Darmowa nowość w ChatGPT. Użytkownicy uciekają, więc trzeba dać im rozrywkę

ChatGPT zaczynał jako pionier całego boomu na sztuczną inteligencję, ale dzisiaj wyraźnie zostaje w tyle za konkurencją. I to bardzo mocno.

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Rynek poszedł do przodu, a narzędzie od OpenAI straciło pozycję lidera na rzecz bardziej wyspecjalizowanych i dopracowanych rywali, którzy rozebrali jego dawne przewagi na części pierwsze. W codziennych zadaniach Gemini radzi sobie sprawniej na niemal każdym polu.

Kiedy trzeba napisać kod, programiści odruchowo wybierają Claude'a, który generuje mniej błędów i lepiej rozumie strukturę projektu. Z kolei do przeszukiwania sieci i weryfikowania faktów znacznie lepiej nadaje się Perplexity.

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Co w takim razie ma do zaoferowania ChatGPT? Co daje wam teraz, żebyście w ogóle mieli powód otwierać jego kartę w przeglądarce?

Generator GIF-ów i 4 miliardy obrazów tygodniowo

Odpowiedzią OpenAI jest wydany właśnie model ChatGPT Images 2.6, którego główną nowością jest łatwe generowanie animowanych GIF-ów. Wszystkie obrazki poniżej są efektem 20 minut męczenia GPT na lotnisku.

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Z poziomu czatu stworzycie też gotowe memy, GIF-y reakcyjne do wrzucenia na komunikator czy krótkie animacje produktów pod kampanie... marketingowe (?), bez konieczności eksportowania klatek do zewnętrznych programów (jak z Gemini).

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Uruchomienie generatora GIF-ów - według OpenAI - zbiega się ze skokowym wzrostem popularności sekcji graficznej w ekosystemie firmy.

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Użytkownicy - według OpenAI - tworzą obecnie ponad 4 miliardy grafik tygodniowo w ChatGPT, narzędziu Codex oraz przez API, co oznacza wzrost o miliard względem września. Sam model Images 2.6 pojawia się zaledwie dwa miesiące po wersji 2.5 i według deklaracji twórców skraca czas generowania plików o kolejne 50 procent.

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Jest i eksport SVG

Przy okazji wdrożenia GIF-ów deweloperzy korzystający z API dostali też możliwość bezpośredniego eksportu grafiki wektorowej w formacie SVG, przydatnej na stronach internetowych i w druku.

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Dochodzi do tego funkcja zaznaczania konkretnych obszarów obrazu do poprawki oraz parametr złożoności, którym można ręcznie ustawić, jak długo model ma planować scenę przed wygenerowaniem klatki lub animacji.

Po co to komu? Dobre pytanie

Nowy generator obrazów i GIF-ów trafił już globalnie do wszystkich użytkowników ChatGPT, wliczając w to osoby korzystające z darmowych kont, a także do środowiska Codex.

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Bądźmy szczerzy, proszę: dorzucenie generatora GIF-ów to zwykła pierdoła. Fajny gadżet do zrobienia ruchomego mema dla znajomych na czacie, ale trudno traktować tę funkcję jako przełom, który nagle przywróci OpenAI utraconą pozycję lidera.

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Zwłaszcza że Google nie śpi i Gemini pewnie dostanie identyczną funkcję lada chwila, w dodatku od razu spiętą z całym ekosystemem.

Ale hej, zawsze coś. Skoro darmowi użytkownicy dostają szybszy silnik graficzny i opcję wyklikania prostej animacji w kilka sekund, to można się tym chwilę pobawić. Nawet jeśli do poważnej pracy z tekstem, kodem czy szukaniem informacji i tak zaraz przełączycie się na inne okno.

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Miniaturka wygenerowana przy pomocy ChatGPT (duh)

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