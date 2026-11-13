Amerykanie ściągają nad Wisłę potężny arsenał. Wielka rozbudowa bazy w Powidzu

W czasie wojny czas ma ogromne znaczenie. Nawet najlepiej wyszkolona brygada pancerna niewiele zdziała, jeżeli jej czołgi, bojowe wozy piechoty, artyleria i pojazdy logistyczne znajdują się tysiące kilometrów od miejsca, w którym są potrzebne.

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Przerzucenie całego takiego wyposażenia przez ocean jest kosztowne, skomplikowane i czasochłonne. Amerykanie znaleźli na to rozwiązanie. Zamiast za każdym razem transportować sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, przechowują go w strategicznych magazynach rozmieszczonych w różnych częściach świata.

Jednym z najważniejszych miejsc tego systemu w Europie jest Powidz w Wielkopolsce. Znajduje się tam kompleks LTESM-C (Long Term Equipment Storage and Maintenance Complex), czyli magazyn długoterminowego przechowywania sprzętu wojskowego wraz z zapleczem do jego obsługi i konserwacji.

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Czołgi Abrams i setki bojowych wozów piechoty

Teraz, jak podaje serwis Defence24, Amerykanie przygotowują rozbudowę magazynu w Powidzu. Dokumentacja rozbudowy LTESM-C przewiduje powstanie dwóch dodatkowych magazynów z kontrolowaną wilgotnością, dwóch budynków przeznaczonych do obsługi technicznej pojazdów, a także infrastruktury pomocniczej. W planach jest około 29 tys. m2 betonowych placów przystosowanych do ruchu ciężkich pojazdów.

Przedstawione w dokumentacji warianty rozmieszczenia sprzętu pokazują, jak duże są możliwości nowych obiektów. W jednym z rozpatrywanych układów przewidziano miejsce dla 62 czołgów M1A2 SEPv3, 42 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2, czterech ciągników siodłowych M1300 oraz zestawu specjalistycznych naczep.

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Czołgi Abrams w magazynie w Powidzu.

Po rozbudowie Powidz będzie dysponować wyposażeniem pozwalającym na przygotowanie dwóch brygad pancernych, a nie jednej. Szacunkowy potencjał całego kompleksu wzrośnie do około 160 czołgów M1A2 SEPv3, 300 bojowych wozów piechoty M2A4 i wozów rozpoznawczych M7A4 oraz 36 armatohaubic samobieżnych M109A7. Do tego dochodziłyby setki ciężarówek, pojazdów logistycznych, maszyn inżynieryjnych i specjalistycznego wyposażenia.

Rozbudowa nie ograniczy się do zwiększenia powierzchni przechowywania czołgów i transporterów. Równie istotne będą dwa nowe budynki obsługowe. Dokumentacja przewiduje w nich rozbudowane zaplecze do konserwacji i napraw pojazdów.

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Jeden z obiektów będzie przeznaczony przede wszystkim do obsługi ciężkich pojazdów gąsienicowych. Zaplanowano w nim 16 stanowisk serwisowych, dwa suwnicowe dźwigi o udźwigu 35 t oraz wysokość umożliwiającą pracę z dużymi pojazdami wojskowymi. Drugi budynek będzie służył do obsługi lżejszych pojazdów kołowych. Znajdzie się w nim kolejnych 16 stanowisk serwisowych i dwa urządzenia dźwigowe o udźwigu 10 t.

Amerykański sprzęt czeka na żołnierzy

Największą zaletą takiego rozwiązania jest czas. Amerykańska armia szacowała, że wykorzystanie magazynów w Powidzu może skrócić czas rozmieszczenia brygady pancernej z około 60 dni do zaledwie 7 dni.

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W razie kryzysu żołnierze amerykańskiej brygady zostaną przetransportowani samolotami do Polski. Nie muszą czekać na przybycie statków z czołgami, transporterami i artylerią. Sprzęt znajduje się już na miejscu, jest zakonserwowany, sprawdzony i przygotowany do wydania. Po przejęciu pojazdów jednostka może rozpocząć przygotowania do działania.

Czołgi Abrams w magazynie w Powidzu.

Polska od kilku lat systematycznie rozwija infrastrukturę przeznaczoną do przyjmowania i obsługi wojsk sojuszniczych. Powidz jest jednym z najważniejszych elementów tego systemu. Budowę pierwszych obiektów w Powidzu rozpoczęto w 2019 r., a uroczyste otwarcie infrastruktury nastąpiło w 2023 r. W 2024 r. rozpoczęto przyjmowanie ciężkiego sprzętu wojskowego.

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Według aktualnych założeń harmonogramu inwestycji budowa nowych obiektów w Powidzu miałaby rozpocząć się w 2029 r.

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