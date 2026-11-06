Prezes ChatGPT mówi o długowieczności. "Śmierć stanie się wyborem"
Prezes firmy odpowiadającej za ChatGPT uważa, że sztuczna inteligencja w ciągu 1,5 roku przyniesie przełomowe odkrycia w zakresie medycyny.
Trudno podważyć przydatność narzędzi sztucznej inteligencji. Dyrektorzy wielkich firm technologicznych mają jednak tendencję do przesady: wystarczy spojrzeć na Elona Muska, według którego w przyszłości będziemy żyć w utopii - sztuczna inteligencja będzie pracować za nas, a pieniądze stracą na znaczeniu. Szef OpenAI Sam Altman również porównywał AI do bomby atomowej. Teraz prezes firmy wychodzi z inną teorią.
Prezes OpenAI zapowiada przełom w medycynie dzięki AI
Współzałożyciel i prezes OpenAI Greg Brockman najwyraźniej jest przekonany, że sztuczna inteligencja to sposób na wszystkie problemy i choroby tego świata. Daje do zrozumienia, że to właśnie ta technologia przyczyni się do rozwoju medycyny w taki sposób, że "śmierć stanie się wyborem".
Twierdzi, że w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy sztuczna inteligencja pomoże dokonać znaczących odkryć w dziedzinie zdrowia oraz walki z chorobami.
Myślę, że w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy zobaczymy rzeczywiste rezultaty i naprawdę znaczące postępy oraz wpływ na biologię - powiedział Brockman.
Tak naprawdę od momentu debiutu ChatGPT dla mas pod koniec 2022 r. - prawie cztery lata temu udostępniono GPT 3.5 - słyszymy o potencjalnych rewolucjach w medycynie czy biologii. Owszem, modele AI są wykorzystywane jako narzędzia wspierające dla lekarzy. Wprowadzono też specjalistyczny model, taki jak GPT-Rosalind, który wspiera naukowców i badaczy w zakresie nauk przyrodniczych - w tym biologii.
Przeciętny człowiek jednak tego nie doświadcza. Co najwyżej widzi, jak internet jest zalewany przez treści generowane przez sztuczną inteligencję oraz dostrzega wpływ ogromnego zapotrzebowania na pamięć dla centrów danych na ceny elektroniki użytkowej.
Mimo wszystko Brockman nie jest jedynym przedstawicielem branży technologicznej, który wierzy w rewolucję AI w medycynie czy biologii. Dyrektor techniczny Palantir Shyam Sankar również zasugerował, że badacze są przekonani o możliwości znalezienia leku na raka przez sztuczną inteligencję. Zresztą sam Elon Musk, znany ze śmiałych wypowiedzi na temat AI, również ma ogromne nadzieje związane z długowiecznością.
No to czekamy te 12-18 miesięcy. Czas pokaże, czy ta technologia rzeczywiście przyniesie rewolucję w medycynie i naukach przyrodniczych.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.