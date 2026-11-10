Potężne wzmocnienie polskiej armii. Nowa broń dotarła do Polski i trafi w kluczowe miejsce

Informację o dostawie przekazała Agencja Uzbrojenia. Na miejscu trwa rozładunek sprzętu, który w najbliższych dniach zostanie przekazany żołnierzom. Transport zamyka tegoroczny etap dostaw realizowanych na podstawie kontraktów z Koreą Południową.

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Dla polskiej armii oznacza to kolejne nowoczesne wozy bojowe, a dla jednostek rozmieszczonych na wschodniej flance NATO, istotne wzmocnienie możliwości prowadzenia działań obronnych.

Czołgi K2 i armatohaubice K9 wzmacniają wschodnią flankę Polski

Ostatnia tegoroczna dostawa K9 i K2 już w Polsce! Trwa rozładunek kilkudziesięciu armatohaubic K9 Thunder oraz czołgów K2 BlackPanther, pozyskanych na mocy umów zawartych 1 grudnia 2023 r. oraz 1 sierpnia 2025 r. Już w najbliższych dniach nowoczesny sprzęt zasili jednostki operacyjne rozmieszczone na wschodniej flance Rzeczypospolitej Polskiej, wzmacniając potencjał bojowy i siłę ognia 16 Dywizji Zmechanizowanej - podała Agencja Uzbrojenia w serwisie X.

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Wyładunek K9 w porcie w Polsce.

16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana to jedna z najważniejszych formacji Wojska Polskiego, której jednostki odpowiadają za działania na kierunku północno-wschodnim. W tym właśnie rejonie znajduje się między innymi tzw. przesmyk suwalski, czyli wąski pas terytorium Polski i Litwy oddzielający obwód królewiecki od Białorusi. Ma on ogromne znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa państw bałtyckich i całej wschodniej flanki NATO.

Wzmacniamy potencjał bojowy 16 Dywizji Zmechanizowanej. Do dwóch brygad będących na wschodniej flance NATO dotarło dziś nowe wyposażenie Tym samym Bursztynowa Dywizja zyskuje nowe czołgi K2 i armatohaubice K9, które podnoszą jej możliwości jako gwaranta bezpieczeństwa północno-wschodniej - czytamy na profilu dywizji w serwisie X.

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Najnowsza dostawa jest związana z kontraktem wykonawczym podpisanym 1 grudnia 2023 r. Umowa przewiduje dostarczenie 152 armatohaubic, w tym sześciu egzemplarzy K9A1 oraz 146 pojazdów w docelowej konfiguracji K9PL. Wartość zamówienia wynosi około 2,6 mld dolarów netto.

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To już drugi kontrakt wykonawczy dotyczący koreańskich armatohaubic. Pierwszą umowę podpisano 26 sierpnia 2022 r. i objęła ona 212 egzemplarzy K9A1. Jej realizacja zakończyła się w grudniu 2025 r.

Równolegle Polska realizuje duży kontrakt na południowokoreańskie czołgi. Umowę wykonawczą podpisano 1 sierpnia 2025 r. Jej wartość wynosi około 6,5 mld dolarów, a przedmiotem zamówienia jest 180 czołgów K2 oraz 81 pojazdów wsparcia. Wśród tych ostatnich znajdą się wozy zabezpieczenia technicznego, pojazdy inżynieryjne oraz mosty towarzyszące.

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Artyleria, która może razić cele oddalone o ponad 40 km

K9 Thunder to armatohaubice na gąsienicach, których zadaniem jest niszczenie celów znajdujących się daleko poza zasięgiem wzroku własnych żołnierzy. K9 jest wyposażona w armatę kalibru 155 mm o długości lufy wynoszącej 52 kalibry (o długości około 8 m). Taki układ pozwala uzyskać wysoką prędkość początkową pocisku, a tym samym duży zasięg.

W zależności od rodzaju zastosowanej amunicji armatohaubica może razić cele oddalone o ponad 40 km. W przypadku specjalistycznych pocisków o zwiększonym zasięgu możliwości te są jeszcze większe.

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Pojazd waży około 47 ton, ma silnik o mocy 1000 KM i porusza się na gąsienicach. Dzięki temu może przemieszczać się razem z wojskami lądowymi w najtrudniejszym nawet terenie, szybko zmieniać stanowiska ogniowe i unikać odpowiedzi przeciwnika.

K2 Black Panther, koreański drapieżnik z armatą kalibru 120 mm

K2 Black Panther to jeden z najnowocześniejszych czołgów podstawowych na świecie. Południowokoreańska konstrukcja waży około 55 t. Głównym uzbrojeniem jest gładkolufowa armata kalibru 120 mm, zdolna do wystrzeliwania nowoczesnej amunicji przeciwpancernej i odłamkowo-burzącej.

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Jedną z najważniejszych cech K2 jest automat ładowania. W tradycyjnych czołgach za umieszczanie pocisków w zamku armaty odpowiada dodatkowy członek załogi, czyli ładowniczy. W Black Panther tę czynność wykonuje mechanizm, dzięki czemu załoga liczy tylko trzy osoby: dowódcę, działonowego i kierowcę. Automat pozwala utrzymywać wysokie tempo prowadzenia ognia, jednocześnie ograniczając liczbę żołnierzy potrzebnych do obsługi pojazdu.

Pod pancerzem znajduje się silnik wysokoprężny o mocy 1500 KM. Ciekawym rozwiązaniem jest również hydropneumatyczne zawieszenie. Pozwala ono regulować prześwit oraz pochylać kadłub czołgu, co może ułatwić wykorzystanie ukształtowania terenu podczas prowadzenia ognia.

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