Potężne wzmocnienie polskiej armii. Nowa broń dotarła do Polski i trafi w kluczowe miejsce
Polska odbiera kolejną porcję południowokoreańskiego uzbrojenia. Do kraju dotarła ostatnia tegoroczna dostawa czołgów K2 Black Panther i armatohaubic K9 Thunder. Chodzi o kilkudziesiąt pojazdów, które już wkrótce trafią do jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej, odpowiedzialnej za obronę wschodniej i północno-wschodniej części kraju.
Informację o dostawie przekazała Agencja Uzbrojenia. Na miejscu trwa rozładunek sprzętu, który w najbliższych dniach zostanie przekazany żołnierzom. Transport zamyka tegoroczny etap dostaw realizowanych na podstawie kontraktów z Koreą Południową.
Dla polskiej armii oznacza to kolejne nowoczesne wozy bojowe, a dla jednostek rozmieszczonych na wschodniej flance NATO, istotne wzmocnienie możliwości prowadzenia działań obronnych.
Czołgi K2 i armatohaubice K9 wzmacniają wschodnią flankę Polski
Ostatnia tegoroczna dostawa K9 i K2 już w Polsce! Trwa rozładunek kilkudziesięciu armatohaubic K9 Thunder oraz czołgów K2 BlackPanther, pozyskanych na mocy umów zawartych 1 grudnia 2023 r. oraz 1 sierpnia 2025 r. Już w najbliższych dniach nowoczesny sprzęt zasili jednostki operacyjne rozmieszczone na wschodniej flance Rzeczypospolitej Polskiej, wzmacniając potencjał bojowy i siłę ognia 16 Dywizji Zmechanizowanej - podała Agencja Uzbrojenia w serwisie X.
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana to jedna z najważniejszych formacji Wojska Polskiego, której jednostki odpowiadają za działania na kierunku północno-wschodnim. W tym właśnie rejonie znajduje się między innymi tzw. przesmyk suwalski, czyli wąski pas terytorium Polski i Litwy oddzielający obwód królewiecki od Białorusi. Ma on ogromne znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa państw bałtyckich i całej wschodniej flanki NATO.
Wzmacniamy potencjał bojowy 16 Dywizji Zmechanizowanej. Do dwóch brygad będących na wschodniej flance NATO dotarło dziś nowe wyposażenie Tym samym Bursztynowa Dywizja zyskuje nowe czołgi K2 i armatohaubice K9, które podnoszą jej możliwości jako gwaranta bezpieczeństwa północno-wschodniej - czytamy na profilu dywizji w serwisie X.
Najnowsza dostawa jest związana z kontraktem wykonawczym podpisanym 1 grudnia 2023 r. Umowa przewiduje dostarczenie 152 armatohaubic, w tym sześciu egzemplarzy K9A1 oraz 146 pojazdów w docelowej konfiguracji K9PL. Wartość zamówienia wynosi około 2,6 mld dolarów netto.
To już drugi kontrakt wykonawczy dotyczący koreańskich armatohaubic. Pierwszą umowę podpisano 26 sierpnia 2022 r. i objęła ona 212 egzemplarzy K9A1. Jej realizacja zakończyła się w grudniu 2025 r.
Równolegle Polska realizuje duży kontrakt na południowokoreańskie czołgi. Umowę wykonawczą podpisano 1 sierpnia 2025 r. Jej wartość wynosi około 6,5 mld dolarów, a przedmiotem zamówienia jest 180 czołgów K2 oraz 81 pojazdów wsparcia. Wśród tych ostatnich znajdą się wozy zabezpieczenia technicznego, pojazdy inżynieryjne oraz mosty towarzyszące.
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Artyleria, która może razić cele oddalone o ponad 40 km
K9 Thunder to armatohaubice na gąsienicach, których zadaniem jest niszczenie celów znajdujących się daleko poza zasięgiem wzroku własnych żołnierzy. K9 jest wyposażona w armatę kalibru 155 mm o długości lufy wynoszącej 52 kalibry (o długości około 8 m). Taki układ pozwala uzyskać wysoką prędkość początkową pocisku, a tym samym duży zasięg.
W zależności od rodzaju zastosowanej amunicji armatohaubica może razić cele oddalone o ponad 40 km. W przypadku specjalistycznych pocisków o zwiększonym zasięgu możliwości te są jeszcze większe.
Pojazd waży około 47 ton, ma silnik o mocy 1000 KM i porusza się na gąsienicach. Dzięki temu może przemieszczać się razem z wojskami lądowymi w najtrudniejszym nawet terenie, szybko zmieniać stanowiska ogniowe i unikać odpowiedzi przeciwnika.
K2 Black Panther, koreański drapieżnik z armatą kalibru 120 mm
K2 Black Panther to jeden z najnowocześniejszych czołgów podstawowych na świecie. Południowokoreańska konstrukcja waży około 55 t. Głównym uzbrojeniem jest gładkolufowa armata kalibru 120 mm, zdolna do wystrzeliwania nowoczesnej amunicji przeciwpancernej i odłamkowo-burzącej.
Jedną z najważniejszych cech K2 jest automat ładowania. W tradycyjnych czołgach za umieszczanie pocisków w zamku armaty odpowiada dodatkowy członek załogi, czyli ładowniczy. W Black Panther tę czynność wykonuje mechanizm, dzięki czemu załoga liczy tylko trzy osoby: dowódcę, działonowego i kierowcę. Automat pozwala utrzymywać wysokie tempo prowadzenia ognia, jednocześnie ograniczając liczbę żołnierzy potrzebnych do obsługi pojazdu.
Pod pancerzem znajduje się silnik wysokoprężny o mocy 1500 KM. Ciekawym rozwiązaniem jest również hydropneumatyczne zawieszenie. Pozwala ono regulować prześwit oraz pochylać kadłub czołgu, co może ułatwić wykorzystanie ukształtowania terenu podczas prowadzenia ognia.
Dziennikarz Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce militariów i obronności. Pisze również o nauce - głownie o kosmosie. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.