciele firmy nie wymienili konkretnych modeli, ich wypowiedzi dają pewien obraz kierunku, w którym Samsung zamierza rozwijać swoją ofertę w 2027 roku.

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Galaxy S27 z wyraźniejszym podziałem na modele

Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania była kolejna generacja flagowych smartfonów Samsunga. Daniel Araujo, wiceprezes działu Mobile Experience (MX), zapowiedział, że seria Galaxy S nowej generacji będzie rozwijana z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup klientów. Producent chce zadbać o bardziej wyrazistą charakterystykę każdego modelu, tak aby poszczególne urządzenia oferowały bardziej zróżnicowane doświadczenia.

Wypowiedź przedstawiciela firmy jest szczególnie interesująca, biorąc pod uwagę dotychczasowe doniesienia o planach rozszerzenia flagowej rodziny. Od pewnego czasu pojawiają się informacje o możliwym wprowadzeniu modelu Galaxy S27 Pro, który miałby uzupełnić ofertę obok podstawowego Galaxy S27 i najmocniejszego Galaxy S27 Ultra. Samsung nie potwierdził jednak istnienia takiego urządzenia. Zapowiedź wyraźniejszego rozdzielenia poszczególnych modeli pozostawia miejsce na taki scenariusz, ale nie przesądza o jego realizacji.

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Samsung rozbuduje ofertę składanych smartfonów

Znacznie więcej informacji producent przekazał na temat przyszłości składanych urządzeń. Samsung zapowiedział, że po tegorocznym rozszerzeniu portfolio zamierza do 2027 roku poprawić doświadczenia użytkowników we wszystkich seriach składanych smartfonów. Firma chce również rozwijać konstrukcje, które lepiej odpowiadają codziennym potrzebom klientów.

Wiceprezes działu MX wspomniał o dalszych pracach nad cieńszymi i lżejszymi urządzeniami, a także o nowych formach konstrukcyjnych. Samsung zamierza utrzymać pozycję w segmencie ultracienkich składaków, jednocześnie poszukując kolejnych rozwiązań sprzętowych. Wśród wymienionych kierunków znalazły się Glass oraz TriFold, a także inne, określone przez przedstawiciela firmy jako "przełomowe", formy urządzeń.

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Szczególnie interesująca jest zapowiedź dotycząca TriFolda. Szybko przypomnę, że w ubiegłym roku Samsung wprowadził do sprzedaży Galaxy Z Trifold, czyli składanego smartfona z trzema segmentami. Trifold obecny w sprzedaży był przez zaledwie trzy miesiące i to tylko w Korei Południowej. Wypowiedź Araujo sugeruje, że producent nie zamierza rezygnować z eksperymentowania z takimi rozwiązaniami. Nie wiadomo jednak, czy w 2027 roku zobaczymy kolejne urządzenie tego rodzaju, czy też Samsung zdecyduje się na inne podejście do składanych konstrukcji.

Plany dotyczące nowej generacji składaków obejmują również udoskonalenia samych ekranów. Podczas sesji pytań i odpowiedzi Charles Hur z Samsung Display wskazał, że do 2027 roku firma chce ograniczyć widoczność zagięcia wyświetlacza oraz zwiększyć wytrzymałość konstrukcji. Według przedstawiciela producenta takie zmiany mają przybliżyć składane smartfony do głównego nurtu rynku. Samsung liczy również na rosnące zainteresowanie urządzeniami łączącymi duże wyświetlacze z mobilnością.

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Galaxy AI i inteligentne okulary w planach producenta

Kolejnym obszarem, na którym Samsung zamierza się skoncentrować, jest rozwój sztucznej inteligencji. Araujo zapowiedział rozbudowę funkcji Galaxy AI, które mają oferować bardziej intuicyjne doświadczenia i lepiej rozpoznawać kontekst oraz intencje użytkowników. Producent nie przedstawił jednak szczegółowej listy nowych możliwości ani informacji o konkretnych urządzeniach, które otrzymają kolejne rozwiązania.

Podczas spotkania pojawił się również temat inteligentnych okularów. Samsung potwierdził, że planuje wprowadzić tego rodzaju produkt jeszcze w okresie przedświątecznym 2026 roku. Wypowiedź Araujo dotyczyła nowej kategorii urządzeń, która ma zapewnić użytkownikom doświadczenia związane ze sztuczną inteligencją w innej formie niż smartfony i zegarki.

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Chodzi najprawdopodobniej o zapowiadane od dłuższego czasu okulary rozwijane we współpracy z Google w ramach platformy Android XR. Ani Samsung, ani Google nie przedstawiły jednak podczas spotkania pełnej specyfikacji ani szczegółowego harmonogramu premiery.

Samsung stawia na segment premium

Przedstawione plany mają również uzasadnienie biznesowe. W trzecim kwartale 2026 roku dział MX odnotował przychody na poziomie 37,3 bln wonów, natomiast łączna strata operacyjna działów MX i Networking wyniosła 0,6 bln wonów. Samsung wskazuje na rosnące ceny podzespołów, w szczególności pamięci, jako jeden z czynników utrudniających działalność mobilnego segmentu.

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Koncern spodziewa się, że wysokie koszty działalności działu MX utrzymają się także w 2027 roku. Jednocześnie prognozuje dalszy spadek zainteresowania smartfonami z niższej i średniej półki cenowej oraz wzrost znaczenia segmentu premium.

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Zdjęcie główne: Ruslan Lytvyn / Shutterstock

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