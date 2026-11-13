Amerykanie ściągają nad Wisłę potężny arsenał. Wielka rozbudowa bazy w Powidzu
Ponad 160 amerykańskich czołgów, setki bojowych wozów piechoty, armatohaubice, wozy zabezpieczenia technicznego i tysiące ton wojskowego wyposażenia. Tak ma wyglądać magazyn wojskowy armii USA w Powidzu po planowanej rozbudowie. Amerykanie szykują w Polsce wielką inwestycję.
W czasie wojny czas ma ogromne znaczenie. Nawet najlepiej wyszkolona brygada pancerna niewiele zdziała, jeżeli jej czołgi, bojowe wozy piechoty, artyleria i pojazdy logistyczne znajdują się tysiące kilometrów od miejsca, w którym są potrzebne.
Przerzucenie całego takiego wyposażenia przez ocean jest kosztowne, skomplikowane i czasochłonne. Amerykanie znaleźli na to rozwiązanie. Zamiast za każdym razem transportować sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, przechowują go w strategicznych magazynach rozmieszczonych w różnych częściach świata.
Jednym z najważniejszych miejsc tego systemu w Europie jest Powidz w Wielkopolsce. Znajduje się tam kompleks LTESM-C (Long Term Equipment Storage and Maintenance Complex), czyli magazyn długoterminowego przechowywania sprzętu wojskowego wraz z zapleczem do jego obsługi i konserwacji.
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Teraz, jak podaje serwis Defence24, Amerykanie przygotowują rozbudowę magazynu w Powidzu. Dokumentacja rozbudowy LTESM-C przewiduje powstanie dwóch dodatkowych magazynów z kontrolowaną wilgotnością, dwóch budynków przeznaczonych do obsługi technicznej pojazdów, a także infrastruktury pomocniczej. W planach jest około 29 tys. m2 betonowych placów przystosowanych do ruchu ciężkich pojazdów.
Przedstawione w dokumentacji warianty rozmieszczenia sprzętu pokazują, jak duże są możliwości nowych obiektów. W jednym z rozpatrywanych układów przewidziano miejsce dla 62 czołgów M1A2 SEPv3, 42 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2, czterech ciągników siodłowych M1300 oraz zestawu specjalistycznych naczep.
Po rozbudowie Powidz będzie dysponować wyposażeniem pozwalającym na przygotowanie dwóch brygad pancernych, a nie jednej. Szacunkowy potencjał całego kompleksu wzrośnie do około 160 czołgów M1A2 SEPv3, 300 bojowych wozów piechoty M2A4 i wozów rozpoznawczych M7A4 oraz 36 armatohaubic samobieżnych M109A7. Do tego dochodziłyby setki ciężarówek, pojazdów logistycznych, maszyn inżynieryjnych i specjalistycznego wyposażenia.
Rozbudowa nie ograniczy się do zwiększenia powierzchni przechowywania czołgów i transporterów. Równie istotne będą dwa nowe budynki obsługowe. Dokumentacja przewiduje w nich rozbudowane zaplecze do konserwacji i napraw pojazdów.
Jeden z obiektów będzie przeznaczony przede wszystkim do obsługi ciężkich pojazdów gąsienicowych. Zaplanowano w nim 16 stanowisk serwisowych, dwa suwnicowe dźwigi o udźwigu 35 t oraz wysokość umożliwiającą pracę z dużymi pojazdami wojskowymi. Drugi budynek będzie służył do obsługi lżejszych pojazdów kołowych. Znajdzie się w nim kolejnych 16 stanowisk serwisowych i dwa urządzenia dźwigowe o udźwigu 10 t.
Amerykański sprzęt czeka na żołnierzy
Największą zaletą takiego rozwiązania jest czas. Amerykańska armia szacowała, że wykorzystanie magazynów w Powidzu może skrócić czas rozmieszczenia brygady pancernej z około 60 dni do zaledwie 7 dni.
W razie kryzysu żołnierze amerykańskiej brygady zostaną przetransportowani samolotami do Polski. Nie muszą czekać na przybycie statków z czołgami, transporterami i artylerią. Sprzęt znajduje się już na miejscu, jest zakonserwowany, sprawdzony i przygotowany do wydania. Po przejęciu pojazdów jednostka może rozpocząć przygotowania do działania.
Polska od kilku lat systematycznie rozwija infrastrukturę przeznaczoną do przyjmowania i obsługi wojsk sojuszniczych. Powidz jest jednym z najważniejszych elementów tego systemu. Budowę pierwszych obiektów w Powidzu rozpoczęto w 2019 r., a uroczyste otwarcie infrastruktury nastąpiło w 2023 r. W 2024 r. rozpoczęto przyjmowanie ciężkiego sprzętu wojskowego.
Według aktualnych założeń harmonogramu inwestycji budowa nowych obiektów w Powidzu miałaby rozpocząć się w 2029 r.
Dziennikarz Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce militariów i obronności. Pisze również o nauce - głownie o kosmosie. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.